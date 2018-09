BVB-Gegner Brügge Ehrliche Arbeit

Das waren noch Zeiten unter Ernst Happel. Der legendäre Trainer des Hamburger SV und der niederländischen Nationalmannschaft, der größte Grantler, den der Fußball gekannt hat, er war auch mal Trainer beim FC Brügge. Und wie überall, wo Happel war, war dort auch der Erfolg.

Die Mannschaft stürmte 1978 ins Europacupfinale der Landesmeister und scheiterte erst dort am FC Liverpool. Im Jahr zuvor hatten die Belgier dem Deutschen Meister Borussia Mönchengladbach im Viertelfinale alles abgefordert, ein Hinterkopftor von Gladbachs Wilfried Hannes entschied das Rückspiel. Kein Gladbach-Fan hat das vergessen.

Das ist sehr lange her, und der Club Brugge KV, wie er offiziell heißt, hat seitdem viele magere Jahre erlebt. Aber langsam tastet sich der Verein aus der malerisch schönen belgischen Stadt wieder ans europäische Niveau heran. Der FC spielt erstmals seit 13 Jahren wieder in der Champions League, und erneut ist es eine Borussia, die dort seinen Weg kreuzt. Am Abend geht es im heimischen Jan-Breydel-Stadion gegen die Dortmunder (21 Uhr Sky, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: DAZN), und die Gastgeber sind bereit, dem Favoriten wie einst 1977 einen großen Kampf zu liefern.

Unter dem kroatischen Trainer Ivan Leko ist Brügge im Mai Landesmeister geworden, der Start in die neue Saison ist annähend perfekt gelungen. Von den ersten sieben Partien wurden sechs gewonnen, ein Unentschieden kam dazu, Brügge ist schon wieder Tabellenführer. Und noch viel wichtiger: Der ewige Rivale RSC Anderlecht wurde 2:1 bezwungen. Die Welt in Brügge ist zurzeit in Ordnung.

Beide Vereine haben einiges gemeinsam

Daran hat der Trainer seinen Anteil. Leko kennt die belgische Liga bestens, er hat jahrelang dort gespielt, bei Brügge, bei Beerschot, beim SC Lokeren. Er hat in der Liga vor Brügge bereits den VV Sint-Truiden trainiert, seit dem Vorjahr hat er in Brügge das Sagen. Schon in seinem ersten Jahr hat es mit der Meisterschaft geklappt.

REUTERS Trainer Ivan Leko

Der FC Brügge und Borussia Dortmund - beide Vereine haben durchaus Gemeinsamkeiten. Tradition wird groß geschrieben, der FC blickt auf 127 Jahre Vereinsgeschichte zurück: Schon 1920 war man zum ersten Mal belgischer Titelträger, 14 weitere Meisterschaften und zwölf nationale Pokalsiege sind danach noch dazugekommen. Das Derby mit dem lokalen Konkurrenten Cercle wird fast so ernst genommen wie das Revierderby, es ist das Duell des flandrischen FC gegen den französischsprachigen Cercle. Zuletzt fiel das Derby allerdings aus. Cercle verbrachte schlechte Zeiten in der Zweitklassigkeit, zu dieser Saison hat der Verein den Wiederaufstieg geschafft. Am Samstag wird das Ligaduell ausgespielt.

Fast so populär wie die Radsportler

Der FC Brügge gilt als alter Arbeiterverein, auch deswegen hebt er sich vom bürgerlichen RSC Anderlecht ab. Der Klub hat es in Flandern geschafft, fast so populär zu sein wie der Radsport. Rene Vandereycken, Gert Verheyen, Jan Ceulemans oder Frankie van der Elst, die früheren Idole des FC, haben fast einen Klang wie die flandrischen Helden auf dem Rad, wie Johan Museeuw, Roger De Vlaeminck, Lucien van Impe, Eddy Planckaert. Nur der große Eddie Merckx thront über allem.

Dass aus dem aktuellen Kader des FC einer den Sprung in die Ruhmeshalle des flandrischen Sports schafft, ist eher zweifelhaft. Dennoch hat Leko ein Team gebaut, das in der Lage ist, den BVB mindestens zu ärgern, wenn nicht vor 30.000 euphorischen Fans im eigenen Stadion sogar zu besiegen. Der Sturm mit dem Brasilianer Wesley und seinem iranischen Kollegen Kaveh Rezaei genügt nicht unbedingt höchsten europäischen Maßstäben, dahinter jedoch steht ein sowohl spiel- als auch kampfstarkes Mittelfeld um den Niederländer Ruud Vormer und Krepin Diatta aus dem Senegal. Alles keine Namen, die international einen großen Ruf genießen, aber ein Team, das als Einheit auftritt. Zu allem entschlossen.

Einer beim BVB hat Belgien-Erfahrung. Mittelfeldspieler Axel Witsel ist zwar seit 2011 außerhalb seiner Heimat unterwegs, von Lissabon, über Petersburg bis China, aber zuvor hat er sich sechs Jahre lang für Standard Lüttich immer wieder mit dem FC Brügge gemessen. Das letzte Auseinandersetzung mit seinem alten Verein gegen Brügge fand in der Meisterrunde 2011 statt.

Es endete 1:0 für Standard Lüttich. Torschütze: Axel Witsel.

