Empörung und Spott ließen nach der 1:3-Niederlage gegen den FC Bayern München nicht lange auf sich warten: "Was mich unglaublich aufregt", ereiferte sich etwa Hoffenheims Trainer Julian Nagelsmann, "warum kriegen sie das nicht hin, in Köln zu entscheiden? Da brauche ich keine 14 Screens in Köln aufzubauen. Entweder entscheiden die oder lassen es." 1899-Manager Alexander Rosen schimpfte: "Diese Szene muss man zumindest überprüfen. Da muss ein Hinweis aus Köln kommen." Ansonsten ergebe für ihn der Videobeweis "einfach keinen Sinn".

Auch im Netz kochten die Emotionen hoch. Von "Bayern-Bonus" und "DFB-Mafia" war nach dem Elfmeter nach einem vermeintlichen Foul von 1899-Profi Havard Nordtveit an Franck Ribéry die Rede, der in der 82. Minute im zweiten Versuch zum vorentscheidenden 2:1 durch Robert Lewandowski führte. Nun hat die Schiedsrichterkommission des Deutschen Fußball-Bunds die Entscheidung ebenso verteidigt wie die ausbleibende Überprüfung der Szene. "Der Video-Assistent hat in dieser Situation zu Recht nicht eingegriffen, denn er soll nur eingreifen, wenn die Entscheidung klar und offensichtlich falsch ist", teilte der DFB mit.

"Diesen Vorgang als Foul zu bewerten, ist eine Interpretationsfrage, die beim Schiedsrichter bleibt. Die Diskussionen zu diesem Fall reichen auch von 'Schwalbe' über 'natürliche Kollision' bis 'fahrlässiges Abwehrverhalten mit Zufallbringen des Gegners'", führte der DFB in seiner Mitteilung aus und kam zu dem Schluss: "Die Entscheidung ist daher in der Diskussion durchaus als 'umstritten' einzuordnen, aber nicht als 'klar und offensichtlich falsch'." Eine Ausführung, die wohl nur bedingt zur Klärung der Verwirrung auf dem Rasen und den Tribünen beiträgt.