Bayern-Spiel gegen Schalke Ein bisschen Lahm

Die Ausgangslage: Bayern München hatte acht Spiele in Folge gewonnen. Aber trotzdem grummelte und nörgelte es im Umfeld des Tabellenführers. Manche Menschen sind eben nie zufrieden. Schalke wiederum hatte in dieser Saison genau ein Erfolgsfenster: Zwischen dem sechsten zwölften Spieltag hatte die Mannschaft kein Spiel verloren und fünf gewonnen. Davor und danach gab es insgesamt einen Sieg und neun Niederlagen. Und bei den beiden Heimspielen nach der Winterpause gellende Pfiffe.

Das Ergebnis: 1:1 (1:1). Hier geht es zu den Berichten zum Spieltag.

Die Startaufstellungen:

Bayern München: Neuer - Rafinha, Martínez, Hummels, Bernat - Alonso, Vidal - Robben, Müller, Douglas Costa - Lewandowski.

Schalke: Fährmann - Höwedes, Naldo, Badstuber - Stambouli - Schöpf, Goretzka, Bentaleb, Kolasinac - Caligiuri, Burgstaller.

Die erste Hälfte: War sehr unterhaltsam. Der FC Bayern ging durch Robert Lewandowskis technisch herausragendes Tor in Führung (9. Minute). Der Stürmer nahm den Ball nach einem Pass von Arturo Vidal perfekt mit und chippte ihn dann über Ralf Fährmann hinweg ins Tor. Schalkes Chancen auf einen Sieg schienen jetzt nicht mehr existent. Die letzte Heimniederlage der Bayern in der Bundesliga nach einer Führung hatte es unter Louis van Gaal vor fast sieben Jahren gegeben. Doch Schalke kam schnell zum Ausgleich: Ein Naldo-Freistoß fand seinen Weg ins Tor, Manuel Neuer sah beim aufsetzenden Ball nicht glücklich aus (13.). Guido Burgstaller traf kurz vor der Pause für die Gäste die Latte, Lewandowski schlenzte auf der Gegenseite ans Lattenkreuz.

Der Rückkehrer: Holger Badstuber, im Januar vom FC Bayern nach Schalke verliehen, gab sein Pflichtspieldebüt für die Gelsenkirchener. Anlass für jeden Sportjournalisten, der etwas auf sich hält, zum Wort "ausgerechnet" zu greifen: "Ausgerechnet gegen Bayern!". Vielleicht hätte Badstuber, früher immerhin einer der besten deutschen Verteidiger, tatsächlich lieber gegen einen anderen Gegner begonnen. Einen, der nicht jeden Fehler sofort bestraft.

Ein unsauberer erster Kontakt ließ den Ball zu Arjen Robben springen. Der passte auf Arturo Vidal. Badstuber rückte parallel zur Strafraumgrenze mit, um seinen Fehler wiedergutzumachen. Als Vidal aber zum Abspiel ansetzte, stoppte Badstuber seinen Lauf, gebannt von der Frage, wohin der Chilene passen würde. Lewandowski stoppte nicht, sondern lief durch und bekam das Anspiel. Als Badstuber die Situation erfasst hatte, war es zu spät: Bayern führte 1:0. Einige Schalke-Fans bescheinigten Badstuber insgesamt trotzdem ein gutes Spiel.

Zu Badstuber: Tolle 45min, sehr aggressiv - guter Überblick. Entkrampft schwierige Situationen mit Handlungsschnelligkeit. #fcbs04 — Hassan Talib Haji (@hassanscorner) February 4, 2017

Nach einer Stunde musste Badstuber dann vom Platz. Nicht aus Leistungsgründen, sondern wegen Oberschenkelproblemen, wie der Verein mitteilte. Nächste Woche gegen Hertha könnte es leichter für ihn werden.

Die zweite Hälfte: War enttäuschend, vor allem aus Bayern-Sicht. Bis zur 83. Minute gab es nur einen einzigen Torschussversuch der Münchner, und der wurde abgeblockt. Erst in den hektischen Schlussminuten gab es noch ein paar wilde Strafraumszenen. Für einen verdienten Heimsieg war das aber viel zu wenig.

Die Taktikfrage des Tages: Warum kam Schalke zu so vielen Torchancen, verglichen mit den vorausgegangenen Heimspielen gegen Ingolstadt und Frankfurt? Auf diese Frage gibt es drei Antworten. Die erste, und simpelste: Weil die "Einstellung" der Mannschaft stimmte. Nicht sehr plausibel, dass Fußballprofis kollektiv wochenlang keine Lust haben, Fußball zu spielen. Die zweite Antwort, etwas fachlicher: Weil Schalke "so viel Raum zum Kontern hatte". Klingt gut. Aber warum hat dann nicht jeder Gast in München Großchancen in Serie?

Wir brauchen eine dritte These: Die Bayern konnten die Konter deshalb nicht verhindern, weil sie nach Ballverlusten keinen Druck auf den Schalker Pass entwickeln konnten. Das liegt an Feinheiten wie der Staffelung der Spieler. Solche Feinheiten, unter Josep Guardiola noch als Perfektionismus verspottet, machen den Unterschied zwischen gelingendem und scheiterndem Gegenpressing aus.

Opta Schalker Torchancen in München

Der Jubilar des Abends: Philipp Lahm. Wurde in der Schlussphase eingewechselt und kam so zu seinem 500. Spiel für den FC Bayern. Damit schließt er zu Bastian Schweinsteiger auf, der inzwischen in Manchester spielt. Nur sieben Spieler in der Geschichte des Vereins trugen öfter das rote Trikot. Am Spielausgang änderte Lahms Einwechslung nichts mehr. Dennoch wollten nach dem Spiel alle seine Einschätzung wissen.

Lahm sagte: "Wenn wir so weiter spielen wie in den vergangenen Wochen, werden wir bald aus mehreren Wettbewerben ausgeschieden sein." Vor allem sollte Bayern wieder mit Lahm in der Startelf spielen. Fand Lahm wahrscheinlich.