PSG-Jungstar Rabiot Der Leichtfuß

Ein 20 Jahre alter Fußballprofi, der sich mit einem 14 Jahre älteren Teamkollegen anlegt, ist entweder sehr mutig oder nicht besonders clever. Wenn der erfahrene Spieler auch noch Zlatan Ibrahimovic heißt, ist er vielleicht sogar wahnsinnig. Aber Genie und Wahnsinn liegen bekanntlich nicht weit auseinander.

Und Adrien Rabiot als genial zu bezeichnen, wäre gar nicht so vermessen.

Der Streit zwischen Rabiot, dem aufstrebenden Mittelfeldspieler von Paris St. Germain, und Ibrahimovic, dem damaligen Superstar des Klubs, ereignete sich vor zwei Jahren während eines Testspiels. Bereits im Training habe es Ärger mit dem schwedischen Riesen gegeben, sagte Rabiot der Zeitung "Le Parisien"; bei einem Testspiel habe er Ibrahimovic dann beschimpft, weil dieser ihm zu Unrecht einen Vorwurf gemacht habe.

Heute kickt Ibrahimovic längst bei Manchester United in der Premier League, Rabiot aber ist immer noch da. Wenn PSG am Abend in der Champions League beim FC Bayern München antritt (20.45 Uhr; TV: Sky; Liveticker SPIEGEL ONLINE), wird der 22-Jährige mit großer Wahrscheinlichkeit in der Startelf stehen, so wie immer. Er wird Pässe zum Mitspieler bringen, die andere zu spielen nicht wagen würden, er wird seine Gegenspieler austricksen, er wird sie bearbeiten, bis sie die Lust am Spielen verlieren. Und all das wird von vielen Zuschauern weitgehend unbemerkt bleiben.

PSG ist mehr als Mbappé, Neymar und Cavani

Denn vorne glänzen bei PSG Kylian Mbappé, Neymar und Edinson Cavani, sie bilden den Pariser Traumsturm. 24 Tore hat das Team in den bisherigen fünf Gruppenspielen erzielt und damit für einen Torrekord gesorgt. Nur sechs Treffer kamen ohne das Zutun des Trios zustande. Dass Paris aus mehr besteht als den Offensivstars, lässt sich da leicht übersehen.

Für das Funktionieren der PSG-Maschine ist Rabiot unheimlich wichtig. Im Spielaufbau übernimmt er Verantwortung, überraschend viel sogar für einen Spieler seines Alters. Einen 22-Jährigen, der im zentralen Mittelfeld eine Schlüsselrolle einnimmt, sucht man bei den anderen Titelanwärtern in der Champions-League vergeblich. Allerdings spielt Rabiot auch nicht wie andere Profis gleichen Alters.

Mit wuchtiger Eleganz

Das Besondere an Rabiot ist seine Ruhe am Ball. Durch seine Größe, die 1,88 Meter, die durch seine Lockenpracht nach noch mehr aussehen, gepaart mit einer Attitüde zwischen gelassen und lässig, wirkt Rabiot manchmal träge. Im nächsten Moment dribbelt er auf engem Raum an Gegenspielern vorbei und verändert urplötzlich den Aggregatzustand des Spiels. Aus Ballgeschiebe wird ein Schnellangriff. Die wuchtige Eleganz Rabiots ist selten.

Die Pariser Innenverteidiger suchen Rabiot mit ihren Pässen sogar, wenn er von Gegenspielern bewacht wird. Selbst wenn er unter Druck gesetzt wird, bleibt der Nationalspieler cool, er behält den Kopf oben und sucht nach Lösungen, während er den Körper zwischen Gegner und Ball stellt.

Ist der Ball in der Offensive angelangt, sucht Rabiot nach der richtigen Position. Er ist beides: Absicherer von Angriffen und Anspielstation, falls die Stürmer nicht zum Tor durchstoßen können. Gegen den Ball sticht Rabiot oft aus einer lauernden Position nach vorne. Das klappt gut, weil er für seine Statur überraschend schnell beschleunigt, um dem Gegenspieler dann den Ball vom Fuß zu stochern.

Rabiot debütierte als 17-Jähriger bei Paris, und das in einer Zeit, in der der Klub frisch vom katarischen Geschäftsmann Nasser Al-Khelaifi übernommen worden war und fortan mit teuren Zugängen verstärkt wurde. Wie schwer es ausgebildete Talente im eigenen Klub haben, zeigen seither viele Personalien. Kingsley Coman (zu Juventus), Jean-Kévin Augustin (Leipzig) oder Dan-Axel Zagadou (Dortmund) versuchten sich allesamt lieber anderswo am Durchbruch zum Stammspieler. Neben Rabiot hat es zuletzt nur Torwart Alphonse Aréola geschafft, sich als Eigengewächs bei PSG zu etablieren. Der hatte aber auch keine Konkurrenz mit Starqualität.

Auf Rabiots Position spielten hingegen Nationalspieler. Doch wer sich mit Zlatan Ibrahimovic anlegt, hat keine Angst vor Konkurrenz. Wie unangefochten er mittlerweile im Klub ist, zeigt der Umstand, dass PSG es sich gestattete, im vergangenen Sommer in Blaise Matuidi einen Spieler auf Rabiots Position an Juventus zu verkaufen, ohne Ersatz zu holen. Die Zukunft gehört Rabiot.

Ein Jungstar, im eigenen Klub ausgebildet, perfekt geeignet für dominanten Ballbesitzfußball: damit ist Rabiot genau das, was dem FC Bayern seit Jahren fehlt. Womöglich haben sie ihn in München auf dem Zettel, schließlich hat der Klub im defensiven Mittelfeld spätestens seit dem Karriereende von Xabi Alonso im vergangenen Sommer Bedarf. Rabiots Vertrag in Paris endet im Juni 2019.

Allzu große Defizite hat er nicht. Am finalen Pass sollte Rabiot ebenso arbeiten wie an seiner Verweildauer am Ball, die manchmal zu hoch ist. Auch könnte er torgefährlicher werden. Ansonsten wirkt er schon früh in seiner Karriere wie ein kompletter Profi.

Am Abend, in der Champions League in München, ist es gut möglich, dass Mbappé, Neymar und Cavani schon wieder zu viel Wucht für Bayerns Defensive entfalten. Dass sie, wie beim 3:0-Hinspielsieg, mit ihrem Tempo, ihrer Technik, ihrem Spielwitz nicht zu stoppen sind. Die Schlagzeilen dürften dann ihnen gehören. Von Adrien Rabiot wird dann vermutlich kaum jemand sprechen.