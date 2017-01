Zukunftsplanung beim FC Bayern München 21

Anfang der Woche zeigte der FC Bayern via Twitter bewegte Bilder von früher. Zu sehen waren die beiden Tore von Arjen Robben beim 3:0 gegen den VfL Wolfsburg im August 2009. Es war Robbens erstes Spiel im Trikot des FC Bayern, seine Mitspieler hießen damals etwa Danijel Prancic oder Edson Braafheid. Im Tor stand Jörg Butt, der Trainer war Louis van Gaal. Lange her. Gefühlt kurz nach der Erfindung des Farbfernsehens.

Der Zusammenschnitt von Robbens furiosem Debütantenball vor siebeneinhalb Jahren dauerte keine halbe Minute, und war - anlässlich der zuvor vermeldeten Vertragsverlängerung des Niederländers - ein netter Exkurs in die Vergangenheit. Ansonsten blickt man an der Säbener Straße derzeit wenig zurück, sondern vor allem weit in die Zukunft. So weit voraus wie nie zuvor.

Nicht nur über diese Saison und die angepeilte fünfte Deutsche Meisterschaft in Serie hinaus, sondern bis ins nächste Jahrzehnt. Die ungewöhnlich langfristige Kaderplanung mit den in den vergangenen Wochen und Monaten neu vereinbarten Vertragslaufzeiten verdeutlicht, wie der FC Bayern mit seinem Personal eine neue Ära begründen möchte - und vermittelt zugleich den Eindruck, als bastle Karl-Heinz Rummenigge gerade intensiv an seinem Lebenswerk. Mit dem Projekt München 21.

Bereits acht Spieler haben sich inzwischen bis zum Jahr 2021 an den Klub gebunden: Manuel Neuer und David Alaba, Jérôme Boateng und Mats Hummels, Javi Martínez und Renato Sanches, Thomas Müller und Robert Lewandowski. Bis 2020 unterschrieben haben Joshua Kimmich, Douglas Costa und Sebastian Rudy, der im Sommer wie Niklas Süle aus Hoffenheim kommen wird. Süles Vertragsende ist sogar erst für Juni 2022 datiert. Nach der übernächsten Bundestagswahl also.

Ein Dutzend Profis für große Ziele, ein massives Spielergerüst für eine neue Epoche - als wollten die Bayern wie einst in den glorreichen Siebzigern mit einer jahrelang eingespielten Mannschaft auf Dauer Europas Nummer eins werden.

Aus Sicht des Klubs sind die Langzeitverträge ein klares Signal an Spitzenvereine aus der Premier League und der Primera División, dass es bei den Bayern nichts zu holen gibt. Und wenn, dann nur für sehr viel Geld. Und auch bei den Spielern ist das Treuebekenntnis nachvollziehbar. Die aussichtsreiche sportliche Perspektive, das bei europäischen Top-Teams einzigartige familiäre Wohlfühlumfeld an der Säbener Straße, dazu die hohe Lebensqualität in und um München. Und natürlich das gesicherte üppige Salär.

Wer will da schon weg?

Auch David Alaba sagte erst vor einigen Wochen, als es mal wieder Gerüchte über Angebote aus England gab: "Nein. Jeder von uns kann sich vorstellen, bis zur Rente zu bleiben." Man kann gut alt werden beim FC Bayern.

Dem gesetzlichen Rentenalter nähert sich ganz vorsichtig auch Karl-Heinz Rummenigge, der immer mehr den Eindruck vermittelt, als verfolge er bei den Bayern mit seiner Zukunftsstrategie noch einen letzten großen Masterplan, das finale Großprojekt im Herbst seiner Schaffensphase. Rummenigge ist 61 Jahre alt, vermutlich wird er seinen 2019 endenden Vertrag als Vorstandsvorsitzender noch einmal um drei weitere Jahre bis Sommer 2022 verlängern. Bevor er 67 wird.

Bis dahin steht zunächst der Bundesliga-Start gegen den SC Freiburg (Freitag, 20.30 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) und noch viel mehr Arbeit an, denn einige große Probleme haben die Bayern nach wie vor. Besonders auf den Außenbahnen. Zwar haben Franck Ribéry - 33 Jahre alt - und Arjen Robben, 32, gerade ihre Verträge verlängert - aber nur um ein Jahr bis 2018. Und danach?

Ähnlich starken Ersatz gibt es bislang nicht, als dauerhaft gleichwertige Alternativen präsentierten sich weder Douglas Costa und noch viel weniger Kingsley Coman. Und ungeklärt ist auch die Frage, wer Philipp Lahm als Rechtsverteidiger ersetzen soll, wenn der Kapitän seine Karriere 2018 beendet. Oder vielleicht schon, wie er andeutete, in diesem Sommer, je nachdem, ob im Verein gleich eine neue Funktion im Management auf ihn wartet.

Und was macht eigentlich Uli Hoeneß?

Dem alten und neuen Bayern-Präsidenten wurde gerade von Dortmund-Boss Hans-Joachim Watzke eine "Wahrnehmungsstörung" attestiert, weil Hoeneß den BVB wegen dessen Ambitionen als Bayern-Jäger verhöhnt hatte - worauf auch Ex-Sportdirektor Matthias Sammer harte Kritik an Hoeneß übte.

Verbal vergaloppiert hatte sich Hoeneß schon im vergangenen Jahr einige Male, als er etwa falsche Hintergründe zum Hummels-Wechsel kolportierte oder den BVB und RB Leipizig als "Feinde" bezeichnete, woraufhin er sich demütig entschuldigen musste. Bleibt abzuwarten, ob Hoeneß mit seiner permanenten Polterei wie früher auch weiter die Konkurrenz provoziert - oder, ob man ihn irgendwann nicht mehr ernst nimmt.

Zusammen mit Leipzig- und Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz plant Hoeneß übrigens gerade eine Mehrzweckhalle im Münchner Olympiapark, als Spielort für den aktuellen Deutschen Eishockey-Meister EHC München und die Basketballer des FC Bayern. Geplante Eröffnung: 2019.

In den Zeitdimensionen des FC Bayern schon in sehr naher Zukunft.