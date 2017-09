Bayern München vor Anderlecht-Duell Vom Triple redet niemand mehr

Am Mittwochnachmittag wird es beim FC Bayern volkstümlich. In einem Münchner Filmstudio posieren die Profis für das sogenannte "Lederhosen-Shooting". Das ist die alljährliche Trachteneinkleidung für das anstehende Oktoberfest. Die Spieler, Trainer und Betreuer halten dazu ein gefülltes Weißbierglas und lachen artig in die Kamera. Ob die gute Laune dann natürlich sein wird oder eher gequält, wird besonders vom Dienstagabend abhängen. Dann bestreitet der Klub sein Auftaktspiel in der Champions League gegen den RSC Anderlecht (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE).

Vor der Partie scheint zumindest niemand in Wiesn-Stimmung. Das zeigte auch die ungewohnt scharfe Drohung von Karl-Heinz Rummenigge gegen den seit Monaten latent und im SPIEGEL-Interview richtig stänkernden Robert Lewandowski und auch gegen den chronisch missmutigen Thomas Müller. Tatsächlich aber steht in diesen Tagen weder Lewandowski noch Müller oder ein anderer Spieler im Fokus. Sondern vor allem Trainer Carlo Ancelotti.

Konzept des Trainers nicht zu erkennen

Der uninspirierte Auftritt seiner Mannschaft beim 0:2 in Hoffenheim sowie seine Reaktion nach dem Spiel gaben zu denken. Zu keiner Zeit war zu erkennen, dass Ancelotti nach dem Rückstand einen Plan B hatte. Vorgänger Pep Guardiola hatte das taktische Gefüge während eines Spiels manchmal mehrmals umgekrempelt, zur Not mit wilden Gesten am Spielfeldrand.

Solche Szenen muss man nicht vermissen, wohl aber die Kreativität des Vorgängers. Ancelottis Ideen scheinen dagegen eher altbacken. Die 43 hohen Flanken in den Strafraum erinnerten mehr an die Spielweise der frühen Achtzigerjahre, an die Zeiten von Manni Kaltz und Horst Hrubesch.

Am Dienstag sagte er im Sky-Interview: "Viele Leute sprechen über Strategie, Taktik und Position der Spieler. Es ist zu viel. Fußball ist einfacher." Die Kritik sei zu heftig, so der Trainer, "ich bin nicht von gestern". Bemerkenswert war auch Ancelottis Analyse nach Abpfiff: "Unsere Vorstellung war nicht so schlecht, wie das Ergebnis aussagt. Wir hatten 90 Minuten totale Kontrolle über das Spiel." Angesichts all der planlosen Aktionen und Distanzschüsse oder der meist zufällig entstandenen Torchancen dürfte er diese Sichtweise weitestgehend exklusiv gehabt haben.

DPA Mats Hummels

Ein weiteres Problem, das sich am Samstag offenbarte, war mehr als eine fehlende Idee des Trainers, nämlich die generell fehlende Hierarchie in der Mannschaft. Nach den Abgängen von Philipp Lahm und Xabi Alonso haben die Bayern keinen Spieler mehr, der es als seine Aufgabe ansieht, Einfluss auf das Team zu nehmen.

Kapitän Manuel Neuer steht im Tor und ist zu weit weg, um ordnend einzugreifen, Müller und Lewandowski beklagen zur Zeit eigene Probleme, und Arjen Robben oder Franck Ribéry waren schon immer mehr Einzelgänger. Auch der seit Jahren in seinen Leistungen schwankende Thiago ist meist viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, während Mats Hummels oft zu leise wirkt.

Das Machtgefüge innerhalb der Mannschaft im Jahr eins nach Lahm und Alonso neu zu ordnen, das hat Carlo Ancelotti noch nicht geschafft. Auch, weil sich keiner von selbst aufdrängt, wäre es seine Aufgabe gewesen, einen Führungsspieler zu bestimmen, ihm das uneingeschränkte Vertrauen zu schenken. Ein Spieler, den man gerne als den verlängerten Arm des Trainers auf dem Spielfeld nennt, fehlt.

Vor einem Jahr vor dem ersten Champions-League-Spiel war viel vom Triple die Rede. Nach den teilweise knappen Halbfinal-Niederlagen in den drei Jahren unter Guardiola sollte Ancelotti den Klub endlich wieder zu drei Titeln führen. Vom Triple spricht derzeit kaum jemand in München, dafür umso mehr an das schon richtungsweisende Spiel gegen Anderlecht. Eine Niederlage gegen den belgischen Meister wäre mit Blick auf die ausstehenden Gruppenduelle gegen Paris St. Germain mit Superstar Neymar und Kylian Mbappé fatal.

Carlo Ancelotti steht wohl so früh wie noch nie in einer Saison unter Zugzwang. Er ist gefordert und die Mannschaft benötigt dringend Selbstvertrauen, eine Spielidee und vor allem Struktur. Vor dem Lederhosen-Shooting ist noch viel zu tun.