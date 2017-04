Bayerns Remis gegen Mainz "Wir sind Profis. Aber auch Menschen"

Zum Schluss dieses unerfreulichen Nachmittags, eine Stunde nach dem dürftigen 2:2 gegen Mainz 05, zitierte Mats Hummels noch seinen alten Trainer aus Dortmunder Tagen: "Jürgen Klopp hat einmal gesagt: 'Es gibt keine leichten Spiele, wenn man sie sich vorher einfach vorstellt.' Ich finde den Satz noch immer ganz passend. Wenn man sich denkt, es wird ein Spaziergang, dann wird es meistens keiner." Hummels war als Letzter aus der Bayern-Kabine gekommen, er blickte dabei genauso leer und frustriert drein wie seine Mitspieler, Arjen Robben etwa oder Thomas Müller.

Sie alle mussten erkennen: Zu einem leichtfüßigen Spaziergang war der FC Bayern an diesem Samstag einfach nicht in der Lage, vier Tage nach dem dramatischen Aus in der Champions League bei Real Madrid. Stattdessen humpelten und stolperten sie schwerfällig über den Platz, mental noch immer auf den Krückstock gestützt. Der Dienstagabend hatte länger als gedacht seine Spuren hinterlassen, die Wunden waren noch immer nicht vernarbt. So analysierte Müller die Stimmungslage ganz treffend: "Real hängt uns noch immer nach, auch wenn es uns nicht nachhängen sollte. Wir sind ja Profis." Dann sagte er: "Aber wir sind eben auch Menschen."

AFP Thomas Müller

Die Partie gegen Mainz war die vermutlich undankbarste der gesamten Saison. Auch wenn Carlo Ancelotti noch am Freitag beschworen hatte, die 120 Minuten von Madrid seien abgehakt: Sie waren es eben nicht. Die Spieler waren nicht in der Lage, sich für die nötige Konzentration und Konsequenz zu motivieren. Es war für sie nicht möglich, sich nach dem rauschenden Duell mit einer der aktuell weltbesten Mannschaften nun in solch einem Pflichtkick gegen einen Bundesliga-Abstiegskandidaten durchzusetzen. Deshalb musste auch der Trainer nach der Partie erklären: "Nach dem Schock von Madrid war es heute schwierig für uns." Sichtlich schwer tat sich aber auch Ancelotti selbst, die vergangen 14 Tage, seine bisher bitterste Zeit beim FC Bayern, zu verarbeiten.

Richtungsweisendes Pokalspiel gegen Dortmund

Noch vor zwei Wochen hatten die Münchner beim 4:1 gegen Dortmund eine furiose Gala gefeiert und hohe Fußballkunst zelebriert. Dann begannen die Verletzungssorgen, es folgte das Hinspiel gegen Real (1:2), ein 0:0 in Leverkusen, das packende 2:4 in Madrid, nun ein Remis gegen Mainz. Vier Spiele ohne Sieg, ganz schnell hat sich Ratlosigkeit und Freudlosigkeit breit gemacht in München. Statt sich über Triumphe zu freuen, herrscht plötzlich Trübsinn. Natürlich konnten sie dabei am Samstag mit Recht noch auf die Enttäuschung gegen Real verweisen. In der kommenden Woche können sie das nicht mehr.

Das Spiel am Mittwoch im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Borussia Dortmund (20.45 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) wird nicht nur über den Einzug ins Finale nach Berlin entscheiden. Es wird auch richtungsweisend für die kommenden Wochen bis Ende Mai. Mit einem Sieg können sich die Bayern das derzeit abhanden gekommene Selbstvertrauen zurückholen, um die Saison seriös und erfolgreich zu Ende zu spielen - und um mit Meisterschaft und Pokal wenigstens das Double zu holen. Geht nun aber auch das Spiel gegen Dortmund verloren, dann ist zu befürchten, dass ein mächtiges Stimmungstief Einzug halten wird, wie man es in München jahrelang nicht mehr erlebt hat.

Sicher, die fünfte Deutsche Meisterschaft in Serie dürfte niemand ernsthaft in Frage stellen. Selbst bei einem Leipziger Sieg am Sonntag auf Schalke haben die Bayern noch sechs Punkte Vorsprung. Allerdings waren es auch schon einmal 13, vor genau einem Monat nämlich, als Präsident Uli Hoeneß das Titelrennen schon für entschieden erklärte. So quälen sich die Bayern also eher zur Meisterschaft und üben sich stattdessen lieber noch in Wehklagen über vermeintliche Ungerechtigkeiten der Vergangenheit.

Rummenigge hadert immer noch mit Kassai

So wie bei Karl-Heinz Rummenigge, der im Vorwort des Stadionmagazins den FC Bayern bezüglich des Spiels in Madrid immer noch in der Opferrolle sah. Nach seiner Klage bei der Bankettrede in Madrid ("Ich spüre eine Wut in mir" - "Wir sind beschissen worden") legte der Klub-Boss noch einmal nach, zählte einzeln die Fehlentscheidungen von Schiedsrichter Viktor Kassai auf (allerdings nur die gegen die Bayern und nicht die gegen Real) und schrieb: "Wir sind nicht bloß unglücklich ausgeschieden, sondern auch unverdient." Eine Meinung, die er wohl exklusiv haben dürfte.

Realistischer sah es da Hummels, der nach dem Remis gegen Mainz erklärte: "Madrid ist verdient weitergekommen, und wir in der Mannschaft haben nicht drei Tage auf Kassai geschimpft, sondern uns selbst hinterfragt." Hinterfragen müssen sie sich vor allem vor dem kommenden Mittwoch noch einmal, in Sachen Einstellung, Begeisterung, Leidenschaft.

Zumindest wird dann niemand den alten Klopp-Spruch bemühen. Leicht stellt sich das Spiel gegen Dortmund sicher keiner vor.