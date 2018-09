Bayern-Präsident Hoeneß empfiehlt PSG, den Sportdirektor rauszuschmeißen

Bayern Münchens Präsident Uli Hoeneß hat die Klubführung des französischen Meisters kritisiert. "Ich würde Paris St. Germain raten, seinen Sportdirektor auszutauschen. Dieser Mann ist kein Aushängeschild für diesen Verein. Wenn PSG ein Weltklub sein will, kann sich der Verein einen solchen Sportdirektor nicht leisten", sagte Hoeneß im "Kicker" über Antero Henrique.

Die Bayern stören sich offenbar am Verhalten des französischen Spitzenklubs und Henriques (50) bei den Verhandlungen um Jérôme Boateng, aber auch um Renato Sanches. Angeblich soll PSG in der vergangenen Woche Interesse am Portugiesen gezeigt, einen Tag vor Transferschluss über eine Ablöse verhandelt - sich dann aber nicht mehr gemeldet haben.

Erscheint der Ärger über Sanches noch nachvollziehbar, so wirkt Hoeneß' Kritik am gescheiterten Boateng-Transfer jedoch fragwürdig. Nach Informationen der "Welt" hatten die Bayern zu Beginn der Verhandlungen deutlich gemacht, dass sie den Weltmeister für ein Gesamtablösepaket von 40 Millionen Euro (inklusive Bonus-Zahlungen) gehen lassen würden. Paris soll bereit gewesen sein, diese Summe zu bezahlen. Doch plötzlich, so schreibt die "Welt", hatte der FC Bayern seine Forderungen deutlich erhöht. Offenbar, weil München den 30-Jährigen nun doch halten wollte. Paris sei über diesen Schritt verwundert gewesen.

Getty Images Jérôme Boateng

Hoeneß sagte nun, der FCB habe 50 Millionen Euro gefordert, "weil wir Jérôme nicht abgeben wollten und davon ausgingen, dass Paris diesen Betrag nicht zahlen würde", so Hoeneß: "Außerdem wollten wir unserem Trainer, der diesen Spieler unbedingt behalten wollte, diesen Gefallen tun."

Auch Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic äußerte sich zum Fall Boateng. Er wolle "keinen beleidigen, ich sage nur, dass man mit Bayern München solche Sachen nicht machen kann. Ganz besonders, wenn es um so einen Spieler geht." Auch Boateng selbst habe es so empfunden, dass "die Taktik der anderen Seite komisch war".

Was genau der deutsche Rekordmeister PSG beim gescheiterten Boateng-Transfer vorwirft, ist jedoch unklar - denn am Ende blockierte eher der FC Bayern den Deal mit einer höheren Ablöseforderung.