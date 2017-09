Möglicher Ancelotti-Nachfolger So gut würde Tuchel zum FC Bayern passen

Am Donnerstag hat sich der FC Bayern von Carlo Ancelotti getrennt, nun sucht der Deutsche Meister einen neuen Chefcoach. Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann hat schon vor Wochen sein grundsätzliches Interesse hinterlegt, aktuell deutet sich jedoch eine andere Lösung an. Thomas Tuchel gilt als heißester Kandidat.

Würde der ehemalige BVB-Coach nach München passen? Wo könnte es knistern? Hier sind die wichtigsten Antworten.

Wie gut passt Tuchel sportlich zum FC Bayern?

Dafür ist zunächst zu klären, was ein Trainer leisten muss, damit er den Ansprüchen der Münchner gerecht wird. Die laufende Saison und der Bayern-Kader zeigen: Der neue Coach muss einen Plan für Ballbesitzspiel und gegen Konter besitzen, weil die Münchner in den meisten Spielen in die dominante Rolle gedrängt werden. Und er muss aus sehr guten Spielern brillante machen, schließlich können oder wollen die Bayern keine fertigen Weltklasse-Profis verpflichten, wie es die internationale Konkurrenz tut.

Tuchel beherrscht beides so gut wie wenige andere Trainer. Zuletzt hieß es immer wieder, dass die Profis beim FC Bayern unzufrieden seien mit der fehlenden Akribie Ancelottis. Das dürfte für Tuchel zum Pluspunkt werden. Er gilt als ähnlich detailversessen wie Ancelottis Vorgänger Pep Guardiola. Beiden wird nachgesagt, selbst Testspielgegner genau zu scouten, beide geben ihren Mannschaften präzise Wenn-Dann-Vorgaben an die Hand. Tuchel zu holen, hieße, taktisch einen Schritt in Richtung Guardiola zu machen, unter dem der Klub die erfolgreichsten Jahre seiner Bundesligageschichte erlebte.

In Mainz und auch beim BVB hat Tuchel zudem Spieler weiterentwickelt. Ousmane Dembélé oder Julian Weigl haben sich unter Tuchel deutlich verbessert, Pierre-Emerick Aubameyang vollzog unter dem Coach den Schritt zum Spitzenstürmer. In München könnten Profis wie Kingsley Coman oder Corentin Tolisso besonders von Tuchel profitieren.

Welche Probleme könnte es mit der Mannschaft geben?

Zu Tuchels wichtigsten Aufgaben würde zählen, das Gefüge innerhalb des Kaders im Blick zu behalten. Schließlich erfolgte die Trennung von Ancelotti nicht allein wegen der sportlichen Resultate, sondern weil er laut Bayern-Präsident Uli Hoeneß fünf der prominentesten Spieler gegen sich aufgebracht habe.

Ein Trainer, der Spieler gegen sich aufbringt? War da nicht etwas? Auch in Tuchels Schlussphase beim BVB mehrten sich die Gerüchte über Dissonanzen zwischen dem Trainer und Teilen der Mannschaft. Rund um das gewonnene DFB-Pokalfinale gegen Frankfurt zeigte sich Kapitän Marcel Schmelzer "überrascht" von Tuchels Entscheidung, BVB-Urgestein Nuri Sahin nicht für den Kader zu nominieren. Für Bundesligaverhältnisse ein Affront. Dortmunds Verantwortliche hatten scheinbar ein offenes Ohr für klagende Profis, so wie nun in München.

Wenn Interna nach außen dringen, sind immer auch Interessen im Spiel, es lässt sich also schwer sagen, was zuerst da war: ehrliche Kritik am Trainer oder der Klubbeschluss, sich von diesem zu trennen.

Tuchel, Hoeneß und Rummenigge - geht das gut?

Ein Engagement von Tuchel beim FC Bayern hätte nicht nur eine sportliche Dimension. Tuchel gilt als Trainer, der rund um die Mannschaft die volle Kontrolle beansprucht, der sich in Entscheidungen nicht hereinreden lassen möchte.

In Dortmund kochte bereits ein Disput zwischen Cheftrainer Tuchel und Chefscout Sven Mislintat derart hoch, dass die beiden am Ende kaum mehr miteinander gesprochen haben sollen. Auslöser soll aber eine sportliche Streitfrage gewesen sein, es ging um einen möglichen Transfer. Die Episode zeigt: Konkretes kann sich bei Tuchel schnell ins Generelle verlagern, ein großer Diplomat ist er nicht. Das birgt Konfliktpotenzial für ein mögliches Engagement in München, wo die Führungsriege in sportlichen Fragen regelmäßig mehr als nur Empfehlungen abgibt.

Beide Parteien dürften sich dessen bewusst sein. Sehr wahrscheinlich wird es irgendwann Probleme geben, das wäre zum Teil sogar der Arbeitsauftrag an Tuchel. Sobald er beginnt, den Kader zu erneuern, werden wieder unzufriedene Stars bei Hoeneß im Büro stehen. Und dann? Der Abgang Ancelottis dürfte Tuchel eine deutliche Warnung sein.

Wäre der Schritt für Tuchel sinnvoll?

Sobald der FC Bayern München ruft, dann geht man dort auch hin - hieß es zumindest einmal. Aber wäre dieser Schritt für die Karriereplanung von Tuchel wirklich sinnvoll? Bayer Leverkusen soll im Sommer angefragt, Tuchel aber kein Interesse gezeigt haben - er wartet offensichtlich auf eine attraktivere Offerte. Wenn sein Ziel aber ist, sich gegenüber seinem vorherigen Engagement beim BVB weiter zu verbessern, gibt es so viele Stellen nicht mehr im Weltfußball.

Neben dem FC Bayern sind das die fünf, sechs großen Klubs in der Premier League, die Top-Vereine aus Madrid oder Barcelona, neuerdings auch Paris Saint-Germain. Dass bei auch nur einem dieser Vereine im Sommer 2018 ein Posten frei wird - und dass dann auch Tuchel dort der Wunschkandidat ist -, ist keinesfalls garantiert. Wenn sich nun unerwartet dieses Fenster in München öffnet, wenn die Atmosphäre bei den Vorgesprächen zumindest die Fantasie für eine erfolgreiche Zweckehe lässt - dann wird Tuchel der nächste Trainer des FC Bayern München.