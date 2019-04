Der eingewechselte Robert Lewandowski hat den FC Bayern München zum zehnten Mal in Folge ins Halbfinale des DFB-Pokalfinals geschossen. Bayerns Trainer Niko Kovac hatte Lewandowski gegen den krassen Außenseiter 1. FC Heidenheim erst zur zweiten Halbzeit aufs Feld geschickt. Da lag Bayern bereits 1:2 zurück, gewann am Ende aber noch 5:4. Zwei Treffer erzielte Lewandowski selbst (55. Minute, 84.), einen weiteren Treffer bereitete er vor.

10 - Rekord: Der @FCBayern steht zum 10. Mal in Folge im Halbfinale des @DFB_Pokals – zuletzt gelang das 2008/09 nicht (2-4 im Viertelfinale in Leverkusen). Dauergast. #FCBFCH pic.twitter.com/cWpJ3EsC8w — OptaFranz (@OptaFranz) 3. April 2019

Die Partie begann so, wie man sich das in München wahrscheinlich ausgemalt hatte: Ecke James, Kopfball Leon Goretzka, genau durch die Beine von Heidenheims Torhüter Kevin Müller, Führung für den Favoriten (12.). Nur eine Minute später foulte Niklas Süle Robert Andrich. Schiedsrichter Guido Winkmann zeigte zunächst Gelb, revidierte diese Entscheidung jedoch nach fast dreiminütigem Studium der Videobilder und entschied auf Notbremse - Platzverweis gegen Süle (15.). Die Bayern hatten anschließend Glück, dass Marc Schnatterer den Freistoß an die Latte setzte.

Heidenheim agierte in Überzahl sehr clever und kam immer wieder zu Tormöglichkeiten. Eine davon nutzte Robert Glatzel per Kopf zum Ausgleich, die Flanke kam von Schnatterer (27.). Kurz vor der Pause ging der Zweitligist dann sogar in Führung: Sebastian Griesbeck spielte eine Kontersituation clever aus und setzte Schnatterer in Szene. Zwar traf dieser den Ball nicht perfekt, er landete trotzdem im langen Eck, Sven Ulreich im Tor hatte keine Chance (39.).

Kovac wechselt den Sieg ein

Zur zweiten Halbzeit schickte Bayerns Trainer Niko Kovac nicht nur Lewandowski, sondern auch Kingsley Coman aufs Feld. Und das sollte sich auszahlen: Zunächst bereitete Lewandowski das 2:2 durch Müller vor (53.), dann traf er auch noch selbst. Einen missglückten Torschuss von Müller grätschte Lewandowski im Fallen über die Linie (55.).

Als dann Serge Gnabry nach Ecke von Thiago und Kopfballverlängerung von Mats Hummels das 4:2 erzielte, hatte Bayern München die Partie gedreht (66.). Doch dann schlug Glatzel innerhalb von drei Minuten zweimal zu und sorgte dafür, dass die Bayern noch einmal zittern mussten. Erst traf er mit einem platzierten Flachschuss (73.), und kurz darauf auch noch mit einem eiskalt vollendeten Foulelfmeter (76.).

Dass es für Heidenheim dennoch nicht zum erstmaligen Halbfinaleinzug reichte, lag erneut an Lewandowski. Marnon Busch bekam einen Schuss von des polnischen Angreifers an den Arm, es gab es den nächsten Elfmeter. Lewandowski trat an und verwandelte zum 5:4-Endstand (84.).

FC Bayern München - 1. FC Heidenheim 5:4 (1:2)

1:0 Goretzka (12.)

1:1 Glatzel (27.)

1:2 Schnatterer (39.)

2:2 T. Müller (53.)

3:2 Lewandowski (55.)

4:2 Gnabry (66.)

4:3 Glatzel (73.)

4:4 Glatzel (76., Elfmeter)

5:4 Lewandowski (84., Elfmeter)

Bayern: Ulreich - Kimmich, Süle, Hummels, Rafinha (46. Coman) - Thiago, Goretzka - Gnabry, James (46. Lewandowski), Ribéry (24. Boateng) - T. Müller.

Heidenheim: K. Müller - Busch, Mainka, Beermann, Theuerkauf (73. Thomalla) - Griesbeck, Dorsch (51. Feick), Andrich - Dovedan - Schnatterer (68. Multhaup), Glatzel.

Schiedsrichter: Winkmann

Gelbe Karten: Lewandowski / Dorsch, Griesbeck

Rote Karte: Süle

Zuschauer: 75.000