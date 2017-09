Bayerns Matchwinner James Rodríguez Er ist angekommen

Dieses typisch-asymmetrische Lächeln des Thomas Müller war nicht so häufig zu sehen in der jüngeren Vergangenheit. Nur wenige Tage ist es her, da haderte der Angreifer des FC Bayern München mit sich selbst, dem Trainer und der Fußballwelt. Am Dienstagabend nach dem souveränen 3:0 (2:0) seines Teams beim FC Schalke war er mal wieder richtig gut gelaunt. Nicht nur wegen des Sieges, ebenso wichtig war: Müller hatte richtig Spaß gehabt.

"Wenn der eine genau weiß, dass der andere einen Schritt nach links macht, dann ziehe ich mit", sagte der Nationalspieler, "vorher war es so, dass wir uns in vielen Momenten unsicher waren, was der eine und der andere macht." Er lächelte breit und schräg am Ende eines Abends der Fortschritte, an dem er die Rolle des Haupthelden gerne einem Kollegen überließ.

Denn der Mann des Spiels war ein Zugang, von dem viele Experten noch nicht genau wissen, was sie von ihm halten sollen. James Rodríguez, der kolumbianische Star der Weltmeisterschaft von 2014, schoss ein wunderschönes Tor, erzwang den Elfmeter zu Robert Lewandowskis 0:1 und legte Arturo Vidal das 3:0 auf. "Er hat sehr gut mit dem Team und sehr gut für das Team gespielt", sagte Trainer Carlo Ancelotti über James, der viel zur zurückgewonnenen Leichtigkeit beigetragen hatte.

Natürlich ist der Leihspieler von Real Madrid ein hochbegabter Fußballer, beim Champions-League-Sieger konnte er sich aber nie richtig durchsetzen im berühmten Dreiersturm mit Gareth Bale, Cristiano Ronaldo und Karim Benzema. Nun deutete er an, dass er bei den Bayern womöglich eine bedeutendere Rolle einnehmen könnte. "Er hat ein gutes Spiel gemacht, immer wieder vorne Akzente gesetzt und gute Entscheidungen getroffen, dementsprechend haben wir auch gewonnen", sagte Müller über den Kollegen, der vielleicht nicht so schnell ist wie Arjen Robben oder Franck Ribéry, der dafür aber die seltene Kunst beherrscht, Räume aus dem Stand zu öffnen.

Das Lob bezog sich allerdings nicht nur auf James' Aktionen mit Ball, er beteiligte sich auch mit großem Engagement und viel Aggressivität am Pressing der Bayern, was so nicht jeder erwartet hatte. Der 26-Jährige sei kein besonders fleißiger Defensivarbeiter, hieß es in Madrid, auch deshalb hatte der dortige Trainer Zinédine Zidane dem Leihgeschäft zugestimmt. Auf Schalke spielte James nun sehr gewissenhaft und effizient.

Sein 2:0, von dem die Schalker sich nicht mehr wirklich erholten, mag auf den ersten Blick unspektakulär ausgesehen haben, aber es war ein Tor voller verborgener Schönheit. James wurde im Strafraum angespielt, hatte viel Platz und schob den Ball aus zwölf Metern flach neben den Pfosten. Nichts Besonderes eigentlich, doch James' ganze Körperbewegung sah so aus, als würde er auf die lange Ecke zielen, entsprechend war die Reaktion von Schalkes Torhüter Ralf Fährmann. Dann landete der Ball in der anderen Ecke - so perfekt beherrschen nur wenige Spieler diese Finte. Und der feine Lupfer in den Strafraum, den Vidal zum 3:0 veredelte, war kaum weniger sehenswert. "James hat ein gutes Auge, kann die Seite verlagern oder gute Flanken bringen, wir haben da ganz gut harmoniert", sagte Müller.

Plötzlich wirkt Bayerns Kader variabler

Die Ankunft des Kolumbianers, der erstmals in einer Bundesligastartelf stand, könnte zu einem wichtigen Moment in dieser Münchner Saison werden. Denn er begann auf der rechten Seite und zeigte so, dass er nicht auf die Position hinter Lewandowski festgelegt ist. Und weil Kingsley Coman ebenfalls immer besser in Form kommt, deutet sich an, dass der FC Bayern auch ohne die angeblich unersetzlichen Altmeister Ribéry und Robben ziemlich guten Offensivfußball spielen kann.

Es entsteht eine Konkurrenzsituation, die in der jüngeren Vergangenheit oft fehlte, womöglich entpuppt sich James als der fehlende Mosaikstein im Münchner Offensivkonstrukt. Ancelotti kann rotieren, und das Team funktioniert trotzdem, kein Wunder, dass die Stimmung jetzt wieder so gut ist. Allerdings stellten sich die Schalker Abwehrspieler auch äußerst ungeschickt an, vor allem Thilo Kehrer erwischte einen schwachen Tag.

Zuletzt hatten die Bayern sich bekanntlich mit der Kritik von Robert Lewandowski an der Transferpolitik seines Klubs herumgeplagt, mit Fantasien von Julian Nagelsmann, mit Müllers Formsuche und zuletzt mit der Fußverletzung von Manuel Neuer. Die Siege gegen Mainz und auf Schalke mit einem Torverhältnis von 7:0 haben die Gesamtlage nun deutlich entspannt, zumindest bis Mittwochabend steht der Meister wieder an der Tabellenspitze. Nur Müller traut dem Aufschwung noch nicht: "Nur wenn wir am Freitag gegen Wolfsburg gewinnen, können wir behaupten, dass es läuft, ansonsten müssen wir uns wieder zu den anderen Geschichten äußern", sagte er und lächelte zufrieden.

Schalke - Bayern München 0:3 (0:2)

0:1 Lewandowski (25., Handelfmeter nach Videobeweis)

0:2 James (29.)

0:3 Vidal (75.)

Schalke: Fährmann - Kehrer, Naldo, Nastasic - Caligiuri, McKennie (57. Embolo), Bentaleb, Oczipka - Goretzka, Harit (46. Konoplyanka) - Burgstaller (78. Di Santo)

München: Ulreich - Kimmich, Martinez (76. Hummels), Süle, Rafinha - Tolisso (69. Vidal), Rudy - James, Thomas Müller, Coman - Lewandowski (65. Thiago)

Schiedsrichter: Marco Fritz (Korb)

Gelbe Karten: Embolo - Thiago

Zuschauer: 62.271 (ausverkauft)