Sagnol und Salihamidzic beim FC Bayern Viel Arbeit, wenig Spaß

Einer der ersten Sätze von Willy Sagnol bei seiner Rückkehr nach München hat nun einen gewissen Nachhall. "Wir können viel Spaß zusammen haben, solange wir Erfolg haben", hatte er über Carlo Ancelotti und sich gesagt. Vor einem Monat war der einstige Publikumsliebling des FC Bayern als Co-Trainer für Ancelotti vorgestellt worden.

Allzu viel Spaß dürften die beiden bisher noch nicht gehabt haben. Bei den Testspielen blieb der Erfolg meist aus, besonders spaßbefreit war die 0:4-Niederlage gegen den AC Mailand in Shenzhen. Am Dienstagabend folgte ein weiterer emotionaler Tiefpunkt.

Nach der in der Höhe verdienten 0:3-Niederlage gegen den FC Liverpool im Audi Cup verließen viele Spieler schweigsam und mit angesäuerter Miene ihre Heim-Arena. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge gab zweieinhalb Wochen vor dem Bundesliga-Start und fünf Tage vor dem Supercup gegen Borussia Dortmund eine erste Warnung in Richtung Mannschaft ab: "Wir hatten jetzt fünf Spiele, vier haben wir leider verloren, wir müssen schnell die Kurve kriegen."

Wichtige Spieler fehlen noch

Vieles wirkt noch nicht eingespielt bei den Bayern, die Gründe dafür sind vielfältig. Wichtige Spieler wie Manuel Neuer, Arjen Robben und Jérôme Boateng haben noch Schonzeit. Und Liverpool ist, wie Bayern-Coach Carlo Ancelotti hervorhob, wegen der anstehenden Champions-League-Qualifikation aktuell wohl auch in der besseren körperlichen Verfassung.

Aber auch neben dem Platz wirkt vieles noch nicht so stimmig wie sonst beim Rekordmeister. Beispiele hierfür sind ausgerechnet jene beiden Neuen, die man eigentlich geholt hatte, um mit oft beschworenem Spaß zu arbeiten und um nach innen wie nach außen Gemeinschaftsgefühl zu transportieren: der neue Co-Trainer und der neue Sportdirektor.

Gegen Liverpool tauchte Sagnol Ende der ersten Halbzeit einmal kurz in der Coaching-Zone auf. Bei einem Standard versuchte er, Spieler zu dirigieren, doch niemand schien in seine Richtung zu blicken. Zur Pause knöpfte er sich noch auf dem Feld den eingewechselten Renato Sanches vor und redete auf ihn ein. Der anschließenden schwachen Leistung des Portugiesen nach zu urteilen haben die Anregungen des Franzosen nicht viel bewirkt.

Keine "Willyyyyy"-Rufe in der Arena

Selbst für einen Assistenztrainer ist der 40-Jährige noch auffällig unauffällig. Er sucht die Öffentlichkeit nicht, umgekehrt gab es bei seinem ersten Auftritt in der heimischen Arena auch keine langgezogenen "Willyyyyy"-Rufe, so wie noch 2008, ehe er seine Karriere wenige Monate später beendete. In seiner letzten Saison als Profi stand er noch gemeinsam mit Franck Ribéry auf dem Platz. Der sagte nach der Klatsche gegen Liverpool: "Wir müssen mehr mit Charakter spielen."

Kurz bevor Sagnol Ancelottis Co-Trainer wurde, hatte er diesen in einem "kicker"-Interview kritisiert und gesagt, er setze zu viel auf die älteren Profis und gebe den Jungen nicht genug Chancen. An der Säbener Straße angekommen, sagte er dann: "Oft ist die Kritik die erste Stufe der Weiterentwicklung." Rege Diskussionen zwischen Sagnol und Ancelotti sieht man selten. Trainer und Kritiker müssen wohl erst noch stärker zueinanderfinden.

Lahm und Alonso wollten nicht Co-Trainer werden

Sagnol gilt als enger Vertrauter von Präsident Uli Hoeneß, der zurzeit viele Posten im Verein mit alten Vertrauten besetzt. Mit Sagnol bricht er allerdings in eine andere Phalanx ein: In jene von Ancelottis Familie - unter anderem ist Sohn Davide ebenfalls ein Co-Trainer. Im Umfeld des Vereins wird kolportiert, Ancelotti sei nicht unbedingt begeistert gewesen über die Verpflichtung des Franzosen. Öffentlich erklärte er, dass er Philipp Lahm und Xabi Alonso gefragt habe, Co-Trainer zu werden. Beide Ex-Profis hätten abgelehnt.

Zwei Kandidaten, die ablehnen, der Dritte wird's - so ähnlich war das auch mit Sagnols früherem Vordermann auf der rechten Seite, dem fast gleichaltrigen Hasan Salihamidzic. Eigentlich bescherte ihm Rummenigge am Dienstag eine Steilvorlage: "Arbeit ist genug da für ihn, denke ich. Nach so einem Spiel, da musst du die Mannschaft wieder aufrichten", sagte der Vorstandsboss.

Doch der Neue wollte weder kritisieren noch beschwichtigen: "Jetzt nicht", sagte Salihamidzic kurz angebunden in der Interviewzone, und zeigte mit dem Finger auf Thomas Müller, der gerade seine Enttäuschung ablud. Andere reden ja, sollte das wohl heißen.

Gleich nach dem Schlusspfiff hatte Salihamidzic seinen ersten Versuch gestartet, die Stimmung zu verbessern. Mit den Händen in den Hosentaschen ging er auf Robert Lewandowski zu. Er sagte etwas zu dem Stürmer, es gab eine kurze Diskussion, dann ging Lewandowski in Richtung Südkurve, wo die Fans stehen, klatschte ein paarmal in die Hände, drehte ab und trottete Richtung Kabine.

Es war einfach nicht der Abend für großes Gemeinschaftsgefühl.