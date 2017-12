Bayern gegen Dortmund Clasico? Gulaschkanone!

Eigentlich könnte dieses Fußballjahr nicht besser enden. Der Erste der Tabelle gegen den Dritten, die Rivalen der vergangenen Jahre, FC Bayern gegen Borussia Dortmund, der ewige Pokal-Dauerbrenner, die Partie, die man in der üblichen Vermessenheit der Branche sogar zum deutschen Clasico hochgejazzt hat. Das klingt nach einem erlesenen Menü. Wenn es am Ende Gulaschkanone wird, sollte sich aber niemand beschweren. Spielerisch treffen an diesem Abend in München (20.45 Uhr ZDF, Liveticker SPIEGEL ONLINE) nicht unbedingt die Teams der Stunde aufeinander.

Borussia Dortmund hat wieder einmal eine filmreife Halbserie hinter sich. Turbulenzen im Wochentakt, der Absturz vom Ligagipfel auf zwischenzeitlich Platz acht, Bosz, Götze, Aubameyang, Watzke, Mislintat - der BVB ist der neue FC Hollywood, dazu brauchen sie gar keinen Thomas Tuchel mehr. Peter Stöger hat nunmehr seit zwei Pflichtspielen als neuer Coach das Sagen, fußballerisch hat sich seit dem furchtbaren Dortmunder November in diesen wenigen Tagen logischerweise nicht viel verbessert. Aber die Mannschaft hat das getan, was sie unter Vorgänger Peter Bosz offensichtlich nicht mehr konnte: Sie hat gewonnen. Und steht plötzlich und unschuldig wieder auf einem Champions-League-Rang. Was sie dem Punktekonto zu verdanken hat, das Bosz und die Mannschaft im ersten Saisonviertel angesammelt hat.

Stöger hat in den ersten Tagen am Borsigplatz regelmäßig den Anteil des glücklosen Niederländers an den neuen Erfolgserlebnissen betont. Das ehrt den Trainer, er hat allerdings gleichzeitig auch die Defizite der Mannschaft geerbt. Das Defensivverhalten entsprach auch bei den Siegen in Mainz und gegen Hoffenheim nicht den Ansprüchen, die ein Spitzenteam an sich stellen sollte. Man darf mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die Abwehr in München noch etwas mehr gefordert wird als gegen Mainz 05.

Der "vorweggenommene Saisonhöhepunkt"

Im Vorfeld der Partie wird natürlich nach Kräften Marketing produziert. Stöger spricht von einem "echten Highlight", Ex-BVB-Profi Mats Hummels sagt: "Von der Anspannung, von der Bedeutung ist es das größte Spiel in Deutschland." Sein Trainer Jupp Heynckes erhofft sich "ein Fußballfest" und spricht vom "vorweggenommenen Saisonhöhepunkt". Damit dürfte er sogar Recht haben, angesichts der Dominanz der Münchner wird zumindest diese Bundesliga-Saison für die Bayern nicht mehr viele Spannungshöhepunkte bereithalten.

13 Punkte hat der BVB in der Liga mittlerweile schon Rückstand auf die Bayern, das beantwortet die Frage nach den Machtverhältnissen zur Genüge. Ob damit auch die Frage entschieden ist, wer dieses Pokalspiel gewinnt, ist etwas offener. Wenn man ehrlich ist, haben die Bayern zumindest in der Liga zuletzt überwiegend Meterware abgeliefert, aber am Ende haben sie eigentlich immer gewonnen. Die Bayern unter Heynckes - das ist ein Auto der gehobenen Mittelklasse, das kontinuierlich auf der Autobahn auf der rechten Spur mit Tempo 100 fährt, wenn die Fahrbahn frei ist. Und wenn sich ein Hindernis auftut, wird eben beschleunigt und überholt.

1:0 in Frankfurt, 1:0 in Stuttgart, 1:0 gegen Köln - das sind die drei letzten Liga-Ergebnisse der Münchner. Das ist kein rauschhafter Fußball, Ergebnis statt Erlebnis, das ist die Maschine FC Bayern. In der Liga nicht aufzuhalten, das ist jedem klar. Also muss die Konkurrenz auf die Momentaufnahmen hoffen, auf die Einzelspiel-Option, auf den Abend, an dem es bei den Bayern ein bisschen schlechter und beim eigenen Team ein bisschen besser läuft als gewohnt.

Darauf darf der BVB hoffen, mehr bleibt ihm nicht.