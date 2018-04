FC Bayerns Titelgewinn "Wie ein Kreisklassen-Aufstieg - nur gedämpfter"

Gegen 17.45 Uhr wurde es dann doch laut in der Kabine des FC Bayern. Zumindest für wenige Augenblicke. Die spanischsprachige Fraktion um Artúro Vidal, James Rodríguez und Co. stimmte das berühmte "Campeones, Campeones" an, der Refrain ertönte viermal, vielleicht fünfmal. Dann wurde es wieder ruhiger. Man hörte etwas Hip Hop, zwischendrin Michael Jacksons "Billie Jean". Kurz nach 18 Uhr wurde die Musik abgestellt, die Spieler stiegen in den Bus und fuhren heim nach München. So wurde sie gefeiert, die 28. Meisterschaft, die sechste davon in Folge.

Der Titel kam ja auch wenig überraschend und soll nur der Auftakt sein - für zwei weitere Triumphe, um eine bisher große Saison dann wirklich zu krönen. So war die Meisterschaft schnell abgehakt.

Lange hatten sich die Bayern in Augsburg schwergetan, nach einer halben Stunde und einem 0:1-Rückstand drehten sie das Spiel und gewannen 4:1. Spätestens beim dritten Tor durch Arjen Robben nach rund einer Stunde stand der Titel fest. Auf der Tribüne dachte man zurück an Meisterschaften, die die Bayern an einem letzten Spieltag entschieden. 2000 etwa, als Leverkusen im Münchner Vorort Unterhaching verlor. Oder 2001, als sich Schalke als Meister wähnte, und Patrik Andersson in letzter Minute in Hamburg traf.

Von dieser Dramatik war man in Augsburg weit entfernt. Nach Abpfiff herrschte weniger Euphorie, mehr Erleichterung darüber, auch nicht vom Resultat des Abendspiels zwischen Hamburg und Schalke (3:2) abhängig zu sein.

DPA Jupp Heynckes (r.), Franck Ribery

Natürlich feierten vor allem die Fans im Gästeblock. Die Zuschauer skandierten "Jupp, Jupp", der gerufene Heynckes stand da noch immer in seiner Coaching Zone vor der Trainerbank, erst nach einigem Zögern ging er in die Kurve und nahm die Ovationen entgegen. Erst allein, bevor er plötzlich in einem bemerkenswerten Moment zwei sehr spezielle Spieler mitnahm und die Fans aufforderte, die beiden zu feiern. Es waren Franck Ribéry, 35, und Arjen Robben, 34.

War das ein Signal, dass die beiden wie er, Heynckes, nach der Saison, aufhören? Eine Art Abschied von den Fans also? Oder eine Aufforderung an den Vorstand, mit den beiden Altstars, deren Verträge im Sommer auslaufen, doch ein weiteres Jahr zu verlängern?

Heynckes selbst sprach später nur von einer "Anerkennung für das, was sie über all die Jahre geleistet haben" - und was sie wohl nun doch noch eine weitere Saison zeigen können, wie es Karl-Heinz Rummenigge nach Abpfiff erstmals andeutete. Ob etwas gegen eine Vertragsverlängerung bei den beiden spreche, wurde er gefragt. "Nicht viel", erwiderte der Klub-Boss.

Heynckes' Geste in Richtung Ancelotti

Rummenigge sprach auch noch vom "ein oder anderen Glas Rotwein", das er sich zu Hause am Abend gönnen werde, dazu eine Zigarre - und er würdigte die große Leistung von Heynckes, der nach einem mäßigen Saisonstart unter Carlo Ancelotti einsprang und die Bayern auf Kurs brachte. Gerade für seinen Vorgänger Ancelotti wiederum fand Heynckes in der Stunde des Erfolgs in einer großen Geste auch noch lobende Worte: "Herzlichen Glückwunsch zur Deutschen Meisterschaft, auch wenn er nur die ersten Spiele gemacht hat. Ich halte ihn nicht nur für einen großartigen Trainer, sondern auch für einen großartigen Menschen."

Ob die Spieler nicht doch noch feiern dürfen, wurde Heynckes noch gefragt: "Nein, das sollen sie nicht. Natürlich darf sich jeder freuen, für einige ist es schon die fünfte, sechste oder siebte Meisterschaft." Für Ribéry, der am Samstag 35 wurde, war es gar die achte. Für andere wie Niklas Süle dagegen die erste.

Wie sehr ihn, Süle, das bewegte, war an seiner Ergriffenheit zu sehen und zu hören. Er sprach von "Gänsehaut", und dass er es "als Privileg" sehe, "mit Spielern wie Arjen und Franck jeden Tag zusammenzuarbeiten." Und dass die Meisterschaft aber nicht der einzige Titel in dieser Saison bleiben solle. "Das wäre schon eine Riesenstory, wenn ich gleich im ersten Jahr das Triple hole", sagte er.

Auch deswegen blieb die Begeisterung überschaubar. Es gibt noch große Ziele. Am Mittwoch steht im Viertelfinale der Champions League das Rückspiel gegen den FC Sevilla an (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE, Hinspiel: 2:1 für Bayern), eine Woche später das Pokal-Halbfinale in Leverkusen. "Wir haben noch bissl was vor", sagte Thomas Müller, "wir wollen erst im Mai feiern." Am besten Ende Mai, am Abend des 26., nach dem Finalsieg in Kiew. Heynckes sagte noch vor dem Spiel: "Wenn sich die Gelegenheit zum Feiern gibt, kann man auch mal die Sau rauslassen." Am Samstag in Augsburg blieb die Sau noch drin.

Im Gespräch mit Müller ging es noch um die Lautstärke der Musik auf der Rückfahrt, Heynckes hatte eine Playlist mit Bruce Springsteen und Elvis ins Spiel gebracht, vermutlich zum Entsetzen von Freunden zeitgemäßerer Töne wie Jérôme Boateng oder Javi Martínez, die sicherheitshalber schon mit großen Kopfhörern in den Bus einstiegen. Müller sagte: "Es wird sicher ein paar Dezibel lauter als sonst. In der Kabine haben wir schon Getränkeflaschen aufgemacht und getanzt. So wie wenn man in die Kreisklasse aufsteigt. Nur doch ein bisschen gedämpfter. Jedenfalls ist unser Hunger auf mehr noch sehr groß."

Der Meistertitel war erst der Vorgeschmack. Das erste Triple-Drittel.

FC Augsburg - FC Bayern München 1:4 (1:2)

1:0 Süle (18., Eigentor)

1:1 Tolisso (32.)

1:2 James (38.)

1:3 Robben (62.)

1:4 Wagner (87.)

Augsburg: Hitz - Schmid, Gouweleeuw, Hinteregger, Max - Khedira, Baier (89. Janker) - Koo, Gregoritsch (80. Moravek), Caiuby - Cordova (62. Richter). - Trainer: Baum

FC Bayern: Ulreich - Kimmich, Jerome Boateng, Süle, Rafinha - Rudy, Tolisso - Robben (83. Thomas Müller), James (64. Martinez), Bernat (82. Ribery) - Wagner. - Trainer: Heynckes

Schiedsrichter: Schmidt

Gelbe Karten: Gregoritsch, Khedira / Boateng

Zuschauer: 306.60 (ausverkauft)