Die Hoeneß-Rechnung: Als der FC Bayern nach dem 23. Spieltag für ein paar Stunden erstmals wieder nach Punkten mit Borussia Dortmund gleichgezogen war, behauptete Präsident Uli Hoeneß bei Sport1, seine Mannschaft sei Tabellenführer. Die Ignoranz des besseren Torverhältnisses des BVB brachte Hoeneß viel Spott ein, zumal er diese tabellarische Wahrheit nicht zum ersten Mal außer Acht gelassen hat. Doch letztlich war Hoeneß nur seiner Zeit voraus: Nach dem hohen Bayern-Sieg gegen den VfL Wolfsburg und dem parallelen 3:1 des Konkurrenten aus Dortmund steht München tatsächlich erstmals seit dem fünften Spieltag wieder ganz vorne. Nun haben die Münchner das um zwei Treffer bessere Torverhältnis.

Das Ergebnis: Von Schonung für das Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Liverpool am Mittwoch (21 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) war nichts zu spüren, die Bayern siegten 6:0 gegen am Ende total überforderte Wolfsburger. Hier geht es zur Zusammenfassung der frühen Samstagsspiele in der Bundesliga.

Die Bayern halten zusammen: Jérôme Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller werden in Zukunft nicht mehr in der Nationalmannschaft spielen. Die Entscheidung von Joachim Löw wurde viel diskutiert, Müller echauffierte sich in einem Video, Hummels war auch enttäuscht, die Klubführung der Münchner zeigte sich "irritiert". Trainer Niko Kovac äußerte sich moderat - und entschied sich bewusst für ein Zeichen nach außen: Erstmals seit der Partie gegen Borussia Dortmund am elften Spieltag stand das beim DFB aussortierte Trio gemeinsam in der Bayern-Startelf. Und was machte Löw? Der Bundestrainer beobachtete das Spiel SC Freiburg gegen Hertha BSC.

DPA Joachim Löw

Erste Hälfte: Das Spiel begann mit einem Fehlpass von Bayern-Torhüter Manuel Neuer, den Yannick Gerhardt mit etwas mehr Mut zur Wolfsburger Führung hätte nutzen können (3. Minute). Ein Beleg für Münchner Nervosität? Immerhin könnte Neuer mit der nächsten denkbaren Entscheidung Löws seinen Stammplatz in der Nationalmannschaft an Marc-André ter Stegen verlieren. Doch die Bayern ruhen in sich, eine verhaltene Anfangsphase hat in der derzeitigen Form keine Bedeutung. Nach Vorlage von Müller traf Serge Gnabry zur Führung (34.), Robert Lewandowski legte gegen seinen Lieblingsgegner wenig später nach (37.).

Erfolgreichster ausländischer Torjäger: Wenn Lewandowski gegen Wolfsburg antritt, sind Tore garantiert. Mittlerweile sind es 19 Treffer in 17 Spielen, der Fünferpack zwischen der 51. und 60. Minute in der Saison 2015/2016 bleibt in besonderer Erinnerung. Was den Polen womöglich noch etwas stolzer machen dürfte: Nun ist Lewandowski der gefährlichste ausländische Torjäger der Bundesliga-Historie. Weil er nach der Pause noch einen Treffer erzielte, steht er nun bei 197 Toren für die Bayern und Borussia Dortmund. Er kann in den kommenden Wochen aber wieder eingeholt werden, Claudio Pizarro von Werder Bremen steht mit 195 Toren auf Platz zwei der Rangliste.

