1. Die Bayern-Abwehr fällt in sich zusammen

Von früherer Souveränität sind die Bayern meilenweit entfernt. Warum? Diese Frage drängt sich auf, ist aber kaum eindeutig zu beantworten. In dieser Saison wurden bislang nur zwei Partien in der Liga ohne Gegentor bestritten, zum selben Zeitpunkt der Vorsaison waren es bereits sieben. Und das, obwohl die Mannschaft im Vergleich zur vergangenen Saison fast identisch ist.

Als Fortuna Düsseldorf in der Nachspielzeit zum 3:3 durch Dodi Lukebakio traf, waren mit den eingewechselten Mats Hummels und Rafinha insgesamt sechs (!) Abwehrspieler auf dem Platz. Dass sich die Mannschaft von Niko Kovac dennoch - bei eigener Führung - auskontern ließ, sagt eigentlich schon alles: Die Abstimmung in der Defensive stimmt nicht. Aber nicht nur dort: Die Mannschaftsteile beim FCB greifen nicht fließend ineinander, so dass ein Gegner wie Düsseldorf tatsächlich vergleichsweise einfach zum Erfolg kommen kann.

Abhilfe schaffen können die Bayern nur selbst: durch ein Hinterfragen der eigenen Leistung, ein Abrufen von Topleistungen auch gegen Außenseiter und ein Abstellen der individuellen Fehler. Andernfalls drohen weitere Blamagen in den kommenden Wochen. Die nächsten Gegner heißen Werder Bremen, 1. FC Nürnberg und Hannover 96.

2. Funkels einfache Taktik reicht gegen Bayern

Die Bayern liegen nach den enttäuschenden letzten Wochen auf Platz fünf - neun Punkte hinter Tabellenführer Borussia Dortmund. Diese Zwischenbilanz ist ein Armutszeugnis für die Bayern - und bringt Trainer Niko Kovac in Erklärungsnot.

Mitverantwortlich für die nun bedrohlich dunklen Wolken über der Säbener Straße ist mit Fortuna-Coach Friedhelm Funkel ausgerechnet ein Fußball-Lehrmeister der alten Schule. Er coachte gegen Bayern München mit einer simplen Methodik: Hinten dicht machen - und einen der schnellsten Spieler des Teams mit langen Bällen in Szene setzen.

Dodi Lukebakio war in der Düsseldorfer Defensivtaktik der Anspielpunkt in der Spitze. Im 4-5-1 war er auf sich allein gestellt, machte daraus aber drei Tore. Zwei Toren waren weite Schläge der Abwehr vorangegangen, die Lukebakio verarbeitete und mit seiner Schnelligkeit der Bayern-Abwehr entwich. Eine solche Taktik sieht man in der Regel auf Kreisliga-Plätzen - gegen die Bayern reichte sie zumindest für einen Punkt.

Auch ein Faktor: Drei der vier Torschüsse von Lukebakio waren drin. Robert Lewandowski versuchte es dagegen achtmal in Richtung des Düsseldorfer Tores. Keinen musste Torhüter Michael Rensing halten.

3. Lissabon kann Kovacs Abschiedsvorstellung werden

Benfica Lissabon wird am Dienstag in der Champions League hochmotiviert in München antreten. Mit erst vier Punkten haben sie nur bei einem Sieg noch Chancen, ins Achtelfinale zu kommen. Die Gefahr für die Münchner, sich erneut zu blamieren, ist nicht von der Hand zu weisen. Vor allem, wenn die Bayern eben nicht die Lehren aus den zurückliegenden Partien (siehe oben) ziehen - und auch das dritte Pflichtspiel in Folge nicht gewinnen sollten.

Aber selbst wenn die Bayern Benfica - souverän oder auch nur knapp - besiegen, wäre es nach Lage der Dinge nicht sonderlich überraschend, wenn spätestens am Mittwoch das Kovac-Aus verkündet werden würden. In der Liga stehen jetzt Partien an, in denen Kovac eigentlich (außer jeweils den erwarteten drei Punkten) nichts gewinnen kann.

AFP Niko Kovac (links) und Friedhelm Funkel

Anders ein neuer Trainer: Er könnte mit Siegen Ruhe in den Verein bringen, bevor dann zum Hinrundenabschluss die Spiele gegen die Topteams Leipzig und Frankfurt anstehen. So bitter es für Kovac klingen mag: Nach den zurückliegenden Partien ist aus Sicht der Bayern der Zeitpunkt für eine Trennung genau jetzt. Vorausgesetzt, die Verantwortlichen sind sich sicher, dass es beim FC Bayern mit Kovac als Trainer eben wirklich nicht besser wird.