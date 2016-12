Bayerns Sieg in Darmstadt Wie ein lästiges Pokalspiel

Ausgangslage: Wen interessiert schon dieses Spiel? Letzter gegen Erster. Torgefährlichste gegen torungefährlichste Mannschaft. Und außerdem steht am kommenden Mittwoch das Spitzenspiel der Bayern gegen Emporkömmling RB Leipzig an. Da kann Darmstadt 98 doch nur eine lästige Pflichtaufgabe sein. Oder liegt in dieser Konstellation die Gefährlichkeit, wenn gegen gealterte "Lilien" mit Jérôme Boateng, Arjen Robben und kurzfristig Philipp Lahm auch noch drei Stammspieler ausfallen?

Startaufstellungen

Darmstadt 98: Esser - Fedetskyy, Niemeyer, Sulu, Holland - Vrancic, Gondorf - Sirigu, Rosenthal, Heller - Schipplock.

FC Bayern: Neuer - Rafinha, Martínez, Hummels, Alaba - Thiago, Alonso, Vidal - Müller, Lewandowski, Costa.

29 - Noch nie spielte @sv98 in der Bundesliga mit so einer alten Startelf (im Schnitt 29 Jahre und 204 Tage). Erfahrung. #d98FCB — OptaFranz (@OptaFranz) 18. Dezember 2016

Das Ergebnis: Bayern siegte 1:0 und ist wieder Tabellenführer.

Erste Hälfte: Pflichtaufgaben sind so eine Sache. Im Ideal- und auch Regelfall beginnen die Bayern solche Spiele konzentriert, erzielen früh ein oder zwei Tore, verwalten anschließend das Ergebnis und schonen so Kräfte. Am Böllenfalltor stellte das Team von Trainer Carlo Ancelotti tatsächlich früh in den "Beamten"-Modus - allerdings ohne in Führung gegangen zu sein. Rein statistisch war es eine ungewohnt schwache Bayern-Halbzeit: Von fünf Torschüssen musste Darmstadts Torhüter Michael Esser keinen einzigen parieren, die Münchner gewannen nur 35 Prozent der Zweikämpfe. Klarer Fall von mangelhafter Einstellung, oder?

Statisch, ideenlos, ohne Körperspannung und Konzentration.



Schlechteste Halbzeit unter Carlo/seit ~5 Jahren. #D98FCB — PameFCB (@PameFCB) 18. Dezember 2016

Ancelottis Umstellung: In der Bewertung der ersten 45 Minuten ging etwas unter, dass der neue Bayern-Trainer nach zwei erfolgreichen Spielen in der Bundesliga mit verändertem System (4-2-3-1) wieder auf sein bevorzugtes 4-3-3 umgestellt hatte. Thomas Müller rückte auf die rechte Seite, sein Aufwärtstrend der vergangenen Wochen wurde so gestoppt. Es fehlte schlicht die Bindung zwischen Mittelfeld und Angriff. Zur Ein- gesellte sich die Aufstellung. Der Trainer genießt deshalb nicht mehr uneingeschränkten Rückhalt.

Ihr lest das hiermit zum allerersten mal von mir:



Ancelotti raus! — Craggan (@Ojweh) 18. Dezember 2016

Zweite Hälfte: Ancelotti änderte nichts, erst in der 69. Minute kam mit Franck Ribéry für den blassen Arturo Vidal ein neuer Spieler. Die Systematik des Spiels veränderte sich ebenfalls kaum, Bayern hatte mehr Ballbesitz, es fehlten aber Ideen, Torchancen und Dominanz. Immerhin wurden mehr Zweikämpfe gewonnen. Trotzdem musste eine bemerkenswerte Einzelaktion von Douglas Costa für die Entscheidung herhalten. Thiago führte einen Freistoß im Halbfeld kurz aus, der Brasilianer ging noch ein paar Meter und schoss aus 30 Metern halbrechter Position unhaltbar für Esser unter die Latte (71. Minute). Und der Außenseiter? Hatte durch Peter Niemeyer sogar die große Chance zum Ausgleich, der Abwehrspieler köpfte Manuel Neuer den Ball aus kurzer Distanz jedoch in die Arme (77.).

REUTERS Bayern-Fans im Auswärtsblock am Böllenfalltor

Bayern-Fans auf Auswärtsfahrt: 2266 Anhänger sollen den Rekordmeister in Darmstadt unterstützt haben. Ein paar von ihnen nutzten die sonntägliche Bühne. Im ersten Durchgang wurde ein politisches Banner mit der Aufschrift "Bevor Afghanistan sicher ist, regiert die Linke Bayern" hochgehalten. Kritik an der Abschiebepraxis in Deutschland liest man in Bundesliga-Stadien nicht so häufig. Und auch die Heftigkeit des bengalischen Feuers direkt nach der Pause ist eher selten.

Erkenntnis des Spiels: Seit Ancelotti in München das Sagen hat, springt das unter Josep Guardiola auf Perfektion getrimmte Bayern-Pferd manchmal nur noch so hoch es muss. In Darmstadt führte das zu einer Leistung, wie es sie sonst nur in lästigen Pokalspielen gibt. Das mag für die nächste Meisterschaft reichen, die Anerkennung der Fans bekommt Ancelotti so nicht.