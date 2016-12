Premier League Chelsea kontert ManCity aus

Der FC Chelsea hat im Spitzenspiel bei Manchester City mit einem 3:1 (0:1)-Sieg die Tabellenführung in der Premier League verteidigt. Für die Blues war es der achte Sieg in Folge, der Vorsprung auf die Citizens beträgt nach dem Erfolg bereits vier Punkte. Der FC Liverpool kann am Sonntag allerdings mit einem Sieg in Bournemouth wieder bis auf einen Punkt an Chelsea heranrücken. Gary Cahill hatte City mit einem Eigentor in Führung geschossen (45. Minute), nach der Pause trafen Diego Costa (60.), der eingewechselte Willian (70.) und Eden Hazard (90.) für Chelsea.

In der ersten Halbzeit zeigten die beiden Mannschaften ein kampfbetontes und temporeiches Spiel, City war etwas aktiver und verdiente sich so die knappe Halbzeitführung. Der Treffer fiel spät und wurde über die starke rechte Seite eingeleitet. Jesús Navas flankte herein, Cahill wollte quer in der Luft liegend klären und bugsierte den Ball unhaltbar für Torhüter Thibaut Courtois ins lange Eck.

In den ersten 15 Minuten der zweiten Hälfte hätte Manchester das Spiel entscheiden können. Nach einem sehenswerten Konter über Leroy Sané wehrte Courtois einen Flachschuss von Kevin De Bruyne aus zehn Metern ab (48.). Nach einem Missverständnis zwischen Cahill und Courtois schnappte sich Sergio Agüero an der Strafraumkante den Ball, Cahill machte seinen Fehler mit einer Rettungstat kurz vor der eigenen Linie wieder wett (53.). Und De Bruyne schaffte es, nach Vorlage von David Silva aus vier Meter frei stehend an die Latte zu schießen (57.).

Mit dem ersten Schuss auf das City-Tor glich Chelsea dann aus. Cesc Fàbregas schlug aus der eigenen Hälfte einen langen Pass, den Costa im Zweikampf mit Nicolás Otamendi herunterholte, sich den Ball am Argentinier vorbeilegte und Torhüter Claudio Bravo mit einem Flachschuss überwand (60.).

Manchester vergab zwei weitere gute Gelegenheiten und lief in den entscheidenden Konter. Nach einer Schusschance von Ilkay Gündogan schalteten die Gäste schnell um, Costa passte auf der rechten Seite Willian in den Lauf, der Brasilianer lief allein auf Bravo zu und schoss flach am Chilenen vorbei zum 2:1 ein (70.). City-Trainer Josep Guardiola brachte in der Schlussphase Yaya Touré und Stürmer Kelechi Iheanacho, um zumindest das Remis zu retten, aber Hazard vollendete einen weiteren Konter zur endgültigen Entscheidung (90.).´

In der achtminütigen Nachspielzeit erwies sich City als schlechter Verlierer. Agüero leistete sich gegen David Luiz ein brutales Frustfoul. In der folgenden Rudelbildung griff Fernandinho Fàbregas an die Kehle - Schiedsrichter Anthony Taylor schickte sowohl Agüero als auch Fernandinho mit der Roten Karte vom Platz.