Der FC Bayern München hat in einem Testspiel den englischen Rekordmeister Manchester United 1:0 (0:0) besiegt. Das Tor des Tages erzielte Javi Martínez per Kopfball in der 59. Minute. Es war das erste Spiel für Niko Kovac als Bayern-Trainer in der mit 75.000 Zuschauern ausverkauften Allianz-Arena.

Die Münchner spielten in einem 4-1-4-1-System, in dem in der ersten Hälfte Serge Gnabry als Stürmer agierte. Dahinter agierten Thomas Müller und Thiago. Der Spanier hatte auch die beste Chance in der ersten Hälfte, als er in der 7. Minute mit einem Fernschuss die Führung für die Gastgeber verpasste.

Sehr auffälliger Serge Gnabry

Diese wäre beinahe nach nur 20 Sekunden in der zweiten Hälfte gefallen. Gnabry - nach der Einwechslung von Robert Lewandowski auf den linken Flügel gewechselt - setzte sich mit einem kraftvollen Sprint gegen gleich mehrere United-Abwehrspieler durch und scheiterte nur knapp am Torhüter der Gäste, David De Gea.

Getty Images Serge Gnabry

Der 23-jährige Offensivspieler der Münchner, zuletzt an die TSG Hoffenheim ausgeliehen, war bis zu seiner Auswechslung in der 60. Minute auffälligster Münchner.

Nachdem der eingewechselte Leon Goretzka nach einem Eckball noch knapp das Gehäuse verpasste (54. Minute), war es fünf Minuten später soweit: Nach einem Eckball von Thiago konnte Martínez den Ball per Kopf im Tor platzieren.

Münchner Generalprobe für den DFL-Supercup

In den zweiten 45 Minuten kam auch der wechselwillige Jérôme Boateng bei den Münchnern zum Einsatz. Der Nationalspieler agierte unauffällig, kassierte aber nach einem taktischen Foul in der 68. Minute die einzige Gelbe Karte der Partie.

Manchester United eröffnet die Premier-League-Saison am kommenden Freitag mit einem Heimspiel gegen Leicester City. Der FC Bayern trifft zwei Tage später am 12. August im DFL-Supercup auf Eintracht Frankfurt (20.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE).