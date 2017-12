Bayern-Sieg über Köln Ein bockiger Gegner

So was habe er noch nie gesehen, sagte Sebastian Rudy. "Da wollte keiner Fußball spielen", meckerte Bayern-Stürmer Robert Lewandowski über den Gegner. Und Rafinha fand: "So ein Spiel kannst du zwei Tage lang spielen und schießt nicht viele Tore." Spaß hatte die Bundesliga-Partie gegen den defensiven 1. FC Köln mit seiner Fünfer- und der vorgelagerten Viererkette offensichtlich keinem Münchner gemacht. Dabei hatten die Bayern mit diesem 1:0 ihre Führung in der Bundesliga weiter ausgebaut.

Verglichen mit der Laune beim wohl schon uneinholbaren Tabellenführer hatte hingegen Armin Veh geradezu Gaudi verbreitet. Zunächst hatte der neue Sportdirektor des Tabellenletzten 1. FC Köln versucht, seinen einstigen Trainer Jupp Heynckes während eines TV-Interviews mit Späßchen aus der Fassung zu bringen. "Soll ich hier eigentlich auch was reinsprechen in die Mikrofone", witzelte Veh dann, als er in der Interviewzone stehen blieb und für wenige Sekunden keine Frage kam. Der Grund für seine gute Laune, das war die intakte Moral des Teams. "So blöd es klingt: 1:0 gegen Bayern, das sollte der Mannschaft guttun", sagte Veh. Ein 0:1 als Aufbauergebnis.

Eigentlich waren die beiden am weitesten entfernten Bundesliga-Welten aufeinander gekracht. Rein sportlich empfing der Herbstmeister den historisch schlechten Tabellenletzten - 35:11 Tore auf 9:31. Die derzeitige Stimmung in München hätte kaum besser sein können: Unaufhörlich bauen die Bayern ihre Bundesliga-Führung aus. Auch Paris Saint-Germain wurde deutlich geschlagen. Die einzige tiefe Wunde dieser Hinrunde, das 0:3 in Paris, war damit halbwegs verheilt. Vor Harmonie triefende Bilder von der Team-Weihnachtsfeier am Samstagabend fluten derzeit die sozialen Medien.

Und in Köln? Folgte nach der Trennung von Trainer Peter Stöger die bislang bitterste Niederlage überhaupt, ein 3:4 gegen den SC Freiburg nach 3:0-Führung. Und nun fehlten den Kölnern auch noch 13 Spieler, kein einziger gelernter Stürmer stand in München im Kader.

Klünter ließ Boateng im Laufduell alt aussehen

Doch der Zusammenprall der zwei Welten verlief überraschend. In der 87. Minute zwang der Kölner Not-Angreifer Lukas Klünter den Bayern-Ersatztorwart Tom Starke zu einer Glanzparade. Zu Beginn hatte der sprintstarke gelernte Rechtsverteidiger Jérôme Boateng in einem Laufduell richtig alt aussehen lassen, er konnte seinen Ein-Mann-Konter aber nicht mit voller Kraft zu Ende spielen. "Wahnsinn, was der Junge gelaufen ist. Ich habe ja erst Montag angefangen, ich wusste gar nicht, dass er vorne spielt."

Noch so ein eingestreuter Witz von Sportdirektor Veh, der die passable Leistung seiner Mannschaft nutzte, um gute Laune zu verbreiten. So wie die Kölner Fans, die deutlich mehr Spaß hatten als die Münchner. Während die Gäste sarkastisch vom Sieg der Deutschen Meisterschaft und im "U-U-efa-Cup" sangen, war bei der dritten Bayern-Flanke ins Toraus von der Haupttribüne ein "Was soll das denn, ey" zu hören, später auch vereinzelte Pfiffe.

Für Köln kamen die Bayern gerade zur rechten Zeit: ein Gegner, bei dem man überhaupt nichts zu verlieren hatte. Umgekehrt kamen die defensiven Kölner den Bayern höchst ungelegen. "Man hat ja gesehen, dass wir uns sehr schwer getan haben", sagte Bayerns Trainer Heynckes. Während seine Spieler auf das Bollwerk schimpften, hatte der 72-Jährige vollstes Verständnis. Es sei doch "legitim", dass Köln in dieser Verfassung so spiele.

"Wir haben es in der ersten Halbzeit zu langsam angehen lassen, mit zu wenig Bewegung ohne Ball. Obwohl wir wussten, dass Köln nur zum Verteidigen hier ist", sagte Thomas Müller, der mit einem Geistesblitz in Form eines Hinterkopfballs das Siegtor durch Lewandowski (60. Minute) vorbereitet hatte. Schön anzusehen sei das Spiel aber sicher nicht gewesen, meinte er noch. Und es sei ja auch klar, dass man mental nicht mehr ganz auf der Höhe sei nach so einer langen Hinrunde, sagte der Weltmeister. Der lange verletzte Boateng war mit seinen Offensiv-Vorstößen einer der wenigen Antreiber, er kam auch auf stattliche 135 Ballkontakte. Die meisten bei Köln hatte übrigens Torwart Timo Horn (43).

Eigentlich wollten sich die Bayern bestmöglich schonen, vor allem für das Pokalspiel gegen Dortmund am Mittwoch, wenn also Peter Stöger eine Woche verspätet in München eintrifft. In Köln hoffen sie nun, am Samstag gegen Wolfsburg vielleicht noch die komplett sieglose Hinrunde verhindern zu können. Und seltsamerweise fühlte sich nach dem Spiel in München mit gerade mal 17 Prozent Ballbesitz der erste Sieg nicht mehr so weit entfernt an wie davor.

Bayern München - 1. FC Köln 1:0 (0:0)

1:0 Lewandowski (60.)

München: Starke - Rafinha, Jerome Boateng, Süle, Alaba - Rudy - Tolisso (46. Rodriguez), Vidal (46. Coman) - Thomas Müller, Lewandowski, Ribery (76. Kimmich). - Trainer: Heynckes

Köln: Timo Horn - Olkowski, Sörensen, Mere, Heintz, Jannes Horn (76. Kusic) - Salih Özcan, Lehmann (84. Clemens) - Jojic, Handwerker (66. Führich) - Klünter. - Trainer: Ruthenbeck

Schiedsrichter: Siebert (Berlin)

Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)

Gelbe Karten: keine