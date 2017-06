Angebliche Ablöse in Höhe von 40 Millionen Euro Bayern München verpflichtet Tolisso

Für diesen Spieler greift der FC Bayern tief in die Tasche: Der deutsche Rekordmeister hat die Verpflichtung von Corentin Tolisso bekanntgegeben. Der 22-Jährige kommt von Olympique Lyon und könnte Javi Martínez (40 Millionen Euro, 2012) als Bayerns bisherigen Rekordtransfer ablösen.

Der Deutsche Meister bestätigte den in verschiedenen Medien bereits zuvor vermeldeten Wechsel am Mittwochabend. Nach Angaben des Vereins erhält Tolisso einen Fünfjahresvertrag. Die Höhe der Ablösesumme kommentierte der FC Bayern nicht. Die Zeitschrift "Kicker" schrieb, der Bundesligameister überweise rund 40 Millionen Euro nach Frankreich. Andere Medien spekulieren über einen Betrag zwischen 40 und 45 Millionen Euro.

Tolisso ist zentraler Mittelfeldspieler und gilt als torgefährlich. In der vergangenen Saison schoss er in 47 Pflichtspielen 14 Tore. Für Frankreichs A-Nationalmannschaft lief er bisher einmal in einem Testspiel gegen Spanien auf.

Bei den Bayern könnte der Franzose die Rolle des spanischen Welt- und Europameisters Xabi Alonso im zentralen Mittelfeld einnehmen. Alonso hatte seine Karriere beendet. Tolisso ist bei den Bayern der vierte Sommerzugang nach den beiden Hoffenheimer Nationalspielern Niklas Süle und Sebastian Rudy sowie Serge Gnabry aus Bremen.