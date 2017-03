Bayern nach Kantersieg "So darf man nicht spielen"

Arjen Robben grinste verschmitzt, als er aus dem Kabinentrakt in Richtung Mannschaftsbus ging. Der Flügelstürmer des FC Bayern grinst sehr oft nach Siegen, nicht selten kokettiert er dann auch damit, dass ihn seine Gegner schon wieder nicht davon abhalten konnten, nach einem Solo ein Tor zu schießen.

Doch nach dem Achtelfinale gegen den FC Arsenal war Robben aus einem anderen Grund verschmitzt, obwohl er auch diesmal ein Tor geschossen hatte. "5:1 - da muss ich vielleicht meinen Mund zumachen und nicht kritisch sein", sagte er mehr zu sich selbst, um dann fortzufahren: "Das ist eine Lehrstunde für das Viertelfinale: So eine erste Halbzeit darf man nicht spielen."

Selten trifft man einen 5:1-Sieger an, der so selbstkritisch mit sich ins Gericht geht, wie es der FC Bayern am späten Dienstagabend tat. Dabei hatte man den Gegner gedemütigt. Ein beachtlicher Teil der knapp 60.000 Zuschauer war schon nach dem dritten Tor der Bayern durch Douglas Costa nach Hause gegangen, dabei hatte die Schlussphase der Partie noch gar nicht begonnen (78. Minute). Von den Verbliebenen hielten einige schon vorher angefertigte Zettel in die Höhe: Für Arsenal-Trainer Arsène Wenger sei es nun Zeit zu gehen, stand darauf. Gegen diese Sorgen wirken jene der Bayern lächerlich klein.

Hinspiel und Rückspiel zusammengerechnet hatten die Münchner sogar 10:2 gewonnen - solche Ergebnisse sind in der K.-o.-Runde der Champions League selten. Zählt man aber nur die beiden ersten Halbzeiten zusammen, dann hätten die Bayern 1:2 verloren. Beide Male war die Partie zu ihren Gunsten gekippt, weil Laurent Koscielny zur tragischen Figur wurde. Im Hinspiel wurde er in der 49. Minute verletzt ausgewechselt, im Rückspiel sah er in der 53. Minute Rot wegen einer Notbremse an Robert Lewandowski, die keine war. In den gut 90 Minuten, in denen der Abwehrchef auf dem Platz stand, war den Bayern nur ein einziges Tor gelungen.

"Es ist heute gut gegangen", sagte Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, aber "die erste Halbzeit haben wir schön Druck gehabt." Arsenal hätte leicht 2:0 in Führung gehen können. Eines wisse er ganz sicher: Ab dem Viertelfinale werde es "schwieriger als das, was wir in dieser Runde erlebt haben." Und das wiederum sei schon schwieriger gewesen, als es das 10:2 aussage.

Die Bayern haben in den vergangenen Wochen zunehmend besser gespielt, sie haben sehr viele Tore geschossen. Gegen den HSV (8:0), gegen Schalke und Köln (jeweils 3:0), gegen ein kriselndes Arsenal. Der echte Prüfstein war noch nicht dabei. Vor allem wenn es darum geht, zu zeigen, wie stabil die Abwehr der Bayern tatsächlich ist.

Zwischenzeitlich war es laut geworden im Londoner Norden, als der starke Theo Walcott in der 20. Minute mit einem Gewaltschuss eine Lücke zwischen Manuel Neuer und der Latte fand. Kurz konnte man einen Gegner beobachten, der allen Mut zusammennahm und gegen die Bayern auf Sieg spielte - vielleicht ein Vorgeschmack auf künftige Kontrahenten in der Champions League. "Wir haben gar keine andere Wahl", hatte Wenger schon vor dem Spiel gesagt. Und obwohl der FC Bayern das wusste, fand er in den 30 Spielminuten vor der Halbzeit kaum ein Mittel, um sich aus der Umklammerung zu befreien.

Es war dann Trainer Carlo Ancelotti, der seine selbstkritischen Spieler in Schutz nahm. "Es ist schwer, fokussiert zu bleiben, wenn man 5:1 vorne ist." Er hörte sich so an, als ob er genau die Probleme erwartet hatte, die Mats Hummels als ein Abdriften "in den Verwaltungsmodus" beschrieb. Ancelotti kennt seine Mannschaft mittlerweile schon ganz gut: Sie ruft offenbar nicht immer alles ab, wenn sie nicht muss. "Die Champions League verzeiht keine schwachen Halbzeiten", warnte Rummenigge. Die erste Halbzeit in London war vielleicht die letzte, auf die das nicht zutraf.