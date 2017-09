Bayerns verschenkter Sieg gegen Wolfsburg Überdosiert

Mann des Abends: Daniel Didavi. Der Kopfballtreffer des eingewechselten Wolfsburgers machte sieben Minuten vor dem Abpfiff der Partie in München die große Überraschung perfekt. Für den VfL war es gleichzeitig das Ende einer 16 Jahre langen Negativserie in München.

Das Ergebnis: 2:2 (2:0). Der FC Bayern hat trotz einer 2:0-Pausenführung nur ein Remis gegen den VfL Wolfsburg geholt. Damit haben die Münchner auch die Chance verpasst, zumindest bis zum Samstagabend die Tabellenführung zu übernehmen. Hier geht's zum Spielbericht.

Der erste Aufreger des Spiels: In der 32. Minute lupfte Robert Lewandowski sich den Ball an Marcel Tisserand vorbei, drehte sich clever in seinen Gegenspieler hinein und bekam just den Strafstoß, den er unbedingt haben wollte. Schiedsrichter Christian Dingert pfiff, obwohl er es wohl besser gelassen hätte. Eine klare Fehlentscheidung war es nicht - sonst hätte sich ja auch der Videoreferee gemeldet -, maximal aber ein Kann-Elfmeter.

AFP Robert Lewandowski (l.), Marcel Tisserand

Die erste Hälfte: VfL-Trainer Schmidt wollte einen "sehr kompakten" Auftritt seiner Elf - und er bekam ihn. Wolfsburg verschob die Ketten vor der Strafraumkante sehr aufmerksam, nahm die Dribblings von Arjen Robben und Franck Ribéry immer wieder gut auf. Bayern bemühte sich vergeblich um Tempo und Tiefe, kam kaum einmal in gute Abschusspositionen gegen einen stark eingestellten Gegner. Es war 30 Minuten ein richtig zäher Abend für den FC Bayern, ehe ein umstrittener Elfmeter (Lewandowski, 33. Minute) und ein abgefälschter Schuss (Robben, 42.) die Luft aus der Partie ließen. Dachten zumindest alle.

92 - @ArjenRobben erzielt sein 92. BL-Tor für den @FCBayern und zieht damit mit Bayerns „Rekord-Ausländer“ Giovane Elber gleich. Legenden. pic.twitter.com/E5hbebrA6w — OptaFranz (@OptaFranz) 22. September 2017

Die zweite Hälfte: Begann mit einem VfL Wolfsburg, der sich - für alle etwas überraschend - keineswegs aufgegeben hatte. Jakub Blaszczykowski war neu im Spiel und die mutigen Gäste kamen plötzlich zu Chancen. Der Anschlusstreffer fiel dann allerdings a) nach einem Standard und b) nach einem bösen Torwartfehler von Manuel-Neuer-Vertreter Sven Ulreich, der bei Maximilian Arnolds Freistoß abenteuerlich danebengriff. Yunus Malli (72.) hatte die Chance auf das 2:2, auf der anderen Seite verpassten aber auch Robben (58.) und Ribéry (78.). Bayern schien es wieder einmal über die Zeit zu retten - bis Didavi kam.

Es geht doch: Das 2:2 der Wolfsburger beendete eine Serie von 19 (!) Niederlagen in Folge beim FC Bayern. Nur ein einziges Mal überhaupt in ihrer kompletten Bundesligageschichte waren die Wölfe zuvor von dort nicht mit einer Niederlage wieder abgereist. Im Dezember 2001 gab es - damals noch im Olympiastadion - ein 3:3. Um zu verdeutlichen, wie lange das her ist, für den FC Bayern traf damals ein 23 Jahre alter peruanischer Nachwuchsstürmer: Claudio Pizarro. (Ja, sehr gut aufgepasst: zwei von insgesamt 87.)

Der Neun-Minuten-Mann: Auf den Tag genau vor zwei Jahren hatte Lewandowski an gleicher Stelle gegen den gleichen Gegner seinen berühmten Neun-Minuten-Fünferpack erzielt. Diesmal war er deutlich bescheidener. Elfmeter rausgeholt, Elfmeter verwandelt. Viel mehr war es am Freitag aber auch nicht.

Ancelottis Wechselstube: Neue Innenverteidigung, neue Flügelzange. Heißt beim FC Bayern: Dann starten eben Mats Hummels, Jérôme Boateng, Robben und Ribéry von Beginn an. Wahrscheinlich wird erst die Champions-League-Partie bei Paris Saint-Germain am kommenden Mittwoch (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Sky und ZDF) zeigen, wie sich der Bayern-Coach sein aktuell stärkstes Team vorstellt.

REUTERS Ulreichs Fehler beim 2:1

Was Wolfsburg mitnimmt: "Es gib ja Resultate und es gibt Resultate." Martin Schmidt hatte sich vor allem gewünscht, dass seine Mannschaft Disziplin, Leidenschaft und Zusammenhalt zeigt - dieses Resultat hätte er auch ohne Didavis Ausgleich bekommen. So gibt es sogar einen Extrapunkt im Abstiegskampf. Am kommenden Samstag kann der VfL dann gegen Schmidts Ex-Verein Mainz nachlegen.

3 - M. Schmidt bleibt in seinem 3. BL-Gastspiel in Folge gegen Bayern ungeschlagen – das schaffte zuletzt J. Klopp (2011-2014). Unbesiegbar? pic.twitter.com/MtDOD5tf7y — OptaFranz (@OptaFranz) 22. September 2017

Was München mitnimmt: "So ein Spielverlauf darf einer Spitzenmannschaft nicht passieren", sagte Matthias Sammer bei Eurosport, nachdem er zur Halbzeit bereits verkündet hatte, es gehe für den VfL Wolfsburg jetzt nur noch um Schadensbegrenzung. Normal dosieren die Münchner solche Spiele meisterhaft, diesmal haben sie es übertrieben. Am Ende hängt es aber eben an diesem einen Treffer. "Wenn die Szene zum 2:2 nicht passiert", sagte Thomas Müller, "reden wir über ganz andere Themen - und haben das gleiche Spiel gespielt." In anderen Worten: Für den FC Bayern gibt es in der Bundesliga eben nur Resultate. Punkt.

FC Bayern - VfL Wolfsburg 2:2 (2:0)

1:0 Lewandowski (Foulelfmeter/33.)

2:0 Robben (43.)

2:1 Arnold (56.)

2:2 Didavi (83.)

München: Ulreich - Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha - Rudy, Vidal (63. Tolisso) - Robben (86. Rodríguez), Müller, Ribéry (86. Coman) - Lewandowski

Wolfsburg: Casteels - Verhaegh, Tisserand, Uduokhai, Itter - Camacho (73. Didavi) - Guilavogui, Arnold - William (46. Blaszczykowski), Malli - Origi (85. Bazoer) Schiedsrichter: Dingert

Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Vidal - Tisserand, William