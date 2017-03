Bayerns Sieg in Köln Münchner Muskelspiele

Ausgangslage: Beim FC Bayern herrschte vor Anpfiff blendende Stimmung. Seit dem 5:1 gegen Arsenal vor zwei Wochen wähnen sich die Münchner auf dem Weg zur Top-Form, spielerisch und auch kämpferisch konnte der Rekordmeister zuletzt überzeugen. Die heimstarken Kölner stehen als Siebte weiterhin besser da als von vielen erwartet und halten den Kontakt zu den Europapokalplätzen. Allerdings zeigt die Formkurve steil nach unten: Ein Remis und drei Niederlagen aus den vergangenen vier Pflichtspielen dämpften die Europa-Ambitionen merklich.

Ergebnis: Die Bayern bestätigten ihre gute Verfassung und kamen in Köln zu einem souveränen 3:0-Auswärtserfolg , hier geht's zum Spielbericht.

Startaufstellungen

Köln: Kessler - Olkowski, Sörensen (56. Maroh), Subotic, Heintz, Rausch - Höger (73. Jojic) - Clemens (63. Rudnevs), Zoller - Osako, Modeste.

München: Neuer - Lahm, Martínez, Alaba, Bernat - Thiago, Vidal (73. Kimmich) - Coman (82. Rafinha), Thomas Müller, Costa (52. Ribéry) - Lewandowski.

Die erste Halbzeit: Wurde nahezu komplett von den Gästen dominiert: 14:4 Torabschlüsse, 73:27 Prozent Ballbesitz, 7:1 Ecken. Die beste Kölner Chance der gesamten Partie vergab Yuya Osako per Kopf in der 18. Minute. Anschließend konnte Köln nicht mehr für ausreichend Entlastung sorgen, sodass Bayerns Führungstor durch den ersten Saisontreffer von Javi Martínez (25. Minute) dann nur noch eine Frage der Zeit war. Weitere Abschlüsse von Douglas Costa (16.), Robert Lewandowski (21.) und David Alaba (24.) konnte FC-Keeper Thomas Kessler entschärfen.

Die zweite Halbzeit: Begann zunächst mit mutigeren Hausherren. Doch ein abgefälschter Schuss von Juan Bernat sorgte schnell für die Vorentscheidung (48.). Auf der Gegenseite verweigerte Schiedsrichter Jochen Drees den Kölnern einen möglichen Strafstoß, nachdem Bernat im eigenen Sechzehner ungestüm gegen Osako zu Werke gegangen war (50.). In der Folge kontrollierte der Rekordmeister das Geschehen und ließ den Gastgebern nur noch selten gefährlich vor das eigene Tor kommen. Weil Philipp Lahm einen Kopfball von Dominic Maroh aus kurzer Distanz am langen Pfosten blockte (80.) und zuvor auch ein Martínez-Kopfball knapp über das Kölner Gehäuse flog (64.), blieb es lange beim 2:0. Erst in der letzten Minute der regulären Spielzeit stellte Franck Ribéry den Endstand her (90.).

Die List des Carletto: Im Gegensatz zu seinem Vorgänger Josip Guardiola, der das eigene Personal und den Gegner regelmäßig mit Superlativen überschüttete, wählte Carlo Ancelotti eine andere Kommunikationsstrategie: Im Vorfeld der Partie hatte der Italiener mit der Aussage überrascht, dass er sein Team gegen Köln "nicht mit 100 Prozent Energie" erwarte. Auf dem grünen Rasen sah es dann jedoch anders aus, Bayern dominierte seinen Gegner, in den kräfteschonenden Verwaltungsmodus schalteten die Münchner erst spät. Als ein Talent Ancelottis gilt, dass er seine Mannschaften in der entscheidenden Phase der Saison stets zu Höchstleistungen treibt - zumindest nach den aktuellen Eindrücken scheint sich dies auch im Premierenjahr auf der Bayern-Bank zu bestätigen.

Mich würde interessieren,was Ancelotti in den 4 Wochen zwischen dem Spiel in Freiburg & der Gala gegen Arsenal genau verändert hat.#FCBayern — Redwyne (@Paxter_Redwyne) 4. März 2017

Stöger-Tours muss Europa-Ziele überdenken: Seit dem 13. Spieltag belegt Köln ununterbrochen Platz sieben. Angesichts der jüngsten Leistungsdelle droht das Team von Trainer Peter Stöger nun jedoch von der Konkurrenz überflügelt zu werden. Vor dem Duell gegen die Bayern hatte der FC keines seiner vergangenen zwölf Ligapartien im heimischen Stadion verloren und dabei lediglich sechs Gegentore kassiert. Ob die Pleite gegen den Tabellenführer die Heimstärke des FC tatsächlich nachhaltig schädigt, muss sich allerdings noch herausstellen.

Erkenntnis des Spiels: Der FC Bayern macht aktuell einen viel besseren Eindruck als noch in der Vorrunde. Sorgen um die eigene Wettbewerbsfähigkeit sind ambitionierten Kampfansagen gewichen. In der Bundesliga bauen die Münchner nach dem Ausrutscher von Leipzig (2:2) ihren Vorsprung auf sieben Punkte aus. Personell kann Ancelotti aus dem Vollen schöpfen, die Münchner scheinen rechtzeitig zur heißen Saisonphase gewappnet für eine erfolgreiche Titeljagd in allen drei Wettbewerben.