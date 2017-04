FC Bayern gegen Real Madrid Grundsätzliches zur K.o.-Runde

Grundsätzliches zur K.o.-Runde

Sie ist ein Gesamtgewinnspiel.

Dies allein macht sie so groß.

Was bedeutet also Hinspiel?

Nichts. Es ist bedeutungslos.

Von Bedeutung ist das Rückspiel.

Hinspiel läuft so nebenher

Und ist nix als reines Glücksspiel:

Das gewinnt mal der, mal der.

Gestern hat mal der gewonnen,

Der nicht Bayern heißt. Na und?

Martinez war unbesonnen,

Lewandowski nicht gesund,

Herr Vidal schoss in die Sterne,

Thomas Müller hieß nicht Gerd;

Nur Ronaldo traf recht gerne.

Pff! Ja und? Das ist nichts wert.

Rückspiel heißt: die Kurve kriegen!

Wer im Hinspiel unterlag,

Wird im Rückspiel höher siegen

Als der Gegner. Guten Tag.