1. Juventus braucht Ronaldo gar nicht? Falsch!



Trotz des Platzverweises gegen Superstar Cristiano Ronaldo in der 29. Minute kam Juventus zu einem 2:0-Sieg beim FC Valencia. Brauchten die Turiner ihren Superstar etwa gar nicht, um in der Champions League Erfolge einzufahren? Das Ergebnis täuscht. Bis zur Roten Karte für den Portugiesen ließen die Turiner nur drei Torschüsse zu, in den restlichen 60 Minuten waren es 23. Offensiv waren es sechs Abschlüsse von Juventus, zu zehnt kamen sie nur noch zu zwei aus dem Spiel heraus.

Gegen den aktuellen Tabellen-17. der Primera División mag die Klasse von Blaise Matiudi, Miralem Pjanic und Kollegen ausreichen, um einen Dreier einzufahren, gegen größere Gegner bedarf es jedoch der offensiven Bindungskraft und der Tore des Champions-League-Rekordtorjägers. Zum Vergleich: Robert Lewandowski erzielte in der Partie bei Benfica Lissabon seinen 46. Champions-League-Treffer. Seit seinem Debüt 2011 trafen nur Lionel Messi und Ronaldo häufiger. Sehr viel häufiger - Ronaldo exakt doppelt so häufig.

2. Hoffenheim und Donezk mit Taktik-Leckerbissen

Auch, wenn es vor der Partie nicht unbedingt zu erwarten war: Das 2:2 (1:2) zwischen Schachtar Donezk und der TSG Hoffenheim war ein Leckerbissen für Fußball-Feinschmecker. In der Hauptrolle: Die beiden Taktiker Paulo Fonseca und Julian Nagelsmann. Schachtar-Trainer Fonseca wusste um die Rolle von Kevin Vogt im Hoffenheimer Aufbauspiel. Als Spielmacher hat Vogt regelmäßig an die 100 Ballkontakte, bei einer Passquote jenseits der 90 Prozent. Im Hoffenheimer 3-1-4-2 ist er der Libero, der das Spiel von hinten antreibt.

Wagte man gegen Schachtar einen Blick auf die Statistiken, kamen einem da schon Zweifel an der Technik: 18 Ballkontakte (!) hatte Vogt gegen die Ukrainer und nur acht Pässe spielte er. Aber warum diese wahnsinnig geringen Werte? Weil Fonseca um Nagelsmanns zentralen Aufbauspieler gezielt zustellte. In der Nebenrolle: Júnior Moraes. Der brasilianische Stürmer hat sonst den Auftrag, Tore zu schießen. Gegen Hoffenheim war er aber Vogts Schatten, isolierte ihn im gegnerischen Ballbesitz komplett und agierte im Grunde als Manndecker. Vogt hätte sich das Spiel genauso gut vor dem Fernseher angucken können.

Aber auch Nagelsmann hatte einen taktischen Kniff parat. Möchte der jüngste Trainer der Champions-League-Geschichte sonst mit dem Ball agieren, überließ er ihn bei seiner Königsklassen-Premiere dem Gegner. Hoffenheim verteidigte tief, spielte nur halb so viele Pässe wie Schachtar - schaltete im Ballgewinn aber blitzschnell um. Eine Taktik, die aufging: Hoffenheim hatte insgesamt 19 Abschlüsse, Schachtar nur 13. Wäre die Verteidigung nur neun Minuten länger stabil geblieben, hätte Hoffenheim den ersten Sieg feiern können.

3. Kovac macht derzeit alles richtig

Sechzehn Feldspieler hat Bayern-Trainer Niko Kovac derzeit noch zur Verfügung. Für die Partie bei Benfica Lissabon änderte er seine Startelf erneut auf sechs Positionen. Viele Einsatzzeiten sorgen für gute Laune bei denen, die dem neuen Coach der Münchner zur Verfügung stehen. Nach null Bundesligaminuten durfte auch Renato Sanches beim Champions-League-Debüt seines Trainers mitwirken - und bedankte sich beim 2:0-Sieg prompt mit einem Treffer.

Auch taktisch wirkte eine Maßnahme von Kovac: Seine drei zentralen Mittelfeldakteure Javi Martínez, James und Sanches agierten mit viel geringerem Abstand zueinander als noch in den vergangenen Ligapartien. Die Folge: Weniger Ballbesitz für die etwas tiefer stehenden Münchner, allerdings hatten sie so viel Platz für schnelle Vorstöße ins Angriffsdrittel. Das 2:0? Ein Pflichtsieg. Aber jeder Pflichtsieg verschafft Kovac mehr Rückhalt in Team und Umfeld. Insofern war es auch für den 46-Jährigen ein gelungener Premierenabend in der europäischen Königsklasse.