Bayerns 5:4-Sieg in Leipzig "Das geilste Spiel der Saison"

Ausgangslage des Spiels: Sehr merkwürdig. Die beiden besten Teams der Liga spielen gegeneinander, und kaum ein Mensch spricht drüber. Uli Hoeneß gibt ein paar patriarchale Ratschläge Richtung Leipzig, dass die alles anders machen müssten, wenn sie was werden wollen, und dass man mit jungen Spielern allein in Europa nicht weit komme. Und auch das interessierte niemanden. Das würde bestimmt ein müder Frühlingskick.

Ergebnis des Spiels: Klar. 4:5. Sky-Fieldreporter Jens Westen hatte zuvor ein 4:4 prognostiziert und dabei sein wasserdichtestes Sky-Lächeln aufgesetzt. Wie konnte er sich so irren? Tore: Sabitzer, Werner, Forsberg, Werner für Leipzig. Lewandowski, Thiago, Lewandowski, Alaba und Robben für die Bayern. Der Siegtreffer der Bayern nach 2:4-Rückstand fiel in Minute 90+5, aber das ist für die Bayern ja wirklich nichts Besonderes.

Die erste Halbzeit: Leipzig wie die Feuerwehr. Marcel Sabitzer erzielt schon nach zwei Minuten die Führung, und eigentlich hätte es nach fünf Minuten schon 3:0 stehen können. In dieser Saison hat hat RB schon neunmal nach sechs Spielminuten ein 1:0 geschossen. Zur Freude von RB-Boss Dietrich Mateschitz, der sich sogar zu einem seiner seltenen Stadionbesuche hinabbegeben hatte, wahrscheinlich nur deswegen, um Uli Hoeneß ein paar Tipps zu geben, wie man eine junge Mannschaft aufbaut. Hin und her auf dem Platz, 2:1 zur Pause. Schon da höchst unterhaltsam. Und dennoch nur der Vorgeschmack.

Die zweite Halbzeit: Diesmal hatte es nur eine Minute gedauert, bis RB wieder zum 3:1 durch Emil Forsberg traf. Als Timo Werner dann nach 69 Minuten Bayern-Torwart Tom Starke zum 4:2 tunnelte, tippten die beeindruckten Reporter auf der Pressetribüne gesammelt das Wort "Wachablösung" in ihre Laptops. Aber sie kannten die alten Bayern nicht. Grausamer als sie kann man nicht zurückschlagen. 4:3 in der 84. Minute, 4:4 in der 91. Minute, 4:5 in der 95. Minute. "Für die neutralen Zuschauer", wie es so schön heißt, ein großartiges Spiel. Als ob es bei diesen beiden Klubs neutrale Zuschauer gäbe.

Spieler des Spiels: Robert Lewandowski machte mal eben seine Saisontore 29 und 30. Waren die Bayern in den vergangenen 20 Jahren schon mal so abhängig von einem Spieler? Wenn er nicht schon viel zu alt wäre, wäre er für RB-Trainer Ralf Rangnick wahrscheinlich der perfekte Back-up für Timo Werner.

Szene des Spiels: Mitte der zweiten Halbzeit berauschten sich die Leipziger an Resultat und Spiel und versuchten, die Bayern im Mittelfeld mit Klein-klein-Passspiel lächerlich zu machen. Das hätten sie mal besser nicht getan. RB müsste doch am besten wissen, dass man Rote Bullen nicht reizt.

Abschied des Spiels: Das allerletzte Auswärtsspiel für Philipp Lahm, und zu diesem Anlass darf man schon mal die Gegenspieler zum Tag der Offenen Tür einladen. Defensiv hat man wahrscheinlich lange keine so schwache Partie vom Bayern-Kapitän gesehen. Dieses Spiel sollte er in seinen Memoiren einfach verschweigen.

Zitat des Spiels: "Das geilste Spiel der Saison", entfuhr es Sky-Reporter Roland Evers, und man möchte ihm beim besten Willen nicht widersprechen. Für mehr Top-Spiele, bei denen es um nichts mehr geht.

Erkenntnis des Spiels: In der Pause sagte RB-Vorstandschef Oliver Mintzlaff: "Wir maßen uns nicht an, mit den Bayern zu konkurrieren", und man sah ihm förmlich an, wie sehr er angesichts der furiosen ersten Hälfte seines Teams innerlich dabei grinste. Aber Recht hat er mit dem Satz dann doch gehabt.