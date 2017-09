Bayern-Abwehr Vier für die Vier

Das Spiel bei 1899 Hoffenheim wird Niklas Süle wohl so schnell nicht vergessen. Es ist das rasche Wiedersehen mit dem Verein, den er im Sommer in Richtung Bayern München verlassen hat, dem Verein, in dem er zum Nationalspieler wurde. Süle dürfte den Wechsel bisher nicht bereut haben, er machte beide Ligaspiele von Beginn an mit, im ersten Spiel gegen Bayer Leverkusen erzielte er gleich ein Tor, es war auch noch das erste der Bundesligasaison. Es lief gut für den Neu-Bayern seit seinem Wechsel - und: Beim Rekordmeister darf er die Nummer vier tragen, die traditionelle Rückennummer der Innenverteidiger.

Doch jetzt geht es gegen Hoffenheim (Samstag 18.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Sky), und die Partie gegen seinen Ex-Klub könnte das letzte Spiel des Startelfspielers Süle sein.

Bislang hat er in der Abwehrzentrale gemeinsam mit Mats Hummels verteidigt, beide haben gut harmoniert, das Duo hat sich allerdings auch selbst aufgestellt, da die Konkurrenz angeschlagen fehlte. Das wird künftig anders: Sowohl Javi Martínez als auch Jérôme Boateng kehren wieder in den Kader zurück, Martinez jetzt schon, Boateng in der kommenden Woche. Wenn es normal läuft, dürfte Süle dann den Status bekommen, den ihm ohnehin die meisten vor der Saison zugeschrieben haben: Ergänzungsspieler.

Boateng muss um seinen Status bangen

Boateng und Hummels - das ist das Duo, das man aus der Nationalmannschaft mittlerweile seit Jahren gewohnt ist, es ist immerhin die Innenverteidigung, die in Brasilien den WM-Titel geholt hat. Beim Weltmeister Deutschland sind die beiden folgerichtig gesetzt. Aber dies ist der FC Bayern.

Der Kader des Meisters ist groß und opulent, es gibt für Trainer Carlo Ancelotti unterschiedliche Optionen für die meisten Positionen, und das gilt auch für die Vier. Wenn man ein Ranking für das aktuelle Innenverteidiger-Quartett aufstellen sollte, dann gäbe es derzeit nur Klarheit über die Nummer eins. Mats Hummels steht aktuell jenseits jeglicher Diskussion: Zu souverän, zu selbstverständlich dominant ist der frühere Dortmunder in die Spielzeit gestartet. Hummels hat bei den Bayern nach einem Jahr fast schon das Standing erreicht, das er beim BVB hatte. Einer, der führt. Er hat das in der Vorwoche eindrucksvoll bei der Nationalmannschaft bewiesen.

Dahinter aber herrscht purer Wettbewerb. Und Boateng ist unter Ancelotti längst nicht mehr so unangreifbar wie in den Spielzeiten zuvor. Boateng, der Coole, der Stylische, den nichts in der Abwehr aus der Ruhe bringt, der seine Beine überall hat - kurz, der Boateng der Jahre 2014 bis 2016, hat in der Vorsaison ein bisschen die Linie verloren. Es gab den Rüffel von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, der den Nationalspieler "back to Earth" wünschte. Es gab ein paar unglückliche Abwehraktionen, plötzlich war sein Stammplatz nicht mehr naturgegeben, im Pokalhalbfinale gegen Dortmund saß er eine Stunde lang nur auf der Bank, nach seiner Einwechslung drehte der BVB die Partie.

Im Sommer waberten Gerüchte, der Nationalspieler erwäge einen Wechsel nach England. Das war zwar am Ende nur eine Nebelkerze. Das Bemerkenswerte daran war aber, dass man sich überhaupt vorstellen konnte, Boateng könnte die Bayern verlassen. Ein Jahr zuvor undenkbar.

Martinez genießt hohe Wertschätzung

Martinez hingegen genießt auch unter dem neuen Coach höchste Wertschätzung. Der Spanier ist allerdings verletzungsanfällig, immer wieder seit seiner Verpflichtung 2012 muss er Zwangspausen einlegen. Damals kam er für 40 Millionen Euro aus Bilbao, das war 2012 eine Rekordsumme. Fünf Jahre ist er jetzt schon bei den Bayern, und er hat erst 87 Ligaspiele gemacht, maximal möglich gewesen wären 172. Wenn er fit ist, ist er ein Muster an Zuverlässigkeit, ein leiser Profi, der seine Arbeit verrichtet, ob im defensiven Mittelfeld oder eben eine Stufe dahinter, in der Deckung. Martinez muss niemand zurück auf die Erde schicken.

In diesem Konkurrenzkampf hatte Holger Badstuber, über Jahre Hoffnungsträger und verletzungsgeplagter Pechvogel gleichermaßen bei den Bayern, keine Chance mehr. Er hat den Verein mittlerweile verlassen, spielt jetzt beim VfB Stuttgart, an seiner Stelle ist nun Süle da und nimmt den Wettbewerb auf. Der 21 Jahre alte Nationalspieler hat einen Trumpf in der Hand: Er ist jung. Das ist nicht unbedingt das Argument, das Ancelotti überzeugt, für den eher Erfahrung ein Wert ist. Aber der Italiener wird nicht ewig bei den Bayern bleiben, und Süle hat die Zeit auf seiner Seite.

Hummels, Martinez, Süle, Boateng - vier Top-Leute für nur zwei Positionen. Man kann das natürlich als ein Problem für den FC Bayern beschreiben. Aber es ist in Wirklichkeit ein weiteres Problem für den Rest der Liga.