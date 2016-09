Niederlage bei Atlético Bayern fremdelt

Schenke meinem Herzen Freude - das war der pathetische Text zur stadiongroßen Choreografie, die sich die Fans von Atlético Madrid für dieses Champions-League-Spiel gegen den FC Bayern hatten einfallen lassen. Ihr Wunsch wurde erhört - schon wieder. Auf der anderen Seite mussten die Münchner nach dem 0:1 in Madrid ganz nüchtern feststellen: Es hat schon wieder nicht gereicht, um eine spanische Spitzenmannschaft in deren Stadion zu schlagen.

Am Ende konnten sie es nicht einmal ausnutzen, dass Atlético sie in Form eines verschossenen Elfmeters durch Antoine Griezmann (84.) noch mal aufgebaut und ins Spiel zurückgebracht hatte. Die Nachspielzeit war lang, gellende Pfiffe hallten durch das Estadio Vicente Calderón. Aber selbst in diesen Momenten, in denen die Bayern eigentlich am Drücker waren, wurde deutlich, woran es ihnen mangelte: an Tempo.

Es flogen nur noch lange, harmlose Bälle in den Strafraum, allein Arjen Robben setzte noch einen Kopfball daneben. "Gegen Atlético muss man schneller sein und seine Möglichkeiten nutzen. Es war keine gute Leistung", sagte Carlo Ancelotti, der in diesem Stadion als Trainer von Real Madrid auch schon verloren hat. Aber mit dem FC Bayern war es seine allererste Niederlage.

Wieder Atlético, wieder Simeone

Für die Bayern wird Atlético mit seinem Trainer Diego Simeone langsam zum Schreckgespenst - nachdem man schon in der Vorsaison an den Spaniern gescheitert war. Wenn man die jetzige Auswärtspartie in Madrid mit der vom Halbfinale der Vorsaison überhaupt vergleichen will, dann waren die Bayern diesmal ein wenig besser und ein wenig schlechter zugleich.

Sie hatten mehr gute Chancen kreiert, sie hatten aber auch ein paar mehr zugelassen. Eigentlich waren die Vorzeichen komplett andere gewesen: Ein neuer Trainer, der eine andere Taktik fährt, eine andere Startelf. Auf dem Papier hat sich allerdings erst einmal fast gar nichts geändert. Das gleiche Endergebnis bedeutet: Kein Rückschritt, kein Fortschritt, die Mannschaft tritt auf der Stelle. Wenn auch auf sehr hohem Niveau.

Wegen der verpassten Großchancen (Thomas Müller, 13. Minute, Franck Ribéry, 39., Robert Lewandowski, 77.) geriet zunächst die Offensive in den Analyse-Fokus. "Atlético hat den Killerinstinkt. Diesen Killerinstinkt hatten wir heute leider nicht", sagte Torwart Manuel Neuer. Der spät eingewechselte Mats Hummels ergänzte, dass man aus diesen Möglichkeiten an einem guten Tag sicherlich ein Tor gemacht hätte.

Vidal übereifrig, Müller humorlos

Doch umgekehrt würde es auch ausreichen, auswärts zu null zu spielen. Doch die Abwehr hat regelmäßige Wackler. In Madrid geriet man zum ersten Mal nach einer Viertelstunde aus der Balance und kam bisweilen schlicht nicht hinterher, wie etwa beim 1:0 durch Yannick Ferreira-Carrasco (35.). Man müsse das nun analysieren, sagte Ancelotti, und unterband damit erst einmal weitere Nachfragen. Der enttäuschte Müller sagte: "Es ist ein Signal, dass wir dranbleiben müssen, dass wir eventuell das eine oder andere noch verändern müssen." Was genau das denn sei? "Das müssen wir ja erst einmal anyalsieren."

Was die Bayern unter dem Strich an diesem Abend vermittelten, war die Haltung: Wir wissen, dass wir ein Problem haben, wir beschäftigen uns damit. Allein Arturo Vidal traf eine selbstkritische, konkrete Aussage: "Wir müssen ruhiger das Spiel aufbauen, sie haben uns immer wieder unter Druck gesetzt." Er selbst war in Abwehr und Angriff bisweilen übereifrig gewesen, der Chilene hatte zudem mit einem Rempler den Elfmeter verschuldet. Überhaupt mussten die Bayern in diesem Spiel ungewöhnlich viele Fouls begehen (insgesamt 17), um Madrid das Tempo zu nehmen.

Das tiefer liegende Problem hat auch nur bedingt mit einem Spanien-Fluch zu tun, es gibt ein simples Wort dafür: Auswärtsschwäche. Von den letzten elf Partien in der Champions League auf fremdem Platz haben die Bayern gerade einmal zwei gewonnen, davon in den beiden vergangenen K.o.-Runden kein einziges. In diesen sechs Partien kassierte man elf Gegentore, nur zwei davon hat Atlético erzielt. Kurz: Man tut sich gegen jeden ernsthaften Gegner schwer, weil immer wieder kleine Fehler passieren, die das oft dominante Spiel nutzlos erscheinen lassen.

In der Bundesliga werden diese Fehler deutlich seltener bestraft, vor allem in München trauen sich die Gegner meist auch weniger zu. Dabei hatte der FC Ingolstadt vor zwei Wochen ähnlich viele Abwehrfehler provoziert wie Atlético und nur sehr unglücklich 1:3 verloren.

In den kommenden Wochen stehen Partien an, die ebenfalls Aussagekraft darüber haben könnten, ob die Bayern sich nun weiterentwickeln oder nicht. Der 1. FC Köln ist am Samstag in der Münchner Arena zu Gast. Die Mannschaft von Peter Stöger spielt auf anderem Niveau durchaus einen ähnlichen, defensiv orientierten Fußball wie Atlético.

Und wie es um die Auswärtsschwäche steht, wird man vermutlich weniger bei PSV Eindhoven und dem FK Rostow in der Champions League sehen, als vielmehr erst Mitte November bei Borussia Dortmund.