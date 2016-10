Premier League Chelsea demütigt Ex-Trainer Mourinho

Der Titelkampf in der Premier League wird immer spannender. Nach dem 4:0 (2:0)-Sieg des FC Chelsea gegen Manchester United trennen die ersten fünf Klubs der Tabelle nur ein Punkt. An der Spitze steht nach dem 1:1-Remis gegen Southampton weiterhin Manchester City mit 20 Punkten, dahinter folgen Arsenal (20), Liverpool (20), Tottenham (19) und eben Chelsea (19).

United muss nach der Niederlage dagegen vorerst abreißen lassen, der Rekordmeister steht mit 14 Punkten auf dem siebten Platz. Die Tore an der Stamford Bridge erzielten Pedro Rodriguez (1. Minute), Kapitän Gary Cahill (21.), Eden Hazard (62.) und N'Golo Kanté (70.).

Gegen seinen Ex-Klub musste United-Trainer José Mourinho früh anerkennen, wie motiviert seine ehemaligen Spieler in die Zweikämpfe gingen und wie entschlossen die Torchancen genutzt wurden - sein eigenes Team hatte dagegen große Probleme in der Spieleröffnung.

REUTERS Vor dem Spiel wurde José Mourinho (r.) herzlich von Ex-Spieler John Terry empfangen.

Bereits in der ersten Minute stimmte bei den Red Devils die Zuteilung in der Defensive nicht. Nach einem langen Pass waren sich Chris Smalling, Daley Blind und der unnötig herausgelaufene Torwart David De Gea nicht einig und so konnte Pedro ins leere Tor einschieben. Auch in der Folge war Chelsea die bessere Mannschaft und auch der zweite Schuss auf das Tor passte:

Nach einem Eckball schafften es Antonio Valencia und erneut Smalling nicht den Ball zu klären, Cahill stand frei vor De Gea und schoss problemlos ein. Erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit kam United etwas besser ins Spiel, wirklich gefährlich wurde es vor dem Tor von Thibaut Courtois aber nicht.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit reagierte Mourinho und stellte sein Team mit Juan Mata für Marouane Fellaini etwas offensiver auf. Das schien zunächst aufzugehen, Manchester wurde druckvoller und kam zu einigen Gelegenheiten. Das Tor fiel aber auf der anderen Seite. Ein tolles Zusammenspiel von Kanté und Nemanja Matic brachte den nötigen Freiraum für Hazard, der Belgier schlug noch einen Haken und ließ De Gea mit einem platzierten Schuss ins lange Eck keine Chance.

Es kam aber noch schlimmer für United: Paul Pogba gab seinem Landsmann Kanté nur Geleitschutz, der defensive Mittelfeldspieler spazierte durch die Abwehr und erzielte mit einem Flachschuss sein erstes Tor für die Blues.