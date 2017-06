+++ Fußball-Transferticker +++ Wechselt Lewandowski zu Chelsea?

+++ VORSICHT, GERÜCHT +++

Chelsea will Lewandowski

Wechselt Robert Lewandowski aus Frust von Bayern München zum FC Chelsea? Darauf hofft der englische Meister nach Informationen des britischen "Daily Mirror". Demnach haben die Londoner eine "ernsthafte Anfrage" zur Verpflichtung des polnischen Nationalspielers gestellt. Wie Lewandowskis Berater Maik Barthel dem "Kicker" sagte, war sein Klient nach Saisonende "so was von enttäuscht, wie ich ihn noch nie erlebt habe".

Der Grund für den Ärger: Der Stürmer habe sich im Kampf um die Torjägerkanone von seinen Mitspielern nicht ausreichend unterstützt gefühlt. Mit 30 Saisontreffern war Lewandowski nur der zweitbeste Schütze der Saison hinter Pierre-Emerick Aubameyang, der 31 Tore erzielt hatte. Trotz der Verstimmung des Polen werden die Bayern einem Transfer aller Wahrscheinlichkeit nicht zustimmen, weil er kaum zu ersetzen sein wird. (mmm/dpa)

Wohin zieht es Diego Costa?

Chelsea ist auf der Suche nach einem Mittelstürmer, seit Meistertrainer Antonio Conte Diego Costa in einer SMS mitgeteilt hatte, dass der Angreifer in seinen Planungen keine Rolle mehr spiele. Denkbar wäre also ein Tauschgeschäft, bei dem Costa zu den Münchnern und Lewandowski auf die Insel wechseln könnte. Aber es bleibt die Frage, warum der deutsche Rekordmeister diesem Deal zustimmen sollte.

Getty Images Diego Costa

Angeblich soll Atlético daran interessiert sein, Costa zurück nach Madrid zu lotsen. Schon von 2007 bis 2009 sowie zwischen 2010 und 2014 stand der spanische Nationalspieler bei den Rojiblancos unter Vertrag. Das Problem: Atlético darf wegen der von der Fifa verhängten Transfersperre erst ab Januar 2018 wieder Spieler verpflichten. Der "Daily Mirror" spekuliert darüber, ob die Sperre durch eine sechsmonatige Ausleihe umgangen werden könnte. (mmm)

+++ AUF PROBE +++

Hertha BSC hat einen Test mit Jonathan Klinsmann vereinbart. Der 20 Jahre alte Torhüter soll nach Informationen der "Bild"-Zeitung vom 3. Juli an zehn Tage bei den Berlinern vorspielen. "Ja, das stimmt, wir wollen ihn kennenlernen, vor allem unser Torwarttrainer Zsolt Petry. Deshalb soll er bei uns getestet werden", wird Trainer Pal Dardai zitiert.

Der Sohn von Weltmeister Jürgen Klinsmann besitzt die deutsche und amerikanische Staatsbürgerschaft und spielt im U20-Team der USA. Im März gewann er mit den US-Junioren die U20-Concacaf-Meisterschaft. Bei dem Turnier des Regionalverbandes für Nord- und Zentralamerika sowie der Karibik (Concacaf) wurde er zum besten Torhüter gewählt.