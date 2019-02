Champions League Boateng fehlt Bayern gegen Liverpool

Der FC Bayern München ist überraschend ohne Jérôme Boateng und Franck Ribéry nach Liverpool aufgebrochen. Abwehrspieler Boateng wird im Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstag (21 Uhr; TV: Sky; Liveticker SPIEGEL ONLINE) wegen eines Magen-Darm-Infekts ausfallen. Ribéry fehlte am Montag, weil seine Frau Wahiba das fünfte Kind auf die Welt gebracht hat.

Der Franzose soll aber für das Auswärtsspiel gegen den FC Liverpool zur Verfügung stehen. "Er wird heute Nachmittag nachreisen", sagte Trainer Niko Kovac kurz vor dem Abflug.

Boateng war zuletzt zwar nur noch Innenverteidiger Nummer drei hinter Niklas Süle und Mats Hummels. Mit seiner Geschwindigkeit wäre er gegen die schnellen Liverpooler Angreifer wohl aber eine Option für Kovac gewesen.

Auch ein Ribéry-Ausfall würde die Münchner treffen. Der 35-Jährige hatte die ersten drei Spiele in 2019 verletzungsbedingt verpasst. Zuletzt war er dreimal eingewechselt worden. Angesichts seiner Erfahrung in großen Partien wäre sein Ausfall dennoch eine Schwächung - zumal der Einsatz von Kingsley Coman weiter ungewiss ist.

Der 22 Jahre alte Franzose hatte sich am Freitagabend beim 3:2 der Bayern in der Bundesliga beim FC Augsburg am linken Fuß verletzt. Coman war zuvor an allen drei Treffern direkt beteiligt gewesen. "Es ist ein bisschen besser geworden", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic über die Verletzung.

Coman flog mit nach England, ob ein Einsatz in Liverpool möglich ist, dürfte sich erst kurz vor dem Spiel entscheiden. "Man muss sehen, wir haben noch 36 Stunden. Endgültig kann ich nichts sagen", sagte Salihamidzic. Gewiss fehlen werden den Münchnern die verletzten Corentin Tolisso, Renato Sanches und Arjen Robben.

Auch Liverpool plagen Personalsorgen. Trainer Jürgen Klopp muss auf seine Stamm-Innenverteidigung verzichten: Joe Gomez ist verletzt, Abwehrchef Virgil muss eine Gelbsperre absitzen, zudem fehlte Dejan Lovren zuletzt wochenlang verletzungsbedingt.