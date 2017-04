FC Bayern München Umbruch überflüssig

Der FC Bayern ist zum 27. Mal Deutscher Meister - und befindet sich in der Wahrnehmung vieler Beobachter trotzdem wahlweise "am Boden" oder "am Abgrund". Alles soll jetzt plötzlich anders werden bei den Bayern. Die Hysterie nahm nach dem Pokal-Aus gegen Borussia Dortmund groteske Züge an, dabei benötigen die Münchner gar keinen Umbruch. Die Mannschaft braucht höchstens ein, zwei weitere Ergänzungsspieler. Das wird reichen, um auch in der kommenden Saison die Bundesliga zu dominieren. Und auch im Jahr darauf. Und im Jahr darauf.

Experten wie der ehemalige Bayern-Profi Mehmet Scholl sehen das anders. Scholl prophezeite direkt im Anschluss an die Niederlage gegen den BVB eine Revolution: "Ich glaube, dass Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß verrückte Dinge machen werden." Transferoffensive, Rekordablösesummen, vielleicht sogar ein neuer Trainer?

Die Egos der beiden Bayern-Bosse lassen eine solche Reaktion durchaus wahrscheinlich erscheinen. Sinnvoll wäre sie deshalb noch lange nicht. Der Vorsprung auf die Konkurrenz in der Bundesliga ist gewaltig, sowohl finanziell als auch sportlich. RB Leipzig kann noch nicht mal erahnen, welche Herausforderungen in den kommenden Jahren auf den Klub warten. Und der BVB ist in der Lage, die Bayern im direkten Duell zu schlagen. Für den Meistertitel ist aber viel mehr nötig.

Ein Blick in die jüngere Vergangenheit zeigt, wann die Bayern auf dem Transfermarkt Zeichen gesetzt haben: Immer, wenn die Vormachtstellung in der Bundesliga in Gefahr war. 2007, im Jahr der Stuttgarter Meisterschaft, kamen Franck Ribéry, Miroslav Klose und Luca Toni. 2009, damals schien Wolfsburg zu enteilen, wechselten Mario Gomez und Arjen Robben nach München. Und 2012, Dortmund hatte gerade das Double gefeiert, wurden Javi Martínez und Mario Mandzukic verpflichtet. Ein vergleichbares Statement ist diesmal unnötig, wahrscheinlich reichen sogar die Hoffenheimer Niklas Süle und Sebastian Rudy für die nächsten fünf Titel.

Der jetzige Kader ist, trotz bedenklicher Altersstruktur, viel zu gut für einen Umbruch. Klar, mit Philipp Lahm und Xabi Alonso beenden zwei Schlüsselspieler ihre Karrieren. Ansonsten bleibt es aber eine exzellent besetzte Mannschaft. Manuel Neuer im Tor, die Innenverteidiger Mats Hummels und Jérôme Boateng, Spielmacher Thiago, Offensivallrounder Thomas Müller, Angreifer Robert Lewandowski - das Gerüst steht. Und Robben und Ribéry machen selbst im Herbst ihrer Karrieren noch den Unterschied aus.

Letztlich läuft alles auf die Frage hinaus, was die Bayern eigentlich wollen. Für die Anhänger gibt man sich sehnsüchtig nach der europäischen Krone. Das ist aber in erster Linie PR, welcher Fan will schon hören, dass die Prämien für ein Viertelfinale ausreichen? Angesichts der Konkurrenz aus Madrid, Barcelona, Turin, Paris oder Manchester gibt es einfach keine Garantie für einen Champions-League-Sieg - selbst bei einer Plünderung des berühmten Festgeldkontos.

Stattdessen braucht der FC Bayern drei Dinge: 1. Nationale Dominanz, bevorzugt das Double, Hauptsache Meisterschaft. 2. Als Champions-League-Dauergast reicht der Einzug in die K.o.-Phase. 3. Mediale Dauerpräsenz. Dann sprudeln die Einnahmen aus TV-Geldern, Prämien und Merchandising weiter und der Vorsprung auf Klubs wie Borussia Dortmund bleibt gewaltig.

Das ist das funktionierende Geschäftsmodell von Hoeneß und Rummenigge.