"Das war ja nicht unter der Gürtellinie. Das war einfach sehr behäbig, was da gespielt wurde. Das darf man dann durchaus mal sagen und auch bewerten. Die wollen mit aller Macht das Ruder rumreißen - alle gemeinsam im Klub. Die wollen wieder an die Spitze. Mit allen Mitteln. Da ist es auch verständlich, dass sie sich so äußern."

Olaf Thon, Repräsentant des FC Schalke 04 und ehemaliger Bayern-Spieler