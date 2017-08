Der FC Bayern leiht Mittelfeldspieler Renato Sanches für ein Jahr an Swansea City aus - ohne Kaufoption. Die Münchener wollen ihr Talent nicht loswerden, sondern ihm zu mehr Spielpraxis verhelfen. Der 20 Jahre alte Portugiese kam in der vergangenen Saison auf 25 Pflichtspiele für den deutschen Meister, absolvierte aber nur zwei Partien über die volle Länge.

Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge begründete gegenüber "kicker.de": "Wir wollten, dass Renato Sanches zu einem Klub geht, bei dem er auf hohem Niveau spielen kann."

Das Vertrauen darauf, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht, liegt in einer Verbindung der Münchener zum Trainer des walisischen Klubs begründet: Paul Clement war bis Ende 2016 Assistent von Bayern-Coach Carlo Ancelotti. Rummenigge hofft darauf, dass Sanches in ihm "einen Trainer hat, der auf ihn setzt".

Sanches war vor einem Jahr von Benfica Lissabon für geschätzte 35 Millionen Euro nach München gewechselt. Swansea leiht das Talent nach "kicker"-Angaben für 8,5 Millionen Euro aus. Sanches soll im nächsten Jahr nach München zurückkehren.