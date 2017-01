Tabellenführer FC Chelsea Das blaue Wunder

Vermutlich gehört es zum Wesen echter Champions, dass sie aus Niederlagen das meiste lernen. Am 24. September lag der FC Chelsea schon zur Pause 0:3 beim Stadtrivalen FC Arsenal zurück. Es war eine Lehrstunde für die Blues, eine Demütigung, die Mannschaft wurde schwindelig gespielt, es war ein Klassenunterschied. Gegen die Leichtigkeit, mit der Arsenal seine Spielzüge zelebrierte, wirkten die Chelsea-Spieler tumb, langsam, schwerfällig.

Das Team des Italieners Antonio Conte lag danach auf Tabellenplatz acht, mit bereits acht Punkten Rückstand auf Rang eins. Und die Anhänger der Blues fingen an, auch diese Spielzeit nach der vollkommen verkorksten Vorsaison wieder abzuhaken.

Danach hat der FC Chelsea kein Spiel mehr verloren, noch besser, er hat 13 Partien nacheinander gewonnen, bei Manchester City gesiegt und Manchester United pulverisiert. Wenn die Blues diese Serie am Abend bei Tottenham Hotspur (21 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) fortsetzen sollten, hätten sie den Premier-League-Rekord von Arsenal aus der Saison 2001/2002 eingestellt.

Systemwechsel nach der Arsenal-Pleite

Nach diesem sechsten Spieltag hatte Conte das Spielsystem der Mannschaft umgestellt. Er war auf die Dreierkette gewechselt, das System, das er schon in der italienischen Nationalmannschaft hat spielen lassen. Er hat den Nigerianer Victor Moses in die Stammformation eingebaut, er hat den oft unbeherrschten Stürmer Diego Costa diszipliniert, er hat den unter Vorgänger José Mourinho lustlosen Eden Hazard zu neuen Höchstleistungen motiviert. Conte hat ein Team gebaut, bei dem derzeit alles zu stimmen scheint, jeder ist an seinem Platze. Im Kader stehen acht Spieler, die mindestens 18 der 19 Ligaspiele absolviert haben. Wenn man sein Team gefunden hat, braucht es keine Rotation.

Der FC Chelsea, dieser Verein, dem in England immer noch das Etikett des Neureichen anhängt, obwohl mittlerweile alle Spitzenvereine mit Ferseh- und Investoren-Geld bis kurz vor dem Platzen aufgepumpt sind, hat mit italienischem Personal gute Erfahrungen gemacht. Gianfranco Zola und Gianluca Vialli spielten schon an der Stamford Bridge, als es noch ungewöhnlich war, dass Spieler aus dem Land der Azzurri ins Ausland gingen. Mit Carlo Ancelotti wurde Chelsea Meister, mit dem Italo-Schweizer Roberto di Matteo sogar Champions-League-Sieger. Aber wahrscheinlich hat keiner von ihnen die Mannschaft so geprägt und weitergebracht, wie Conte es jetzt schon nach sechs Monaten im Amt vollzogen hat.

Der Verein hat im Unterschied zu anderen im Sommer personell nicht geklotzt, sondern sehr gezielt aufgestockt. Aus Florenz kam lediglich der spanische Defensivspezialist Marcos Alonso, vom Ligakonkurrenten Leicester City wurde Contes Wunschspieler, der Franzose N'golo Kanté, losgeeist. Dass auch noch Brasiliens Nationalverteidiger David Luiz in einer Rückholaktion von Paris Saint-Germain verpflichtet wurde, wurde eher belächelt. Luiz, dieser Pannen-Verteidiger, der zwar eine imposante Haarpracht sein Eigen nennt, aber ansonsten regelmäßig für haarsträubende Fehler bekannt war.

Weniger Verschleiß ohne Europapokal

Dazu die Schönwetterspieler Hazard oder der Brasilianer Willian, die im Vorjahr so enttäuscht hatten, hoch veranlagte Profis, denen aber der Ruf anhängt, keinen Biss, kein Punch zu haben. Wie sollte das denn gut gehen? Conte hat sie alle hinbekommen, hat sie angesteckt mit seiner Mischung aus Besessenheit und taktischer Finesse. Er hatte diese Kombination schon als Spieler und Kapitän bei Juventus Turin, er hat sie verfeinert, als er Juve als Trainer drei Mal zum Meister machte, als er mit den Azzurri bei der EM die Spanier entzauberte und Deutschland im Viertelfinale an den Rand der Niederlage brachte.

Chelsea hat in dieser Spielzeit die Gunst, sich voll und ganz auf die Liga konzentrieren zu können. Es war im Nachhinein das größte Verdienst von Vorgänger Mourinho, dass er die Mannschaft so heruntergewirtschaftet hatte, dass sie sich als Zehnter am Ende nicht einmal für den Europacup qualifizieren konnte. Jetzt gibt es weniger Verschleiß als bei der Konkurrenz, Conte hat genau wie sein Liverpooler Kollege Jürgen Klopp zwischen den Spielen Zeit, an seinem Team zu feilen. Aber diese Zeit muss man auch erst einmal nutzen.

Nicht José Mourinho, nicht Josep Guardiola, die beiden berühmten Manchester-Coaches, nein, Klopp und Conte sind die beiden aktuellen Trainerstars der Premier League. Die "Süddeutsche Zeitung" hat in einem hübschen Stück über den Italiener darauf hingewiesen, dass beide Coaches auch die Gemeinsamkeit aufweisen, ihrer Haarfülle auf künstliche Weise nachgeholfen zu haben und Vergleiche mit der Kraft des biblischen Samson gezogen.

Das ist ein interessantes Erklärungsmuster, aber Contes Fähigkeiten gehen zweifellos darüber hinaus. Der Trainer wurde schon als Nationalcoach als einer der klügsten, taktisch versiertesten, aber auch kommunikativ geschicktesten Vertreter seiner Branche gerühmt. All dies hat er in London in kürzester Zeit eingebracht. Es wartet der 14. Sieg in Folge.