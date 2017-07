Saisonstart des FC Bayern Ancelottis Attacke

Es herrschte gelöste Stimmung, Samstag Nachmittag an der Säbener Straße. Rund 2000 Fans waren bei sommerlichem Wetter zum öffentlichen Trainingsauftakt des FC Bayern gekommen, sie drängten sich um den Rasen, auf dem sich ganze 14 Spieler tummelten, darunter nur sechs Profis. Mats Hummels und Thomas Müller, Javier Martínez und Juan Bernat, Franck Ribéry und Kingsley Coman. Alle anderen waren beim Confed-Cup, feierten den U21-EM-Titel vom Freitag oder weilten im Urlaub.

Der Rumpfkader zeigte nette Ballstafetten, Dehnübungen und Hürdenläufe, alles war friedlich, alles heiter. Zumindest draußen auf dem Platz.

In der Geschäftsstelle war es zuvor nicht so locker zugegangen. Dort hatte Carlo Ancelotti zur ersten Presserunde der neuen Saison gebeten, und es wurde ein Termin, der es in sich haben sollte. Denn der Bayern-Trainer, der vergangene Saison im Auftreten oft so phlegmatisch wirkte und in seinen Aussagen gerne vage blieb, war am ersten Trainingstag im Angriffsmodus.

Attacken fuhr er gleich beim ersten Gesprächsthema, da ging es um Robert Lewandowski und die öffentlichen Klagen seiner Berater, ihr Schützling habe im letzten Ligaspiel gegen den SC Freiburg keine Unterstützung durch Mannschaft und Trainer im Kampf um die Torjägerkanone erhalten. "Ach, Lewandowski", schnaufte Ancelotti, "bei mir hat er sich nie beklagt." Sprach's und knöpfte sich die Berater Maik Barthel und Cezary Kucharski vor: "Es sind immer die Spielervermittler, die zu viel sprechen. Es ist nicht das erste Mal, dass die Agenten die Medien benutzen, um etwas Falsches in die Welt zu setzen. Es wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein."

"In einer perfekten Welt würden Agenten nicht sprechen"

Einmal in Fahrt legte Ancelotti nach: "In einer perfekten Welt würden Agenten nicht sprechen. Und wenn, dann nur mit den Vereinen oder den Trainern. Ich habe aber nie mit den Beratern gesprochen." Dafür wird er garantiert mit Lewandowski sprechen, wenn der am 10. Juli ins Training einsteigt.

Mit deutlichen Worten kritisierte er auch Kingsley Coman, jedoch weniger wegen dessen Festnahme vergangene Woche durch die französische Polizei aufgrund des Vorwurfs häuslicher Gewalt gegen seine Ex-Freundin. "Er hat dieses Problem, und das Problem wird er lösen", sagte Ancelotti, der vielmehr die unzureichende Fitness des französischen Flügelstürmers bemängelte: "Er hatte keine gute vergangene Saison. Ich hoffe, er wird jetzt seine körperliche Verfassung verbessern."

Klartext sprach Ancelotti zudem bei der Positionierung einzelner Spieler: "Kimmich spielt rechts hinten", erklärte der Trainer kurz und knapp, Zugang Corentin Tolisso sieht er im defensiven Mittelfeld: "Er kann die Rolle von Alonso einnehmen." Jenen Xabi Alonso, den er, wie er erstmals verriet, genau wie Philipp Lahm gerne als neuen Co-Trainer bei sich im Stab gesehen hätte. "Ich hatte Alonso gefragt und auch Lahm, aber sie hatten beide gleich abgelehnt." Stattdessen hat Ancelotti nun Ex-Profi Willy Sagnol an seiner Seite.

Diesmal muss er mehr gewinnen als die Meisterschaft

Dass Ancelotti schon sieben Wochen vor dem Bundesliga-Auftakt so angriffslustig auftritt, ist verständlich. Der Italiener weiß, dass seine Schonzeit, die er im ersten Jahr beim Klub noch genoss, vorbei ist. Nun muss er liefern und mehr gewinnen als nur die Meisterschaft. Und er scheint das zu wissen. "Ich freue mich auf die neue Saison, weil ich viele Titel gewinnen möchte", sagte Ancelotti. Möglich, dass er im Urlaub beim Angeln in Vancouver oft an die Kritik in seinem ersten Jahr dachte, er trainiere zu lasch und würde die Spieler nicht so fordern wie sein Vorgänger Pep Guardiola. Zu gemächlich, zu behäbig, so wie er selbst eben auch oft wirkte. Vorwürfe, die er sich in diesem Jahr nicht mehr anhören möchte.

Ob er denn noch mit der von Uli Hoeneß ins Spiel gebrachten Transfer-Granate rechne, wurde Ancelotti noch gefragt, Arsenal-Stürmer Alexis Sánchez etwa: "Im Moment ist der Markt etwas verrückt", sagte Ancelotti. "Aber Bayern ist kein verrückter Klub. Und Bayern wird kein verrücktes Geld ausgeben."

Gegen Ende des Pressegesprächs gesellte sich noch Sagnol neben Ancelotti aufs Podium. Der Franzose, der als Spieler zwischen 2002 und 2009 beim FC Bayern kickte und schon damals gern zu Scherzen aufgelegt war, parlierte in sehr gutem Deutsch und sagte auf seine mögliche Rolle als Beauftragter für gute Laune: "Wir können immer Spaß haben, solange wir Erfolg haben." Sagnol lachte dabei. Neben ihm saß Ancelotti und schaute dabei so euphorisch wie nach einem unglücklichen Viertelfinal-Aus gegen Real Madrid.

Für den Spaß und das Lockere ist Ancelotti wohl nicht mehr zuständig. Eher ab sofort fürs Ungemütliche.