Lewandowski überholt Pizarro Anthony Yeboah: Der Ghanaer stand in der Bundesliga 223 Mal auf dem Platz, seine Vereine hießen von 1990 bis 2001 mit einer kurzen Unterbrechung Eintracht Frankfurt und Hamburger SV. Dabei gelangen Yeboah 96 Tore, gleichbedeutend mit Platz 10. Cha Bum-kun: Die erste Station des Südkoreaners in Deutschland war eine kurze. Nur ein Spiel absolvierte der Stürmer für Darmstadt, dann musste er zurück in die Heimat - um seinen Militärdienst abzuleisten. Der zweite Anlauf in Deutschland klappte deutlich besser, bei Eintracht Frankfurt (1979 bis 1983) etablierte Cha sich schnell und bewies auch später bei Bayer Leverkusen (1983 bis 1989) seine Klasse. Insgesamt gelangen ihm 98 Tore: Platz 7. Arjen Robben: Ebenfalls auf dem geteilten siebten Platz steht mit dem Niederländer der erste noch aktive Profi. Robben spielt seit 2009 für den FC Bayern und möchte sich am Ende dieser Saison mit einem Titel verabschieden. Seit seinem Siegtor im Champions-League-Finale 2013 hat der 35-Jährige in München Kultstatus. Aktuell fehlt Robben verletzt, ob er seinen 98 Toren weitere hinzufügen kann, ist ungewiss. Pierre-Emerick Aubameyang: Der Gabuner brauchte für seine 98 Tore im Trikot von Borussia Dortmund nur 144 Spiele. In der Saison 2016/2017 wurde Aubameyang mit 31 Treffern Torschützenkönig der Bundesliga. Mittlerweile spielt er beim FC Arsenal, in Dortmund sorgten die Umstände seines mit Disziplinlosigkeiten erzwungenen Wechsel für Unmut. Stephane Chapuisat: Als Manager von Bayer Uerdingen holte Felix Magath "Chappi" 1991 in die Bundesliga, nach zehn Spielen, vier Toren und einer schweren Verletzung, die er sich bei einem Hallenturnier zuzog, wechselte der Schweizer zum BVB. Dort wurde er zum Star und zu einem der gefährlichsten Stürmer Europas. Mit den Dortmundern wurde er Meister (1995 und 1996) und gewann die Champions League (1997). Chapuisat (Platz 6) traf 105 Mal in der Bundesliga. Ailton: Mit fast schon wöchentlichen Vereinswechseln bis hinab in die unteren Ligen und als Dschungelcamper hat der Brasilianer viel dafür getan, sich ein Image als Ex-Kicker-Clown zu erarbeiten. Dennoch sind die Leistungen des "Kugelblitz" vor allem an der Weser unvergessen: Ailton schoss 2004 28 Tore in der Liga, erzielte sechs im DFB-Pokal und führte Werder damit zum Double. Auch für Schalke, den HSV und den MSV Duisburg traf Ailton auf Platz 5 noch, insgesamt 106 Tore gelangen ihm in 219 Partien. Vedad Ibisevic: Wie Ailton hat auch der Bosnier auf Platz 4 für vier Vereine in der Bundesliga getroffen, derzeit kommt Ibisevic auf 119 Tore. Seine Karriere in Deutschland begann bei Alemannia Aachen, bei der TSG Hoffenheim startete Ibisevic dann durch. Nach drei Jahren beim VfB Stuttgart spielt Ibisevic aktuell bei Hertha BSC. Giovane Elber: Elbers Karriere in Europa begann namhaft - aber wenig erfolgreich. Nach einer Station beim AC Mailand, wo er kein Ligaspiel absolvierte, ging der Brasilianer in die Schweiz, wo er Torschützenkönig wurde. Dort entdeckte ihn der VfB Stuttgart, und Elber zauberte mit Fredi Bobic und Krassimir Balakov im "Magischen Dreieck" (1994 bis 1997). Mit den Bayern gewann Elber dann alles, was es zu gewinnen gab, einschließlich der Torjägerkanone im Jahr 2003. Insgesamt kam er auf 133 Tore in 260 Bundesligaspielen (Platz 3. Claudio Pizarro: Der ewige Bremer spielt insgesamt schon zum fünften Mal für Werder in der Bundesliga. Es begann 1999, seitdem ging er auch für den FC Bayern und den FC Chelsea auf Torejagd. Mittlerweile ist Pizarro 40 Jahre alt und beweist als Joker weiterhin seinen Torinstinkt. Seit Pizarro 2010 im Trikot der Bremer gegen Mönchengladbach zum 4:1-Endstand traf, führte er die Liste der besten ausländischen Torjäger an. Nun liegt er bei 195 Toren - und wurde von Robert Lewandowski auf Platz 2 verdrängt. Robert Lewandowski: Der polnische Stürmer brauchte für seine 197 Tore im Trikot von Borussia Dortmund und dem FC Bayern nur 281 Spiele. Beim 6:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg traf er zum zwischenzeitlichen 2:0 und zum Endstand. Aktuell liegt Lewandowski bei 17 Saisontoren und kann erneut Torschützenkönig werden.

Zweite Hälfte: So gut sich die Gäste in der ersten halben Stunde defensiv verhalten hatten, so enttäuschend war die Leistung im zweiten Durchgang. Die Bayern kombinierten sehr sicher, ließen nur noch einen Torschuss zu und kamen durch James Rodríguez (52.), Müller (76.), Joshua Kimmich (82.) und eben Lewandowski (85.) zu vier weiteren Treffern. Der eingewechselte Franck Ribéry bereitete drei Tore vor, der Franzose meldete sich vor dem nun folgenden Champions-Legaue-Spiel gegen den FC Liverpool zurück.

3 - @FranckRibery ist der erste Einwechselspieler, dem seit Beginn der Datenerfassung 2004/05 in einem BL-Spiel 3 Vorlagen gelingen. Service. @FCBayern #FCBWOB pic.twitter.com/klBSQ7VdnD — OptaFranz (@OptaFranz) 9. März 2019

Die Erkenntnis des Spiels: Es fällt sehr schwer, dem FC Bayern in den kommenden Wochen irgendwelche Punktverluste zu prognostizieren. Nach Liverpool spielen die Münchner in der Bundesliga noch gegen Mainz und Freiburg sowie im Pokal gegen Heidenheim. Und dann folgt am 6. April das Spitzenspiel gegen den BVB. Tabellenführer sind die Münchner schon - spätestens dann vermutlich auch mit einem in Punkten zu messenden Vorsprung.

FC Bayern München - VfL Wolfsburg 6:0 (2:0)

1:0 Gnabry (34.)

2:0 Lewandowski (37.)

3:0 James (52.)

4:0 Müller (76.)

5:0 Kimmich (82.)

6:0 Lewandowski (85.)

Bayern: Neuer - Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha - Martínez (55. Goretzka), Thiago - Müller, James (74. Sancho), Gnabry (55. Ribéry) - Lewandowski.

Wolfsburg: Casteels - William, Knoche, Brooks, Roussillon - Gerhardt (83. Malli), Guilavogui, Arnold (68. Rexhbecaj) - Mehmedi (58. Steffen), Weghorst, Brekalo.

Schiedsrichter: Stegemann

Gelbe Karten: - / Rexhbecaj

Zuschauer: 75.000