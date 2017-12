Kölns 0:1-Niederlage gegen Bayern Stolze Verlierer

Erster gegen Letzter: ...und so sahen auch die Statistiken aus. 84 Prozent Ballbesitz hatten die Bayern in der ersten Hälfte, 25:7 Torschüsse am Spielende. Doch im ergebnisorientieren Fußball sind ja eigentlich nur zwei Zahlen wichtig: geschossene und kassierte Tore. Und in dieser Hinsicht konnte Köln eigentlich ganz zufrieden sein.

Das Ergebnis: Nur 1:0 (0:0) für den FC Bayern. Da sind andere Teams in München deutlich böser unter die Räder gekommen. Zur Spielmeldung geht's hier entlang.

Wie wars? Ganz ehrlich? Ziemlich öde. Köln stellte sich hinten rein, Bayern kam - bis auf das eine Mal - nicht gefährlich durch. "Wie knackt man Fort Knox?" fragte der Sky-Kommentator kurz vor der Halbzeit, das traf es ganz gut. Trotzdem gab es ein paar nette Geschichten. Es lohnt sich also weiterzulesen (wirklich!!!).

Ohne Stürmer: Den Kölnern fehlten zwölf Spieler aufgrund von Verletzungen. Wie schon gegen Freiburg musste das Team ohne ausgebildeten Angreifer auskommen, erneut übernahm der gelernte Außenverteidiger Lukas Klünter die Rolle, der gegen den Sportclub ein Tor geschossen hatte. Apropos Verletzte: Bereits am Montag hatte Köln zu einer verzweifelten Maßnahme gegriffen:

Die Highlights: +++ Thomas Müller schießt Keeper Timo Horn an (13. Minute). +++ Niklas Süle köpft Zentimeter über die Latte (15.). +++ Vidal schießt vorbei (36.). +++ Müller köpft mit dem Hinterkopf ans Außennetz (37.). +++ Kingsley Coman köpft an die Latte (65.). +++ Robert Lewandowski schießt den Ball auf die Tribüne. +++ Horn rettet gegen James (85.). +++ Und der FC? Hatte zwei ungefährliche Fernschüsse, einen sehr gefährlichen Versuch von Klünter (87.) - und ein hübsches Solo von Debütant Chris Führich (das nichts einbrachte).

Das Tor des Spiels: ...erzielte natürlich Robert Lewandowski - es war bereits sein 15. Saisontreffer. Doch Müller hatte einen erheblichen Anteil daran, er köpfte eine Hereingabe von Boateng mit dem Hinterkopf blind vor die Füße Lewandowskis. Der Pole ist mit insgesamt 166 Toren nun auch unter den zehn besten Bundesliga-Torschützen.

DPA Jubelnde Münchner

Szene des Spiels: Hatte Aushilfsstürmer Klünter, als er Anfang der zweiten Hälfte die Bayern-Defensive düpierte: Der 21-Jährige eroberte den Ball an der Mittellinie, ließ Weltmeister Jérôme Boateng ins Leere grätschen, tunnelte Süle - und geriet dann ins Straucheln. Das hätte das 1:0 sein können! Der Youngster hatte noch eine weitere starke Szene: Kurz vor dem Abpfiff verhinderte nur eine Parade von Bayerns Keeper Tom Starke das 1:1.

Oh là là: Franck Ribéry absolvierte gegen Köln seine 366. Partie für den FC Bayern. Er ist nun der ausländische Spieler mit den meisten Pflichtspieleinsätzen für die Münchner. Der Franzose überholte Sportdirektor Hasan Salihamidzic (365), dahinter folgen Angreifer Claudio Pizarro (327) und Außenverteidiger David Alaba (281).

Fazit: Köln taumelt weiter gen Abstieg, ging aber immerhin nicht unter - was Kölns Trainer Stefan Ruthenbeck durchaus mit Stolz erfüllte: "Die Jungs haben das gut gemacht und gut verteidigt." Der FC Bayern feiert seinen zwölften Saisonsieg und hat neun Punkte Vorsprung auf Schalke. Der nächste Meistertitel ist jetzt schon wahrscheinlich, es wäre der sechste in Folge. Gähn.

Bayern München - 1. FC Köln 1:0 (0:0)

1:0 Lewandowski (60.)

München: Starke - Rafinha, Jerome Boateng, Süle, Alaba - Rudy - Tolisso (46. Rodriguez), Vidal (46. Coman) - Thomas Müller, Lewandowski, Ribery (76. Kimmich)

Köln: Timo Horn - Olkowski, Sörensen, Mere, Heintz, Jannes Horn (76. Kusic) - Salih Özcan, Lehmann (84. Clemens) - Jojic, Handwerker (66. Führich) - Klünter

Schiedsrichter: Daniel Siebert

Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)