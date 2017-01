Bayerns Sieg in Bremen "Wir haben unsere Spielidee verloren"

Als der Abpfiff im Bremer Weserstadion erklang, machten die Profis des FC Bayern nicht den Eindruck, als hätten sie gerade ein Fußballspiel gewonnen. Keiner von ihnen jubelte, keiner sank auf die Knie vor Glück. Auf ihren Gesichtern war vom Spielfeldrand kein Lächeln zu erkennen. Nur David Alaba ballte kurz beide Fäuste. Dann schlichen die Münchner vom Platz, beinahe wie ein Trauerzug.

Dieses 2:1 beim SV Werder fühlte sich nicht an wie ein Sieg, eher wie eine Mischung aus Unentschieden und Niederlage.

Die Münchner werden aufgrund ihrer überragenden Stellung in der Branche ja nicht daran gemessen, ob sie gewinnen oder verlieren. Sie gewinnen sowieso meistens, in Bremen schon zum 14. Mal im 18. Spiel dieser Saison. Sie werden daran gemessen, wie sie gewinnen. Auf die Art und Weise kommt es an. Und gegen Werder gewannen sie, wie schon in der Vorwoche beim 2:1 in Freiburg: knapp, nicht wirklich souverän. "Wir waren ein bisschen ängstlich und besorgt, das muss ich offen zugeben", sagte Trainer Carlo Ancelotti.

Ängstliche und besorgte Bayern, wann hat es das zuletzt gegeben?

Die Münchner spielten in der ersten Halbzeit solide, sie machten, was sie machen mussten und gingen durch zwei Einzelleistungen in Führung. Erst traf Arjen Robben mit einer hübschen Direktabnahme von der halbrechten Seite, dann platzierte David Alaba einen Freistoß von der Strafraumkante im rechten oberen Toreck. Und es wäre Bayern-typisch gewesen, wenn sie irgendwann Mitte der zweiten Halbzeit das dritte und gegen Ende vielleicht noch das vierte Tor gemacht hätten. Doch sie spielen im Moment Bayern-untypisch.

Kurz nach der Pause kassierten sie den Anschluss durch Max Kruse - und hätten die Partie beinahe noch aus der Hand gegeben. Die Bremer waren dem Ausgleich über weite Strecken der zweiten Halbzeit näher als die Münchner dem 3:1. "Je länger das Spiel dauerte, desto besser waren wir drin", freute sich Werders Kapitän Zlatko Junuzovic. Noch so ein Satz, den man nach Bayern-Spielen eigentlich nicht zu hören bekommt. Zumindest nicht vom Gegner.

In den letzten Minuten entfaltete das Weserstadion seine Kraft. Die Zuschauer standen und brüllten ihr Team nach vorne. So nah wie diesmal war Werder einem Punkt gegen den FC Bayern lange nicht. Nach dem Spiel feierten die heimischen Fans ihre Mannschaft für einen mutigen Auftritt. Während sich die Bayern nicht so richtig wie Sieger fühlten, kamen sich die Bremer nicht so richtig wie Verlierer vor.

Zum zweiten Mal nacheinander war ein Spiel der Münchner bis zur letzten Sekunde offen. In Freiburg gelang ihnen der Siegtreffer durch Robert Lewandowski erst in der Nachspielzeit. Jetzt mussten sie wieder bis zum Abpfiff bangen. Entsprechend selbstkritisch zeigten sie sich. "Uns ist bewusst, dass wir besser spielen können", sagte Alaba. Torwart Manuel Neuer gestand, dass seine Mannschaft "keinen guten Fußball" gespielt habe. Und Trainer Ancelotti kritisierte den Mangel an Kontrolle nach dem Gegentor. "Wir haben unsere Spielidee verloren", sagte er.

Die Bayern befinden sich im Übergang. Im Sommer ging Trainer Guardiola und mit ihm die Taktik der totalen, oft in den Bereich der Langeweile reichende Dominanz. Es ist nachvollziehbar, dass die Mannschaft eine Weile braucht, um sich umzustellen und Ancelottis Ideale aufzunehmen.

Schon in der Hinrunde wurde beklagt, dass den Münchnern die gewohnte Souveränität verloren gegangen war. Nach dem berauschenden 3:0 gegen Überflieger-Aufsteiger Leipzig kurz vor Weihnachten sah es aus, als hätte sich die Bayern endlich befreit. Oder, um es in der Fußballer-Sprache zu sagen: als wäre der Knoten geplatzt. Man hatte den Eindruck: Jetzt geht's ab!

Doch nach den ersten beiden Spielen des neuen Jahres muss man festhalten: Nix geht ab!

Stellvertretend für die Schwierigkeiten der Münchner steht weiter Thomas Müller. Er spielt eine enttäuschende Saison, schoss erst ein einziges Tor und lieferte gegen Werder den nächsten schwachen Aufritt. Schon nach einer Stunde wurde er ausgewechselt, für ihn kam Renato Sanches, ein Mann für die Defensive. Später ersetzte Ancelotti die Flügelspieler Robben und Franck Ribéry durch Kingsley Coman und Douglas Costa.

Anstatt die Offensive zahlenmäßig zu stärken und ein drittes Tor zu erzwingen, setzte er darauf, den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen.

Das gelang. Mehr aber auch nicht.