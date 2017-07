Testspiel FC Bayern findet seinen Meister in Éder

Der FC Bayern hat sich mit einer weiteren Niederlage aus Asien verabschiedet. Im vierten und letzten Testspiel im Rahmen des International Champions Cups unterlag der deutsche Rekordmeister in Singapur Inter Mailand 0:2 (0:2). Angreifer Éder erzielte beide Treffer für die Italiener per Kopf (8. und 30. Minute).

Die Münchner hatten zuvor ihre beiden Spiele in China gegen den FC Arsenal (3:4 im Elfmeterschießen) und den AC Mailand (0:4) verloren. Einzig beim 3:2-Sieg gegen den FC Chelsea war das Team von Trainer Carlo Ancelotti erfolgreich gewesen.

Die Münchner machten sich nach dem Spiel auf den Weg zurück nach Deutschland. Franck Ribéry trat die Heimreise angeschlagen an. Der Franzose musste nach 33 Minuten nach einem Zweikampf verletzt ausgewechselt werden. "Es ist nur ein kleines Problem am Knöchel", sagte Ancelotti. Eine Fleischwunde habe genäht werden müssen, Ribéry müsse vermutlich drei bis vier Tage pausieren. Die Bayern bestreiten am Dienstag und Mittwoch kommender Woche in München ein internationales Turnier mit dem FC Liverpool, SSC Neapel und Atlético Madrid. Ob der Franzose dann schon wieder auflaufen kann, ist offen.