Bayerns Unentschieden in Liverpool Herrlich langweilig

Karl-Heinz Rummenigge war in jeder Hinsicht zufrieden. Sogar damit, dass alle anderen nicht so zufrieden waren. In der Kabine herrsche "keine Partystimmung", sagte der Vorstandschef des FC Bayern nach dem überraschenden 0:0 beim FC Liverpool. "Und das finde ich auch gut so." Kurz wurde er nach diesem Fußball-Gipfeltreffen noch einmal zum Mahner: Er selbst hatte mit den Bayern anno 1981 auch schon 0:0 an der Anfield Road gespielt, dann war man aber mit einem 1:1 im Rückspiel ausgeschieden. "Diesen Fehler dürfen wir nicht wiederholen", sagte der 63 Jahre alte frühere Stürmer.

Zunächst einmal war das, was sie auf der schweren Etappe Hinspiel erreicht haben, in vielerlei Hinsicht beachtlich. Noch am vergangenen Freitag hatten sie beim FC Augsburg zwei Gegentore kassiert (Endstand 3:2 für Bayern), sie hatten im Jahr 2019 in sechs Pflichtspielen bei insgesamt acht Gegentreffern noch kein einziges Mal zu null gespielt. Und jetzt schafften sie das ausgerechnet auswärts beim vermeintlich besten Angriff der Welt.

Der Scheibenwischer Manuel Neuer, Tor: Bei seinem zweiten Einsatz nach der rätselhaften Daumenverletzung hätte der Routinier wohl kaum gedacht, dass er seine Hand meist schonen konnte. Seine Beine waren hingegen fast mehr gefragt: Die Vorderleute spielten ihm immer wieder den Ball zurück, und so musste Neuer, begleitet vom Geschrei der Heimfans, den Spielaufbau bewältigen oder weite Bälle schlagen. Und auch wenn es mehrmals heiß herging im Strafraum, so bekam er doch recht wenige Bälle direkt auf das Tor. Joshua Kimmich, Abwehr: Hatte mit dem schnellen Mané allerhand zu tun, behauptete sich aber insgesamt gut. Musste sich in der 33. Minute länger behandeln lassen. Bekam in mehreren wichtigen Szenen noch den Fuß dazwischen und war einer der kämpferischsten Münchner. Mats Hummels, Abwehr: Ist einer von ganz wenigen, die hier schon mal an der Anfield Road gespielt haben (2016 mit Dortmund). Und wirkte von Beginn an unbeeindruckt von der Atmosphäre. Probleme hatte er dank seines guten Stellungsspiels nur dann, wenn Liverpool mal mit Tempo auf die Viererkette zulaufen konnte. Niklas Süle, Abwehr: War vor allem zu Beginn viel damit beschäftigt, quer oder nach hinten zu spielen. Chancen erspielte sich Liverpool meistens dann, wenn Süle übertölpelt wurde. Machte aber insgesamt nur wenige Fehler, die zu seinem Glück auch nicht bestraft wurden. David Alaba, Abwehr: Der Österreicher hatte in doppelter Hinsicht einen schweren Abend: Er musste mit Mohamed Salah einen der besten Stürmer bewachen und wurde zugleich offensiv immer wieder ausgebremst, sodass er selten Tempo aufnehmen konnte. So lahmte der linke Flügel der Bayern deutlich. Javi Martínez, Mittelfeld: War für den verletzten Leon Goretzka in die Startelf gerückt. Lief im Nieselregen von Liverpool zunächst wie ein Scheibenwischer von der linken zur rechten Seite und wieder zurück, um permanent Lücken zu schließen. Er wirkte dabei schon früh recht angestrengt, gab aber in der zweiten Halbzeit noch mehr Gas, schaltete sich mehr und mehr ins Umschalt- und Angriffsspiel ein und mauserte sich so zu einem der auffälligsten Spieler. Lag nicht zufällig in der 86. Minute mit einem Krampf im gegnerischen Strafraum. Thiago, Mittelfeld: Bestach mit viel Übersicht und Ballgewinnen und war deshalb defensiv wie offensiv einer der wichtigsten Bayern-Spieler. Nahm auffällig oft das Tempo aus dem Spiel und ging wenig Risiko in seinen Aktionen. James Rodríguez, Mittelfeld (bis 88. Minute): Der Kolumbianer lief den langen Bällen von Neuer genauso nach wie den Liverpooler Abwehrspielern, war überall zu finden. Verstolperte allerdings in der 16. Minute eine gute Möglichkeit, die sonst womöglich die Führung bedeutet hätte. Hatte von seinen vielen Grätschen die schmutzigste Hose an, als er ausgewechselt wurde. Renato Sanches, Mittelfeld (ab 88.): Der Portugiese kam für einen erschöpften Spieler, brachte aber keinen Schwung mehr in die Partie. Serge Gnabry, Angriff (bis 90.+1): War der erste Bayer, der in der 13. Minute mit einem Haken und einer gefährlichen Hereingabe für so etwas wie Stille im Anfield Stadium sorgte. War kein ständiger, aber ein häufiger Unruheherd, der aus allen Lagen schoss, bei seinem Weitschuss in der 59. Minute wäre Becker chancenlos gewesen. Gute Leistung des Youngsters, der drei Minuten früher Schluss machen durfte. Rafinha, Mittelfeld (ab 90.+1): Der gelernte Verteidiger durfte sich ganz kurz ausnahmsweise im Mittelfeld austoben. Robert Lewandowski, Angriff: Hatte in der 13. Minute Pech, als er mit der ersten guten Möglichkeit Torwart Becker aus kurzer Distanz anschoss. Verschaffte sich mit seinem ständigen Anlaufen der Abwehr gehörigen Respekt, in der 16. Minute hatte er Becker zu einem letztlich unbestraften Fehlpass gezwungen. War in der zweiten Halbzeit weitgehend abgemeldet, hätte aber für seine Leistung ein Tor verdient gehabt. Kingsley Coman, Angriff (bis 81.): War in der ersten Halbzeit viel defensiv unterwegs, offensiv dafür aber erst einmal deutlich weniger auffällig als zuletzt in der Bundesliga. Bei seinen wenigen Vorstößen fehlte ihm oft die Anspielstation, spektakuläre Dribblings blieben aus. Musste dann Ribéry weichen. Franck Ribéry, Angriff (ab 81.): Auch der Franzose musste sich auf Abwehrarbeit konzentrieren und fand im Angriff nicht statt.

