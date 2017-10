Bayerns Remis in Berlin Und plötzlich ist Ancelotti der Gewinner

Am mangelnden Körpereinsatz liegt es bestimmt nicht, dass die Zeit von Willy Sagnol als Bayern-Coach nur von kurzer Dauer sein wird. Er gestikulierte, er war auf den Beinen, er pfiff auf den Fingern - und doch gelang es Sagnol nicht, seine Mannschaft im Berliner Olympiastadion gegen Hertha BSC erfolgreich anzuleiten.

Das 2:2 der Bayern war in erster Linie weder Punktgewinn noch Punktverlust, sondern vor allem Ausdruck einer ziemlich verfahrenen Situation, in der die Münchner stecken. Sie gaben einen 2:0-Vorsprung aus der Hand, was Sagnol "etwas ärgerlich" fand. Doch bedenklicher als das Ergebnis ist die Verfassung, in der sich das Team im ersten Spiel nach der Entlassung von Trainer Carlo Ancelotti präsentierte.

Der Befreiungsschlag blieb aus

Eigentlich hätte doch alles gut werden müssen. Schenkt man den Einschätzungen vieler enttäuschter Bayern-Experten Glauben, dann hätte der geschasste Trainer sogar seine Probleme gehabt, eine Taktiktafel von einem Stadtplan zu unterscheiden. Außerdem, so lautete ein weiterer Kritikpunkt, habe der dreimalige Champions-League-Gewinner Ancelotti in seiner Paradedisziplin versagt: der Menschenführung.

Vom großen Zerwürfnis Ancelottis mit fünf prominenten Bayern wurde unwidersprochen berichtet: Arjen Robben, Franck Ribéry, Mats Hummels, Jérôme Boateng und Thomas Müller sollen die Fundamentalopposition gegen den Italiener gebildet haben, der der erfahrene Coach am Ende nicht mehr gewachsen war.

Mit Ausnahme Müllers hatte Ancelotti sie alle bei der 0:3-Niederlage bei Paris Saint-Germain nicht in der Startformation aufboten. Die Missachtung des Quintetts wog bei der Freistellung Ancelottis schwerer als die bis dahin gar nicht so schlechten Ergebnisse, wie eine verblüffend freimütige Erklärung von Präsident Uli Hoeneß belegte: "Ich habe in meinem Leben einen Spruch kennengelernt: Der Feind in deinem Bett ist der gefährlichste."

Nun aber sind sie alle vom "Quälgeist" erlöst. Sagnol schritt unverzüglich zur Begnadigung, gab den Spielern die Chance zur Rehabilitation. Hummels spielte gemeinsam mit Boateng in der Innenverteidigung, Robben und Ribéry starteten auf den Flügeln. Müller, der Manuel Neuer als Kapitän vertrat, spielte offensiv hinter Mittelstürmer Robert Lewandowski in seiner Lieblingsrolle. Was für eine fabelhafte Gelegenheit für sie alle, zu zeigen, wie falsch Ancelotti doch lag - und wie unverzichtbar sie immer noch sind.

Ancelotti könnte in Paris gute Gründe gehabt haben

Doch nach Befreiung sah es nur ein paar Minuten lang aus, in jenem Augenblick, als Hummels zum 1:0 der Bayern einköpfte, und dann noch einmal kurz nach der Halbzeit, als Lewandowski der zweite Treffer gelang. Als Hertha BSC zurückkam, waren die Bayern nicht mehr fähig zu einer Reaktion. Wie paralysiert nahmen sie nach dem Anschlusstor auch den Ausgleich hin, und liefen sogar Gefahr zu verlieren.

So hatte dieses Spiel, das Remis ausging, in Wahrheit doch einen Gewinner. Und der heißt Carlo Ancelotti. Ein Blick auf die in Paris Verschmähten zeigt: Es könnte gute Gründe gegeben haben, warum Ancelotti auf ihren Einsatz verzichtete. Robben blieb ineffizient, Ribéry bis zu seinem verletzungsbedingten Ausscheiden genauso. Nahezu jeder gefährliche Angriff der Berliner wurde über die rechte Seite initiiert, die Ribéry gemeinsam mit David Alaba bestellte.

Boateng war einer der schwächsten Spieler auf dem Platz. Zwar ging dem Kopfball von Hummels eine feine Vorlage Boatengs voraus, doch defensiv ist von den Qualitäten, die ihn einmal zu einem herausragenden Innenverteidiger machten, nicht mehr viel zu erkennen. Boatengs Timing ist aktuell desaströs, sein Einsatz oft halbherzig. Als Genki Haraguchi auf dem Weg zum 1:2, das Ondrej Duda erzielte, durch den Strafraum kurvte, beließ es Boateng bei einem alibihaften Einschreiten.

Es gäbe viel zu besprechen in München - aber die Bayern blieben vergleichsweise stumm. Mats Hummels dementierte, dass er zu denjenigen gehöre, die Ancelotti aus dem Amt haben wollten; er sei "kein Königsmörder". Thomas Müller beließ es bei der schlichten Diagnose, dass die Bayern nicht "abliefern, was von uns erwartet wird". So defensiv hört man ihn selten. Vielleicht, weil auch er insgeheim weiß, dass das größte Problem der Bayern nicht auf der Trainerbank zu suchen ist.