Über den Wechsel war bereits vor Wochen berichtet worden, nun bestätigte der FC Bayern auf seiner Homepage: Lucas Hernández von Atlético Madrid kommt im Sommer. Für den 23 Jahre alten Verteidiger zahlen die Münchner die festgeschriebene Ablösesumme von 80 Millionen Euro. Damit löst Hernández den Liverpooler Abwehrchef Virgil van Dijk als teuersten Verteidiger der Welt ab - zudem ist es die teuerste Verpflichtung der Bundesliga-Geschichte.

Der Franzose erhält in München einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2024. "Ich bin sehr glücklich, dass wir in Lucas Hernández einen der besten Defensivspieler der Welt und Weltmeister verpflichten konnten", wird Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic in dem Statement zitiert: "Lucas kann sowohl in der Innenverteidigung als auch in der linken Abwehrseite eingesetzt werden."

@LucasHernandez: „Das ist heute ein ganz wichtiger Tag in meiner Fußball-Karriere. Der #FCBayern München ist einer der besten Klubs in Europa und der Welt. Ich bin stolz, künftig um alle Titel für Bayern kämpfen zu können!" #packmas #MiaSanMia #ServusLucas pic.twitter.com/8NqkVlucBG — FC Bayern München (@FCBayern) 27. März 2019

Beim Medizincheck wurde bei Hernández allerdings eine "Schädigung des Innenbandes am rechten Knie" festgestellt, weshalb er umgehend operiert werde, teilte der Klub mit. Der Spieler werde seinem neuen Verein aber "zum Bundesligastart 2019/20 zur Verfügung stehen", sagte Salihamidzic.

Hernández spielt seit 2007 für Atlético und hat dort alle Nachwuchsstationen durchlaufen. Mit Madrid erreichte er 2016 das Champions-League-Finale und gewann 2018 die Europa League. Sein größter Erfolg ist bislang der Gewinn der Weltmeisterschaft 2018 mit Frankreich, wobei er auf der linken Abwehrseite zum Einsatz kam.