Außerdem konnte in der Europapokal-Geschichte noch nie eine deutsche Mannschaft bei den Reds gewinnen, außer den Bayern kam niemand über ein Remis hinaus. "Die Erkenntnis lautet: Unterschätze niemals Bayern München", freute sich Rummenigge; denn die Mannschaft war als Außenseiter in die Partie gegangen. "Wir haben bewiesen, dass wir es können", so fasste Torwart Manuel Neuer die Defensivleistung zusammen. Als die Spieler zurückfuhren ins drei Kilometer entfernte Titanic Hotel, da war ihnen schon die Freude darüber anzumerken, dass sie beim FC Liverpool nicht untergegangen waren.

Er habe die Mannschaft "taktisch hervorragend eingestellt", sagte Rummenigge über Trainer Niko Kovac, es sei ja ein "wichtiges Spiel" für den neuen Trainer gewesen. Die Bayern hatten deutlich anders gespielt als sonst, bedächtiger, mit weniger Offensiv-Ausflügen der Außenverteidiger, sodass sich immer wieder eine "richtige Viererkette" bildete, wie Hummels sagte. Ein wenig Stolz schwang in seiner Stimme mit, als er erzählte: "Auch das Publikum kam gar nicht so richtig rein, wir haben ihr Pressing ausgespielt und den Ball hinten rumlaufen lassen." Das nahm Liverpool oft den Wind aus den Segeln.

Kovacs Aussagen nach dem Spiel hörten sich so an, als ob er sagen wollte: Ihr müsst euch ja nur mal zusammenreißen und tun, was ich sage, dann klappt es auch.

Dem Gegner den Wind aus den Segeln nehmen, das liegt Kovac. Einen Gegner 90 Minuten dominieren - nicht ganz so sehr. Deshalb war Liverpool das Beste, was ihm passieren konnte: Endlich war er mal wieder der Underdog. Das von vielen antizipierte Offensivspektakel blieb aus. Verglichen mit dem, was andere Mannschaften zuletzt an der Anfield Road erlebt haben, war es diesmal geradezu herrlich langweilig.

Schon kurz nach der Auslosung im Dezember hatte Kovac den Entschluss gefasst, "Persönlichkeiten auf den Platz zu bringen", auf Bayerisch würde man sagen: gestandene Mannsbilder. Dass diesmal wieder Javi Martínez aufopferungsvoll vor der Abwehr spielte, sei durchaus Teil des Plans gewesen, auch wenn sich Leon Goretzka nicht verletzt hätte. Wohl deshalb, weil ältere Spieler bisweilen disziplinierter zu Werke gehen.

Kovac sagte dann auch, dass in der Bundesliga der eine oder andere mal "einen Gang spart", um dem Mitspieler zu helfen, das sei jetzt auch gar nicht despektierlich gemeint. Aber in der Champions League sei "der Fokus noch einmal ein ganz anderer", dozierte er. Und plötzlich klappt es auch mit der defensiven Disziplin, die gegen Gegner wie etwa Augsburg oder Fortuna Düsseldorf fehlte. "Es ist gut zu sehen, dass wir diese verschiedenen Arten zu spielen beherrschen", sagte Hummels. Wenn man dieses "defensive Denken" habe, dann gehe es womöglich auch in der Bundesliga bald besser. Manuel Neuer fand allerdings, dass diesmal "vorne die Körner gefehlt" haben. Er klang mit der Ausrichtung nicht komplett zufrieden. Außerdem wird in Joshua Kimmich ein wichtiger Teil der Viererkette am 13. März gelbgesperrt fehlen.

Ein 1:1 im Rückspiel, so wie vor 38 Jahren, will Kovac unbedingt verhindern. Die Frage ist, ob die Mannschaft es mit seinem bevorzugten Fußball schafft, mehr Chancen herauszuspielen als am Dienstag. "Wir müssen das Rückspiel gewinnen", hielt Hummels fest, ein zweites Unentschieden reicht bestenfalls zum Elfmeterschießen. Ergo: etwas mehr Risiko gehen. Es würde sowieso nicht zum FC Bayern passen, sich in der eigenen Arena in der Abwehr einzuigeln. Aber vielleicht sieht Kovac das tatsächlich anders. Fürs Erste haben die Bayern allerdings mal wieder gezeigt, dass sie manchmal einfach höhere Hürden brauchen, um vernünftig abzuspringen.

FC Liverpool - Bayern München 0:0

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson - Wijnaldum, Henderson, Keita (76. Milner) - Salah, Firmino (76. Origi), Mané.

München: Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Martínez, Thiago - Gnabry (90+1. Rafinha), James (88. Sanches), Coman (81. Ribéry) - Lewandowski.

Schiedsrichter: Rocchi (Italien)

Gelbe Karten: Henderson / Kimmich

Zuschauer: 50.000 (ausverkauft)