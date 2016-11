Macht-Duell bei Bayern München Hoeneß und Rummenigge - wer zähmt wen?

Knapp fünf Jahre ist es her, es war an Uli Hoeneß' sechzigstem Geburtstag, dass Karl-Heinz Rummenigge zu einer schmeichelhaften, sogar witzigen Lobhudelei auf den langjährigen Weggefährten ansetzte. Der Vorstandschef des FC Bayern München sagte damals im Münchner Postpalast, der Präsident des FC Bayern sei "die Seele des Vereins" und lobte seine Menschlichkeit. Eigentlich habe Hoeneß nur eine einzige Schwäche: "Der Uli ist so ein sparsamer Mensch, wofür gibt er eigentlich sein Geld aus? Die Antwort ist einfach: Sein Geld gibt er fürs Verlieren beim Schafkopfen aus."

Wie sich ein Jahr später zeigen sollte, hatte Hoeneß sein Geld nicht allein beim Kartenspielen ausgegeben. Doch mit der ersten Aussage hatte Rummenigge recht.

So gesehen bekommt der FC Bayern München am Freitagabend bei der Jahreshauptversammlung (19 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) seine Seele zurück. Denn es gab während Hoeneß' Absenz aufgrund der eineinhalbjährigen Freiheitsstrafe wegen Steuerhinterziehung niemanden, der dauerhaft in die große Rolle des Sinnspenders hineingewachsen wäre.

Auch dem Sportvorstand Matthias Sammer war das nicht gelungen, obwohl er oft den mahnenden Zeigefinger gehoben, Ecken und Kanten gezeigt hatte. Es wird am Freitag mit einer überwältigenden Mehrheit für Hoeneß gerechnet, und das bei hoher Wahlbeteiligung: Die Bayern müssen neben der Basketballhalle ein zusätzliches Zelt aufbauen, um dem Andrang der Mitglieder Herr zu werden.

Eine Sache fehlte im Vorfeld aber: die Lobhudelei. Hoeneß sei "willkommen", hatte Rummenigge kürzlich gesagt. Doch er klang dabei so, als ob er einem Gast die Tür aufhält und nicht, als begrüße er einen lange Vermissten. Drei Tage vor der Jahreshauptversammlung sagte Rummenigge mit kühlem Managertonfall: "Er hat das jetzt für sich entschieden, dass er das noch einmal machen möchte, das war zu erwarten, kommt ja nicht überraschend." Auch das hörte sich überhaupt nicht nach familiärem "mia san mia" an, eher nach business as usual.

In den knapp 1000 Tagen der Hoeneß'schen Abwesenheit hat sich der Verein verändert. Auch deshalb, weil Rummenigge das Machtvakuum mit Geschäftsgebaren auffüllte. Ein Büro in New York, ein Büro in Shanghai, der Flughafen Doha als Platinpartner, immer mehr aufwendige - und durchaus umstrittene - Promo-Auslandsreisen. Und nicht zuletzt hat der FC Bayern schon 2013 in Josep Guardiola und aktuell in Carlo Ancelotti Trainer verpflichtet, die den Klub von innen heraus unbayerischer, dafür internationaler wirken lassen.

Hoeneß hätte all dies natürlich nicht verhindert. Doch er hätte dafür gesorgt, dass die Fans "dahoam" auch noch über ein paar andere Dinge reden.

Gearbeitet hatte Hoeneß an der Säbener Straße schon seit 2015 wieder, als Freigänger, für die Jugendabteilung. Doch erst mit seiner Wiederwahl kommt die Frage auf, wie gut sich die beiden führenden Köpfe des Vereins noch vertragen. Der eine durfte sich jahrelang austoben und muss nun wieder ein Stück weit Platz machen. Der Rückkehrer will sein Revier neu abstecken. Das sind beides keine Szenarien, in denen sich Alphatiere für gewöhnlich besonders zahm verhalten.

Es geht dabei auch ein Stück weit um die Identität des Vereins, in welche Richtung er sich weiter entwickelt - ganz unabhängig von den aktuellen sportlichen Problemen. Aus der Geschäftsstelle war in den vergangenen Jahren auch zu hören, dass nicht alle Mitarbeiter jeden Schritt der Internationalisierungskampagne gutheißen. Die bayerische Identität leide darunter.

Rummenigge entdeckt den Kapitalismuskritiker in sich

Im "kicker" hatte ein geläuterter Hoeneß angekündigt, sich künftig noch mehr für die Interessen der "Kleinen" einzusetzen, also auch für jene kleinerer Profiklubs. Mögliche Streitpunkte mit Rummenigge sind damit vorprogrammiert. Zum Beispiel beim Thema Reform des DFB-Pokals. Hoeneß will, dass auch die Größten weiter in der ersten Runde antreten müssen. Rummenigge sucht bekanntlich nach Möglichkeiten, die körperliche Belastung der Stars herunterzufahren.

Doch zuletzt hat Rummenigge auch überrascht. Im hauseigenen Magazin schimpfte er Ende Oktober plötzlich auf turbokapitalistische Entwicklungen im Fußballgeschäft, er sprach sogar von "kidnapping", wenn englische Klubs bereits zehnjährige Fußballer einkaufen. Er selbst habe da "moralische Bedenken" und kündigte an, dass eigene Talente künftig "eher aus Rosenheim als aus Rio" kommen werden. Think global, shop local. Sätze, die der Bayern-Seele guttun. Man scheint dabei ein Thema gefunden zu haben, bei dem man an einem Strang ziehen kann.

Wie gut die Zusammenarbeit funktionieren wird, kann sich schon beim Auftritt am Freitagabend zeigen. Beiden steht die Möglichkeit zur Lobhudelei auf den anderen offen, auch wenn Rummenigge angekündigt hatte, man wolle auf der Veranstaltung generell keine "Effekthascherei" betreiben. Im Übrigen habe man sich in den vergangenen Jahrzehnten auch schon mal gezofft. Ein typisch bayerischer Gradmesser wäre das Schafkopfen. Wenn Hoeneß und Rummenigge noch zum Kartenspielen an einem Tisch sitzen können, dann wird man sich darüber hinaus auch zusammenraufen.