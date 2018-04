Deutscher Meister Bayern München Sechserpack

Erinnern Sie sich an den 1. Oktober 2017? Es war ein schlechter Tag für den FC Bayern. Das Team hatte zum zweiten Mal hintereinander eine 2:0-Führung verspielt, diesmal beim Remis in Berlin gegen Hertha. Die Folge: Der Rückstand auf Tabellenführer Borussia Dortmund wuchs nach dem siebten Bundesliga-Spieltag auf fünf Punkte.

Würde der BVB tatsächlich für Spannung im deutschen Meisterkampf sorgen? Das war zumindest die Hoffnung vieler Fußball-Fans.

Die Mini-Krise der Bayern ging aber schnell vorbei, von Dortmund war schon sehr schnell keine Rede mehr und knapp sechs Monate später steht Bayern München nach dem 29. Spieltag uneinholbar an der Tabellenspitze. Nach dem 4:1 (2:1)-Sieg in Augsburg sind die Münchner zum sechsten Mal in Folge Deutscher Meister, es ist der 28. Bundesliga-Titel der Klub-Historie. Bayern München ist in Deutschland das Maß der Dinge.

Was zwischen dem Remis in Berlin im Oktober und dem erneuten, vorzeitigen Triumph in der Meisterschaft passiert ist? Unter anderem Jupp Heynckes. Der 72-Jährige hat das Team in seiner vierten Amtszeit als Bayern-Coach schnell stabilisieren können. Nach der Rückkehr des Trainers - Heynckes löste im Oktober Carlo Ancelotti ab, - haben die Bayern nur noch zwei Bundesliga-Spiele verloren, am 13. Spieltag in Mönchengladbach und vor drei Wochen in Leipzig. Der Weg zum erneuten Titel glich spätestens ab November einem Durchmarsch ohne Gegenwehr.

Ein anderer Grund für die bayerische Bundesliga-Dominanz ist 43 Jahre jünger als Heynckes: Robert Lewandowski ist mit aktuell 26 Saisontreffern erneut bester Torjäger des FC Bayern. Aber es gibt noch weitere Gesichter des erneuten Bayern-Erfolgs. Vom Aufstieg der etatmäßigen Nummer zwei bis zum ewigen Franck Ribéry und den Auftritten von dessen Ersatzmann Kingsley Coman - hier sind die Momente der Bundesligasaison des Deutschen Meisters.