Bayern-Remis gegen Wolfsburg Ende der Schonzeit

Die Spieler ließen die Köpfe hängen, als sie nach der Blamage vor der Südkurve standen, doch die Fans sangen und hüpften. Das sollte wohl aufmunternd wirken. Sie riefen "Europapokal, Europapokal", fast schon so, als ob sie sich die Stars auf dem Rasen das gerade widerfahrene Bundesliga-Malheur nicht zu sehr zu Herzen nehmen sollen.

Mit der Champions League am kommenden Mittwoch habe das alles gar nichts zu tun, sagten hernach zwar alle unisono. Aber so leicht ließ sich das 2:2 gegen den VfL Wolfsburg dann doch nicht aus dem Trikot schütteln. Das Oktoberfest ist im vollen Gange, man hatte 2:0 geführt gegen einen Gegner, der zum letzten Mal vor 16 Jahren einen Punkt beim FC Bayern geholt hat. Der auf den Tag genau zwei Jahre zuvor gedemütigt wurde von Robert Lewandowskis Fünf-Tore-in-neun-Minuten-Festival, der aktuell verunsichert durch die Saison torkelt - und trotzdem hat der Rekordmeister doch eben nur 2:2 gespielt gegen den krassen Außenseiter. "Wir haben den Sieg weggeschmissen", sagte Thomas Müller verbittert. Der gemeinsame Wiesn-Besuch am Samstag, er wird recht nüchtern ausfallen.

Vielleicht ist es ja auch nur ein Schmidt-Effekt. In Martin Schmidt war vier Tage zuvor ausgerechnet jener Trainer zum VfL gekommen, der mit dem FSV Mainz 05 zuletzt bei den Bayern in zwei Partien vier Punkte geholt hatte. Der auch diesmal Mut und bedingungslosen Optimismus mitbrachte. Etwa dabei, den 18-jährigen Gian-Luca Itter in seinem ersten Bundesligaspiel als Gegenspieler von Arjen Robben aufzustellen. Schmidts Mutmacher wenige Stunden vor dem Spiel: "Ich habe ihm gesagt: Robben hat dich noch nie in deinem Leben ausgedribbelt." Wie ein hektischer Dirigent stand der Schweizer Coach während des Spiels an der Seitenlinie und gab dem Zögling permanent Anweisungen.

"Die Eier wieder gewachsen"

Der Mut war nötig, um in der zweiten Halbzeit etwas offensiver zu agieren. "Ich glaube, die Bayern haben sich zu sicher gefühlt", fand Maximilian Arnold. Er stand hernach äußerst gelöst und mit einem dicken Kopfhörer um den Hals in der Interviewzone und sprach davon, dass seinem Team in der zweiten Halbzeit "auf einmal die Eier wieder gewachsen" seien. Doch es wäre zu einfach, all dies Schmidt zuzuschreiben. Den Sieg hergegeben, das hatten die Bayern schon höchstselbst.

Es gab dafür ganz offenkundige Gründe wie den Patzer von Torwart Sven Ulreich. Unter der Woche hatten die Bayern die Hiobsbotschaft verdauen müssen, dass Weltmeister Manuel Neuer erneut für mehrere Monate ausfallen wird, er wurde bereits am linken Fuß operiert. Ersatzkeeper Ulreich brachte Wolfsburg zurück ins Spiel, in der 56. Minute klatschte er sich den Freistoß von Arnold selbst ins Tor. "Ich habe die falsche Entscheidung getroffen", sagte der 29-Jährige über seine Einschätzung der Flugkurve, dann habe er "die zweite Hand nicht dabeigehabt".

Auch tieferliegende Gründe wurden teilweise offen angesprochen. Mats Hummels meinte, man habe die Wolfsburger auch dadurch aufgebaut, dass man nicht richtig gepresst habe. "Wir haben die klare Anweisung vom Trainer: Wenn wir nicht perfekt aufgestellt sind, nicht zu pressen." Denn dann können sich Mannschaften leichter befreien und die eigene Abwehr ist oft entblößt. Man habe es aber trotzdem getan, bemängelte er, jedoch meist unkoordiniert. Der Trainer selbst blieb recht lapidar: "Wir waren langsam, Wolfsburg war besser", sagte Carlo Ancelotti.

Die Bayern haben sich verzockt

Es musste schon viel zusammenkommen: Nach dem umstrittenen Elfmetertor von Robert Lewandowski und einem glücklich abgefälschten Schuss von Arjen Robben (33., 42.) vergaben Robben und Franck Ribéry beste Möglichkeiten (47., 58.). Danach mussten die Bayern realisieren, dass man sich mit der aktuellen Bundesliga-Taktik - immer nur so hoch springen, wie man muss - auch im eigenen Stadion und bei Führung gehörig verzocken kann. Beim 2:2 habe man "auf mehreren Positionen schlecht verteidigt", sagte Hummels, auch in der Abwehr wirkte vieles unkoordiniert.

Hummels fasste es so zusammen: Es sei ja nicht alles schlecht, aber "wir spielen nicht den Fußball, den wir spielen wollen." Zaghaftigkeit zeigte sich auch in der Zweikampf-Statistik, die man mit 48 zu 52 Prozent verlor. Abgesehen davon war man bisweilen den Zweikämpfen auch einfach aus dem Weg gegangen.

"Es fehlte an der letzten Entschlossenheit, und das muss besser werden", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Es ist zwar anzunehmen, dass die Bayern diese Entschlossenheit gegen einen Gegner wie Paris Saint-Germain aufbringen werden. Doch im Bundesliga-Alltag tönen Spieler wie Maxi Arnold nun selbstbewusst, dass die Bayern verwundbar sind. "Es gibt kein anstrengungsloses Glück", philosophierte der Neu-Wolfsburger Schmidt. Der Satz gilt auch für fehleranfällige Bayern.

FC Bayern - VfL Wolfsburg 2:2 (2:0)

1:0 Lewandowski (Foulelfmeter/33.)

2:0 Robben (43.)

2:1 Arnold (56.)

2:2 Didavi (83.)

München: Ulreich - Kimmich, Boateng, Hummels, Rafinha - Rudy, Vidal (63. Tolisso) - Robben (86. Rodríguez), Müller, Ribéry (86. Coman) - Lewandowski

Wolfsburg: Casteels - Verhaegh, Tisserand, Uduokhai, Itter - Camacho (73. Didavi) - Guilavogui, Arnold - William (46. Blaszczykowski), Malli - Origi (85. Bazoer) Schiedsrichter: Dingert

Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Vidal - Tisserand, William