Bayern-Sieg über Leverkusen Die Supernase

Die Ausgangslage: Es war Spiel eins nach der Rückkehr von Uli Hoeneß ins Präsidentenamt der Bayern. Und Hoeneß tat, was Hoeneß nun mal tut: Er setzte Reizpunkte und lenkte damit von eigenen Problemen ab. Vor dem Spiel gegen Bayer gab er ein TV-Interview, in dem er vor allem über RB Leipzig sprach. Dass die Münchner gegen Leverkusen die dritte Pflichtspielniederlage in Folge erleiden könnten, sechs Punkte Rückstand auf Tabellenführer Leipzig inklusive, wurde da beinahe zur Nebensache.

Die Startaufstellungen

München: Neuer - Lahm, Hummels, Martinez, Alaba - Alonso - Kimmich, Thiago - Thomas Müller, Lewandowski, Costa

Leverkusen: Leno - Henrichs, Tah, Dragovic, Wendell - Kampl, Aranguiz - Havertz, Brandt - Calhanoglu, Mehmedi

Ergebnis: 2:1 (1:1) für die Bayern, die damit an Leipzig dranbleiben.

Fußball-Bundesliga

Die erste Hälfte: Von einem Hoeneß-Effekt war erstmal wenig zu spüren. Bayer überließ den Münchnern den Ball und lauerte auf Umschaltsituationen. Und das funktionierte, es dauerte keine zwei Minuten, da wäre Leverkusen beinahe in Führung gegangen, doch Admir Mehmedi schoss Zentimeter am Pfosten vorbei. Die Münchner wurden vor allem gefährlich, wenn Joshua Kimmich beteiligt war. Einen Kopfball des 21-Jährigen konnte Bayer-Torwart Bernd Leno zunächst noch parieren (19. Minute), wenig später leitete Kimmich, der diesmal als Rechtsverteidiger spielte, das 1:0 mit einer Ablage auf Philipp Lahm ein. Thiago konnte nach Lahms Schuss abstauben (30.). Die Bayern freuten sich aber nur kurz, dann glich Hakan Calhanoglu nach Doppelpass mit Julian Brandt aus (35.).

Ancelottis Ansatz: Die Gastgeber hatten einen Plan, wenn sie in Ballbesitz waren. Das Team von Trainer Carlo Ancelotti versuchte, Leverkusens extremes Verschieben zum Ball auszunutzen, indem es Bayer erst anlockte, um dann weite Verlagerungen nach vorne links zu schlagen, meist auf Douglas Costa und David Alaba. Zwar resultierte das 1:0 aus diesem Konzept, die meiste Zeit schaffte Leverkusen es aber, Hereingaben vors Tor abzuwehren. Nach der Pause änderten die Bayern den Ansatz dann, Costa positionierte sich zentraler, wodurch bei den Gästen Zuordnungsprobleme entstanden.

Die zweite Hälfte: In der neuen Rolle wirkte Costa gefährlicher. Nach einem Traumpass von Xabi Alonso marschierte er frei auf Torwart Leno zu, vergab aber das mögliche 2:1. Aus der anschließenden Ecke resultierte die erneute Bayern-Führung durch Mats Hummels (56.). Leverkusen wurde offensiver, worauf Ancelotti mit den Einwechslungen von Franck Ribéry und Arjen Robben reagierte und auf eine klare Kontertaktik setzte. So kam Bayer in der zweiten Hälfte auf fast 47 Prozent Ballbesitz. Der Schnitt aus den vergangenen sechs Duellen gegen den FCB beträgt 32 Prozent. Tore brachte das aber nicht.

Torjubel des Spiels: Kam von Mats Hummels. Seit seinem Wechsel aus Dortmund nach München im Sommer hat er nicht so recht zeigen können, warum er gerade in Ballbesitz den Ruf als Spitzenverteidiger genießt. Die typischen Hummels-Traumpässe aus BVB-Zeiten sind rar geworden, defensiv zeigt sich der 27-Jährige fehleranfällig. Als ihm nun sein erster Saisontreffer gelang, entlud sich offenbar Vieles. Erst brach ein Urschrei aus Hummels' Kehle, dann schnüffelte er die Münchner Abendluft als wollte er zeigen: Seht her, ich hab's noch, das Näschen für Tore.

Aufreger des Spiels: Die 83. Minute läuft, als Bayers Jonathan Tah einen jener Hummels-Bälle schlägt, die Hummels ja kaum mehr spielt. Weil sich Javier Martínez verschätzt hat, geht Leverkusens Kevin Volland aufs Tor zu, er hebt den Ball über Manuel Neuer und versucht, ein wenig vom Pfad abgekommen, aus spitzem Winkel ins Tor zu köpfen. Dass das nicht gelingt, liegt an der schlechten Sicht von Marco Fritz. Denn wenn der Schiedsrichter gesehen hätte, dass Martínez den Ball mit ausgestrecktem Arm ans Außennetz lenkte, hätte es Rot für den Münchner gegeben und einen Strafstoß für Leverkusen.

Erkenntnis des Spiels: Als die Bayern sich irgendwann zurückzogen, den Gegner anrennen ließen und Ribéry und Robben, vor den Augen von Uli Hoeneß, ihre Konter fuhren, wehte ein Hauch von Nostalgie durch die Münchner Arena. Nach dem Abpfiff soll Hoeneß dann direkt in die Bayern-Kabine marschiert sein. Ganz wie früher.