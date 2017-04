BVB-Sieg in München Großes Drama

So ein Theater: Im #sponHLT, der Live-Berichterstattung bei SPIEGEL ONLINE, war Autorin und Theatermacherin Dagrun Hintzezu Gast. Sie erklärte schon vor Anpfiff, was ein gutes Fußballspiel und ein gutes Theaterstück gemeinsam haben: "Es braucht echte Helden, überraschende Wendungen und den richtigen Sieger." Aus ihrer Sicht erfüllte das Spiel diese Kriterien. Hintze ist BVB-Fan. Ihre komplette Diskussion mit den Kollegen Christian Helms und Michel Massing kann man hier nachlesen.

Prolog: Nach der überschaubaren Leistung von Finalgegner Eintracht Frankfurt beim glücklichen Elfmeter-Sieg gegen Gladbach stand fest: Im Grunde ging es zwischen dem BVB und dem FC Bayern schon eine Runde zu früh um den Pokalsieg 2017. In der Bundesliga hatten die Münchner an gleicher Stelle Anfang April 4:1 gegen die Borussia gewonnen. Nicht nur deshalb gingen die Gastgeber als klarer Favorit in die Partie. Beide Teams waren in der Champions League im Viertelfinale ausgeschieden. Da die Niederlagen des BVB (gegen Monaco) und des FC Bayern (gegen Real) in der Königsklasse auf sehr unterschiedliche Weise zustande kamen, war auch die Stimmung auf beiden Seiten grundverschieden.

Die Synopsis: Der BVB siegte 3:2 (1:2) und fährt nach Berlin. Die Bayern bleiben mit hängenden Köpfen zu Hause und müssen sich in diesem Jahr "nur" mit der Meisterschaft zufrieden geben. Hier geht es zum Spielbericht. Außerdem haben wir Einzelkritiken zum BVB - und zum FC Bayern.

Die Hauptdarsteller:

FC Bayern München: Ulreich - Lahm, Martínez, Hummels, Alaba - Alonso, Vidal - Robben, Thiago, Ribéry - Lewandowski.

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Sokratis, Bender, Schmelzer - Dembélé, Castro, Weigl, Guerreiro - Aubameyang, Reus.

Der erste Akt: Bot das, was man im ersten Halbfinale zwischen Frankfurt und Gladbach über 120 Minuten vermisst hatte: richtig guten Fußball - oder in den Worten Hintzes "etwas Entgrenzendes und Rauschhaftes". Die Anfangsphase gehörte klar den Gästen. Pierre-Emerick Aubameyang hätte den BVB schon kurz nach Anpfiff in Führung bringen müssen (4. Minute). Das übernahm dann aber Marco Reus nach katastrophalem Fehlpass von Javi Martínez und Pfostenschuss von Raphael Guerreiro (19.). Dann wurden die Bayern stärker. Martínez glich nach einer Ecke von rechts aus (28.) und köpfte nach einer Ecke von links an den Pfosten (38.). Mats Hummels brachte die Gastgeber nach einer schönen Kombination über Xabi Alonso und Franck Ribéry mit einem gezielten Linksschuss in Führung (41.). Obwohl Robert Lewandowski in der Nachspielzeit frei vor Dortmunds Keeper Roman Bürki die mögliche Vorentscheidung vergab, beklagte sich BVB-Fan Hintze über die bis hierhin aus ihrer Sicht schlechte Dramaturgie.

Gaststar im Publikum: Wenn Julian Nagelsmann gehofft hatte, bei seinem Stadionbesuch nicht aufzufallen, dann hat er eindeutig das falsche Kostüm gewählt. Der Hoffenheim-Coach saß in leuchtend rotem Mantel auf der Tribüne. Er wollte sich wohl an die Bayern-Fans anpassen, nährte aber nicht nur bei unserer Gast-Autorin Hintze die Vermutung: "Das könnte darauf hinweisen, dass er sich perspektivisch für eine noch größere Rolle in Stellung bringen möchte."

Der zweite Akt: Theatermacherin Hintze erwartete für die zweite Hälfte "die Katharsis" und forderte einen "deus ex machina". Beides sollte sie bekommen. Zunächst lenkte Sven Bender einen Schuss von Arjen Robben an den Pfosten (63.). Dann tauchte plötzlich der bis dahin in den Untiefen der Bühne versteckte Ousmane Dembélé auf. Der junge Franzose bereitete Aubameyangs Kopfballtreffer zum Ausgleich mit einer mustergültigen Flanke vor (69.) und erzielte das 3:2 nach Vorarbeit von Reus mit einem Schlenzer in den Winkel selbst (74.). Spätestens an dieser Stelle war BVB-Fan Hintze vollkommen entrückt: "Eine der Horen, Dike, verkörpert in der griechischen Mythologie die Gerechtigkeit. Was mir gerade vollkommen wurscht ist, mein Gott heißt Dembélé."

28 - @Dembouz mit seinen Torbeteiligungen 27 und 28 in Pflichtspielen für den @BVB (9 Tore, 19 Torvorlagen, 44 Spiele) Youngstar. #FCBBVB — OptaFranz (@OptaFranz) April 26, 2017

Epilog I: "Großer Abend mit einem der besten Stücke, die ich seit langem gesehen haben", resümierte Hintze. Wir stellen an dieser Stelle explizit nicht fest, dass der Fußball manchmal die schönsten Geschichten schreibt. Stattdessen richten wir den Blick nach München. Dort brennt laut Mehmet Scholl - in Anlehnung an den großen Dichter und Denker Giovane Elber - nach den Ergebnissen der vergangenen Wochen "das Baum".

5 - Erstmals seit 17 Jahren bleiben die Bayern in 5 Pflichtspielen in Folge sieglos (2 Remis, 3 Niederlagen). Historisch. #FCBBVB pic.twitter.com/73yrf4hL0Z — OptaFranz (@OptaFranz) April 26, 2017

Epilog II: Statt Triple oder zumindest Double müssen sich die Münchner in diesem Jahr mit dem Single zufrieden geben. Was das für die Bewertung der ersten Saison unter Carlo Ancelotti bedeutet, werden die kommenden Wochen zeigen. Auch in Dortmund sollte es zu einem Titel reichen. Es wäre der erste für Thomas Tuchel und Marco Reus.