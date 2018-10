Und dann hatte auch Louis van Gaal noch seinen Auftritt. Der Mann, der von 2009 bis 2011 Bayern-Trainer war und in dieser Zeit immer wieder Probleme mit Uli Hoeneß hatte. Wie denn sein Wiedersehen mit dem Bayern-Präsidenten gewesen sei, wurde van Gaal auf dem Weg aus dem Stadion gefragt. "Sehr warm, ich habe ihn umarmt", sagte der 67-Jährige lächelnd und schob hinterher: "Dass wir damals nicht miteinander konnten, gut, das ist das Leben."

AFP Louis van Gaal im Interview

Zuvor war Hoeneß mit versteinerter Miene durch den Kabinentrakt geschlichen. Das lag allerdings weniger an der Begegnung mit dem Niederländer van Gaal, der im Umgang durch ein enormes Selbstbewusstsein durchaus kompliziert sein kann. Nein, dieses Treffen konnte der Klub-Boss verschmerzen. Was Hoeneß nicht ertrug, war die desolate Darbietung des FC Bayern an diesem tristen Dienstagabend.

"Ein glückliches Unentschieden"

Das einzig Gute beim 1:1 gegen Ajax Amsterdam war, dass die Münchner das Spiel nicht verloren und zumindest einen Punkt gerettet hatten. "Ein glückliches Unentschieden", sagte Joshua Kimmich später, und auch Trainer Niko Kovac sprach von einem "gewonnenen Punkt".

Ansonsten herrschte: Ratlosigkeit, gar Fassungslosigkeit. Fast schon in einer Art Schockstarre suchten Spieler und Verantwortliche nach Erklärungen. Vergeblich. Die Bayern kennen sich gerade selbst nicht mehr. Sie sind sich fremd geworden.

Zehn Tage zuvor hatte der deutsche Rekordmeister noch souverän auf Schalke gewonnen. 2:0, der siebte Sieg im siebten Pflichtspiel, die Bayern konnten vor Kraft kaum mehr laufen. Im Vergleich dazu humpeln sie jetzt. Nach dem 1:1 gegen Augsburg, dem 0:2 in Berlin und nun dem missratenen Heimdebüt in der Champions League kommt allmählich Alarmstimmung auf in München.

Auch die Spieler selbst verstanden es nicht, warum sie die Begegnung nach dem Kopfballtor durch Mats Hummels nach vier Minuten hergeschenkt hatten. Es gab Zeiten, da war so eine frühe Führung schon die Entscheidung. Der FCB spielte die Partie dann locker zu Ende: 3:0, 4:0, ein Sieg im Schongang. Umso unerklärlicher ist es, dass die Mannschaft gegen Ajax plötzlich zittrig wurde und nach 15 Minuten die Dominanz verlor.

Der Ausgleich war absehbar

"Wir hatten alles im Griff", sagte Kapitän Manuel Neuer später, "und dann haben wir Ajax auf einmal spielen lassen." Nichts funktionierte mehr. Gerade die defensive Viererkette wirkte verunsichert. Abstimmungsprobleme und Stellungsfehler führten zum absehbaren Ausgleich nach 22 Minuten durch Noussair Mazraoui. Auch im Aufbau klappte wenig, gerade die Pässe von Jérôme Boateng, dessen zwei Fehler am Freitag das 0:2 in Berlin mitverschuldet hatten, kamen nur selten an. Und auch Mittelfeld und Sturm waren indisponiert bis nicht vorhanden. "Wir hatten wenig Ideen", sagte Kimmich, "und wenn wir Chancen hatten, dann kamen sie aus dem Nichts."

AFP Jérôme Boateng, Arjen Robben

Bedenklich war auch, dass das Münchner Spiel nach der Pause genauso planlos blieb wie zuvor. Von einem Ruck, der in der Kabine durch die Mannschaft ging, war nichts zu spüren. "Du sprichst in der Halbzeit Sachen an, was man besser machen kann", sagte Arjen Robben verärgert. "Und dann spielen wir genauso weiter."

Am Ende konnte der Gastgeber froh sein, dass Donny van de Beek freistehend das Tor verfehlte (72.). Und dass Neuer einen Freistoß von Lasse Schöne in der Nachspielzeit noch an die Latte lenkte. "Wir sind da schleichend in diese Situation hineingerutscht", sagte Thomas Müller, "jetzt müssen wir da ganz schnell wieder rauskommen."

Kovac: "Vielleicht ging alles etwas zu einfach"

Und welchen Anteil hat Niko Kovac? Der Trainer wirkte eher ratlos: "Vielleicht ging alles etwas zu einfach", sagte er im Rückblick auf die ersten sieben Spiele. "So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich weiß, was die Stunde geschlagen hat." Der neue Bayern-Trainer muss sich zumindest hinterfragen, ob er das Rotieren nicht übertrieben hat. Noch kein einziges Mal stand in zwei aufeinanderfolgenden Spielen die gleiche Startelf auf dem Platz. Auch die Abwehr stellte er jedes Mal neu auf.

REUTERS Niko Kovac

Experten wie Jürgen Kohler hatten bereits am Wochenende Kritik geübt. "Für mich ist das zu viel Rotation", sagte der Weltmeister von 1990. "Gerade im Defensivverbund müssen sich die Positionen einspielen, man muss sich einstimmen mit dem anderen." Die Zeit der Experimente sollte für Kovac jedenfalls vorbei sein. Nun steht er in München vor seiner ersten richtig harten Bewährungsprobe: Er muss den Spielern die Sicherheit und den Glauben wiedergeben. Nur ein Hauch von eigener Selbstüberzeugung Marke van Gaal, und die Bayern wären wieder unschlagbar.

Am Samstag kommt Gladbach nach München. Das letzte Spiel vor der Länderspielpause ist ein enorm wichtiges für die Bayern. Und für Kovac. Noch rumort es nur, noch spricht keiner offen von einer Krise in München. Gewinnen die Bayern aber auch am Samstag nicht, dann wird es unruhig.