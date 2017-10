Bayerns Pokalerfolg in Leipzig Mit zwayerlei Maß

Der Anti-Held: In diesen Tagen wird im deutschen Fußball viel über die zerstrittene Schiedsrichterszene geschrieben. Was das mit dem Top-Spiel der zweiten Pokalrunde zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern zu tun hat? Im Duell des Vizemeisters mit dem Rekordmeister übernahm der Unparteiische Felix Zwayer eine Hauptrolle, was für ein Fußballspiel selten ein Gütesiegel ist. Es handelt sich um jenen Zwayer, der einst in den Hoyzer-Skandal verwickelt war und von Kollege Manuel Gräfe als Beispiel für von Hellmut Krug und Herbert Fandel bevorzugte Schiedsrichter genannt wird.

Das Ergebnis: Der FC Bayern steht im Achtelfinale, nach einem 5:4 im Elfmeterschießen.

Erste Hälfte: Es fehlten die ganz großen Torchancen, die beste vergab RB-Stürmer Jean-Kévin Augustin, als er den Ball frei vor Torwart Sven Ulreich nicht richtig traf (28. Minute). Ansonsten hatte Bayern mehr Ballbesitz, Leipzig mehr Torschüsse (5:2) und die Gäste foulten für ihre Verhältnisse sehr oft. In der Bundesliga begehen die Münchner in 90 Minuten durchschnittlich knapp zehn Fouls, in Leipzig waren es im ersten Durchgang zwölf. Einen großen Aufreger gab es dann aber doch noch.

"Mein lieber Scholli": Die ARD-Sportschau experimentierte auf ihrem YouTube-Kanal mit vier jungen Gaming-Reportern, die normalerweise Fifa-Spiele kommentieren. Im Ringen um die junge Zielgruppe gab es Sätze wie "Die Pille läuft bei Leipzig" oder "Mein lieber Scholli, du" zu hören. Richtig gut vorbereitet war der Nachwuchs in der 34. Minute jedenfalls nicht: "Gibt's den Videobeweis im Pokal?" Antwort: "Ich weiß es nicht."

Der #Videobeweis ist echt kein Kumpel. Wenn man ihn braucht, isser nicht da. Wenn er da ist, nervt er ständig rum. #RBLFCB — Elmar Redemann (@ERedemann) 25. Oktober 2017

Linienrichterbeweis: Was war passiert? Emil Forsberg lief mit viel Tempo auf das Bayern-Tor zu, wurde von Arturo Vidal vor dem Strafraum gezogen, der Zeitpunkt der anschließenden Grätsche war selbst in der Zeitlupe nur schwer auszumachen. Schiedsrichter Zwayer entschied auf Elfmeter - und wollte die strittige Entscheidung dann aber, wie in der Bundesliga mittlerweile üblich, nicht alleine treffen. Also schritt Zwayer zu seinem 50 Meter entfernten Linienrichter Arno Blos. Nach intensiver Beratung nahm er den Strafstoß zurück, was auf Leipziger Seite viel Ärger verursachte.

Rangnickbeweis: Besonders erbost war Sportdirektor Ralf Rangnick. Rechtzeitig zum Halbzeitpfiff stand der 59-Jährige im Innenraum und wollte dem Schiedsrichtergespann per Smartphone die umstrittene Szene als Video zeigen, um Einfluss auf den weiteren Spielverlauf zu nehmen. Wer sich fragte, mit welcher Intention Leipzigs Boss aufs Spielfeld stürmte, bekam nach der Pause seine Antwort. Bei den Bayern kam der Rangnickbeweis nicht gut an, es kam zu einer Rudelbildung mit Mats Hummels im Mittelpunkt.

Getty Images Die Rudelbildung mit Hummels (M.) und Leipzigs Sportdirektor Rangnick

Zweite Hälfte: Wieder stand Zwayer im Mittelpunkt, sogar gleich zweimal. In der 54. Minute gab er Naby Keïta nach einem taktischen Foul Gelb-Rot, eine vertretbare Entscheidung. Allerdings war Keïtas erste Verwarnung (45.) umstritten, vor allem weil der Schiedsrichter bei der Bewertung ähnlicher Fouls keine konsequente Linie verfolgt hatte. In Unterzahl ging Leipzig dann aber in Führung, weil Zwayer nach einer dezenten Berührung von Jérôme Boateng gegen Yussuf Poulsen einen unberechtigten Elfmeter gab. Forsberg verwandelte (68.), Rangnick freute sich auf der Tribüne. Die Bayern spielten in der Folge ihre Überzahl besser aus, glichen durch Thiagos Kopfball aus (73.) und hatten weitere gute Torchancen zum Sieg.

Verlängerung: Es wurde zum Duell zwischen Leipzigs Torhüter Péter Gulácsi und Bayerns Torjäger Robert Lewandowski - mit dem Sieger Gulácsi. Der Ungar vereitelte eine Doppelchance des Polen und Joshua Kimmich (100.), lenkte einen Lewandowski-Schuss aus kurzer Distanz über die Latte (105.) und hatte Glück, als der Münchner aus einem Meter über das Tor köpfte (106.). Weil der eingewechselte Kwasi Okyere Wriedt auch noch an die Latte köpfte (104.), war das Chancenplus der Bayern gewaltig, trotzdem ging es ins Elfmeterschießen.

Elfmeterschießen: Alle fünf Bayern-Schützen verwandelten sicher. Münchens Torhüter Ulreich warf sich in die Ecken, obwohl die Leipziger eher zentral zielten. Seine Strategie ging trotzdem auf, denn beim letzten Elfmeter von Timo Werner war Ulreich im richtigen Eck und brachte seinen Klub ins Achtelfinale.

RB Leipzig - FC Bayern München 5:6 n.E. (1:1, 1:1)

1:0 Forsberg (68./Foulelfmeter)

1:1 Thiago (73.)

Elfmeterschießen: 0:1 Lewandowski, 1:1 Bernardo, 1:2 Alaba, 2:2 Kampl, 2:3 Hummels, 3:3 Halstenberg, 3:4 Rudy, 4:4 Orban, 4:5 Robben, Werner verschießt.

Leipzig: Gulácsi - Bernardo, Upamecano, Orban, Halstenberg - Kampl, Keïta - Sabitzer (101. Laimer), Forsberg (109. Klostermann) - Poulsen (81. Werner), Augustin (57. Demme).

FC Bayern: Ulreich - Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba - Tolisso (88. Rafinha), Vidal (57. Rudy) - Robben, Thiago (101. Wriedt), Coman (60. Martínez) - Lewandowski.

Schiedsrichter: Zwayer

Gelbe Karten: - / Boateng, Kimmich, Thiago, Vidal

Gelb-Rote Karte: Keita (54.)

Zuschauer: 42.588